Как я покупал квартиру в Крыму

- Теперь Крым не только наш, но и мой личный! Фото: Личный архив

Окончание. Часть 1. Часть 2. Часть 3.

В первых трех частях наш корреспондент обнаружил, что местный рынок недвижимости мало того что очень узок - в основном апартаменты или явный неликвид на вторичке, так и цены на нем безумные, потому что все квартиры во время пандемии расхватали россияне, потерявшие доступ к теплым заграничным морям.

И вдруг неожиданно выскочил вариант в курортном поселке на берегу. Автор помчался в Крым...

Но почему выпало мне, а не другим желающим, ведь я был наверняка не единственный претендент?

- Конечно, не один, - рассказывает местная жительница, которой хозяин оставил ключи и попросил показывать квартиру. - Ходила на эти показы, как на работу. Бывало, по три-четыре раза за день. И все вроде людям нравится, но как услышат, что квартира будет продаваться по доверенности, да еще оформленной на Украине, сразу же исчезают и даже не перезванивают.

А чего люди боятся?

- Риск действительно есть, причем немалый, - пояснил мне знакомый юрист. - Во-первых, неизвестно, реальная ли эта доверенность и существует ли в украинской природе нотариус, который ее выдал, или же это подделка. Во-вторых, даже если доверенность настоящая, где гарантия, что она существует в единственном экземпляре и хозяин недвижимости их не оформил на нескольких человек. Возможно, что параллельно покупку у другого риэлтора сейчас оформляет кто-то еще.

Обычно такого рода опасности можно блокировать с помощью апостиля - специальной международной признанной формы, подтверждающей законность документа, но оформить сейчас апостиль для сделок в России, особенно когда речь идет об «оккупированном Крыме», на Украине практически невозможно.

Поэтому включаю другие каналы. Личные. Прошу знакомых в украинском городе, где живет хозяин квартиры, связаться с нотариусом, выдавшим доверенность, и проверить, внесена ли она в соответствующий журнал.

Одновременно прошу самого хозяина прислать другие обязательные документы, без которых уже наш, российский, нотариус не примет документы на оформление: справку, что квартира была куплена еще до того, как будущий владелец вступил в брак, - чтобы его супруга не претендовала на долю имущества, справку, что по квартире нет задолженности по ЖКХ и электроэнергии, и еще одну справку - что в жилье никто больше не зарегистрирован.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Похоже, мы оба так хотим совершить эту сделку, что собираем документы круглосуточно. Бежим навстречу друг другу со скоростью спринтера Валерия Борзова.

Через неделю после первого визита я опять прилетаю в Симферополь уже с открытым в банке счетом - на полуострове работает только пара-тройка специально созданных в обход санкций отечественных банков, но они для таких, как у меня, операций имеют отделения и в Москве, и в некоторых крупных российских городах. В местном отделении того же банка открываю эскроу-счет, на котором хранятся деньги до завершения сделки, получаю на руки заверенный нотариусом договор купли-продажи, а еще через два дня тот же нотариус вручает мне выписку из Единого государственного реестра недвижимости, где на гербовой бумаге и с печатями зафиксировано: я являюсь законным владельцем квартиры в Крыму.

Уф! Вся процедура покупки от первого просмотра квартиры до получения свидетельства о собственности заняла 10 дней. Можно было бы и быстрей, если бы не эта специфическая - украинская - особенность сделки.

Полезная информация.

Кстати, пару дней назад получил извещение от налоговой службы: мол, за вами теперь числится новая квартира в Крыму, на которую будет начисляться налог на недвижимость. Ну теперь-то уж точно прочь все сомнения: если родное государство заключило меня в свои тесные мытарские объятия, значит, признало за мной все права на приобретение.

P.S. Мне, конечно же, повезло. Что сошлись в одно время и в одном месте куча счастливых обстоятельств. Хотя как сказать. История вовсе не исключительная. Через несколько дней после того, как я своими ключами открыл дверь крымской квартиры, раздался звонок из другого агентства недвижимости:

- Нам сказали, что вы интересовались квартирой в Крыму?

- Уже не интересуюсь.

- Жаль, а то есть вариант хорошей двушки в Форосе. Только что выставила на продажу хозяйка - она живет в Одессе. Сама она приехать не может, но обещала оформить доверенность на знакомого. Пока еще сомневается, но если мы найдем покупателя, то продавать будет…

- И много у вас таких украинских владельцев жилья?

- В последнее время появляются все чаще…

Республика Крым.

А КАК У НИХ

Практически на всех популярных у наших граждан зарубежных морских курортах цены на недвижимость в 2020 году резко упали. В Испании вообще дошло до массовых распродаж домов, апартаментов и коммерческой недвижимости, которые находились в залоге у одного из крупнейших банков. Все пошло с молотка. В итоге, по данным Eurostat, в целом за десятилетие с 2010 по 2021 год в самых привлекательных пляжных странах недвижимость подешевела: в Испании - на 4,8%, на Кипре - на 8,9%, в Италии - на 14,4%, в Греции - на 28,1%.

Казалось бы, и правда: кому они теперь нужны, эти домики у моря, если непонятно, когда туда вновь в массовом порядке приедут туристы, а содержать недвижимость и платить за нее налоги надо. Хотя это как сказать. В Черногории с конца прошлого года цены растут, спрос увеличился почти на 40%. Причина в местной инвестиционной программе, которая при покупке недвижимости позволяет получить черногорский паспорт и заканчивается в конце этого года. В очередь за местными паспортами (и домиками) выстроились в основном россияне: здешний паспорт дает возможность попадать в Европу даже при закрытых с Россией границах.