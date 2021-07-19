Врач-иммунолог навал группу россиян, в которой уже есть коллективный иммунитет

Один из российских институтов подсчитал, сколько человек в нашей стране уже получили иммунный статус - то есть переболели и заработали защитные антитела, а также привились. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Один из российских институтов подсчитал, сколько человек в нашей стране уже получили иммунный статус - то есть переболели и заработали защитные антитела, а также привились. По расчетам, таковых оказалось ни много, ни мало, а 60 процентов. Что еще недавно считалось показателем, при котором коллективный иммунитет начнет тормозить раскручивание эпидемии. Однако сейчас очевидно, что пандемия и не думает финишировать. Эксперты заговорили, что, по-видимому, для снижения заболеваемости может понадобиться и 90-процентная вакцинация населения. Мы попросили прокомментировать в эфире радио «Комсомольская правда» ситуацию Георгия Викулова, директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста, иммунолога:

- Георгий Христович, где же тот самый иммунитет, который позволяет выдохнуть спокойно?

- Во-первых, я хотел бы сразу внести уточнение. Это предварительные данные, которые озвучены. Потому что мы понимаем, что популяционный иммунитет не формируется в одночасье, и совсем недавно транслировались совершенно другие цифры популяционного коллективного иммунитета в России, значительно ниже 60%. Это с одной стороны. С другой стороны, надо смотреть, среди каких групп населения. Потому что если мы возьмем, например, госслужащих, то в Москве госслужащих привито порядка 70%, у них популяционный иммунитет. Но это же не значит, что среди всех слоев общества такой процент привитых. Кстати, правильно говорить - иммунных людей, то есть тех, кто уже или переболел, или получил вакцинацию. Ну и, конечно, сравнивать мегаполисы с регионами тоже не совсем корректно, потому что темпы вакцинации в крупных городах, мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге) сильно отличаются от ситуации в регионах.

К тому же важно понимать, сколько людей получили пока одну дозу вакцины, а сколько - полностью завершили иммунизацию. И тех, кто полностью завершили - то есть получили оба компонента наших вакцин - значительно меньше, чем хотелось бы.

- Становится понятно, что до коллективного иммунитета еще идти и идти. Георгий Христович, авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал новую статью. Авторы перечислили самые распространенные осложнения после того, как человек переболел COVID-19, и далее сделали вывод: половина случаев коронавируса сопровождается осложнениями. Это шокирует! Нет, говорили, конечно, что многие органы поражаются и долго потом происходит восстановление. Но то, что половина заражений проходит с осложнениями...

- Данные об осложненном течении болезни собирались, аккумулировались с самого начала, еще с 2020 года, когда сначала в Китае, потом в других странах, включая и нашу страну, пошел эпидпроцесс. Достаточно большой объем данных до сих пор еще обрабатывается. Но уже ясно, к сожалению, да, - осложненное течение у большого числа людей. Причем тяжелое течение болезни мы наблюдаем примерно у 5% людей из всех заболевших COVID-19. И у них ожидаемо много осложнений после тяжелого течения болезни. Но исследования показали, что так называемый постковидный синдром может быть у пациентов и с легким и со среднетяжелым течением. Именно поэтому так важно прививаться, а не надеяться на крепость иммунитета и то, что переболеете легко. Если нет противопоказаний, надежнее будет привиться.