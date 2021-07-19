Минус три килограмма за три дня: Лариса Долина на "Славянском базаре" похудела благодаря вкусной диете

Певица Лариса Долина на гала-концерте открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Фото: Александр Хитров/БелТА/ТАСС

Похоже, цифра три на "Славянском базаре" в Витебске стала талисманом для Ларисы Долиной: королева джаза приехала на три дня фестиваля, успела дать три концерта (последний из них стартовал в 2 часа ночи - Ибица отдыхает!) и сбросить три килограмма, которые после рекордного похудения были совсем не лишними. Артистка прибыла на музыкальный праздник в 44-м размере одежды, а уезжала уже в 42-м и с обновленным гардеробом от местного дизайнера. При этом худой Лариса Александровна не выглядит: с ее ростом в 163 см размер 42-44 смотрится совсем не так, как на 175-сантиметровых моделях.

Похудевшая артистка выгуливала на фестивале наряды 42 размера. Фото: Роман РОДИН.

Из-за беспощадного зноя, накрывшего город аккурат в даты "Славянского базара" Лариса Долина почти не выходила из номера, появляясь разве что на репетициях и выступлениях. Разместили звезду в лучшей гостинице города - трехзвездочной "Лучёсе", где в прошлом году жили Филипп Киркоров, Анна Семенович, Лолита и Олег Газманов. И Лариса Александровна даже не поняла, как крупно ей повезло.

- В прошлом году кондиционеры в номерах из-за экономии не работали: гоняли воздух, как вентилятор, но не охлаждали его, - рассказали "КП" в отеле. - Тогда разве что для Филиппа Бедросовича, который поселился в апартаментах Делюкс, где-то достали переносной кондиционер. К счастью, особой жары не было. Но к новому сезону все починили, и теперь даже в самых дешевых номерах прохладно. А вот на обогрев техника по-прежнему не работает...

Номер, в котором поселилась Лариса Долина, стоит 6300 в сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Номер, в котором расположилась Долина, стоит 6300 рублей в сутки, что на 600 рублей дешевле, чем апартаменты поп-короля. Трехкомнатное пространство включает гостиную, спальню и кухню. Не исключено, что Лариса Александровна готовила себе сама, потому что в ресторане гостиницы на 14 этаже появилась всего пару раз, а завтрак с шведским столом и вовсе игнорировала.

- Диетические или вегетарианские блюда она не просила, выбирала из обычного меню, - поделилась с "КП" официантка, которая обслуживала звезду. - В основном, брала рыбу, например, стейк из форели на гриле с лимоном (это самое дорогое блюдо в меню - 34,5 белорусских рублей или 1035 русских. - Ред.). И заказывала к нему чилийское сухое вино по 30 рублей за бутылку (900 рублей РФ). Да, цены у нас невысокие, так как гостиница государственная, накручивать не можем. И можно расплачиваться "васильками" - это неофициальные местные деньги, которые используются только в даты фестиваля. Артистам попроще ими выдают суточные, на русские деньги - 540 рублей в сутки. А суперзвезды, как Лариса Долина, не расплачиваются: потом их счета закрывает дирекция.

Лариса Долина выбирала рыбные блюда. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Бутылка вина, которое заказывала звезда, стоит 900 русских рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но несмотря на безлимит, Лариса Александровна не шиковала: питалась скромно.

- На прощание даже сказала: "Я вас не объела! В такую жару кусок в рот не лезет, целых три килограмма сбросила!", - признался "Комсомолке" один из организаторов фестиваля.

КСТАТИ

Новая диета Ларисы Долиной

Про знаменитую кефирную диету артистка давно уже не вспоминает. С прошлого года она придерживается интервального голодания: шесть часов в сутки отводится на питание, 18 - перерыв. Долина ест два раза в день и строго до 15.00.

Кроме того, как показали анализы, звезде запрещены следующие продукты:

- фрукты;

- ягоды;

- яйца;

- хлебобулочные изделия;

- молочные и кисломолочные продукты;

- морковь, лук и брокколи.

А вот разрешенный список, которого Долина придерживалась и на "Славянском базаре":

- все виды мяса, кроме говядины и телятины;

- птица;

- все виды рыбы;

- овощи;

- и даже белое вино.

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