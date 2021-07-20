Сто тысяч в сутки и вип-пляж: Где и как отдыхают в июле Малахов, Собчак, Седокова с наследниками

Ксения Бородина арендует в Бодруме яхту для прогулок Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уже в августе у звезд возобновятся съемки и репетиции. Поэтому в июле они увезли детей на отдых. Мы посчитали сколько стоит отдохнуть рядом со звездой – в таком же шикарном отеле или на вип-вилле. Цены за перелет в обе стороны указали в бизнес-классе, без пересадок – поэтому выходит в несколько раз дороже, чем у незвездных пассажиров. Некоторые знаменитые туристы (Собчак, Киркоров) добирались на курорты частными самолетами – в этом случае перелет может стоить несколько миллионов рублей.

Турция

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина на месяц арендовала виллу в Турции – в горах Бодрума. В этой же резиденции из вилл премиум класса с обслуживанием поселились и семьи друзей Ксюши. Бородина заселилась на виллу с мамой и дочками: 12-летней Марусей и 5-летней Теоной.

Дочери ведущей «Дома-2» Маруся и Теона Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Большой компанией отдыхающие ездят на пляж, прогулки на яхте, а вечерами ужинают в самом дорогом ресторане на побережье. Эту виллу из пяти комнат с бассейном Бородина выбирала еще зимой с мужем, а оплачивала традиционно сама. Но за месяц до поездки Ксения подала на развод со вторым мужем блогером Курбаном Омаровым, который любит называть себя успешным бизнесменом. Первое заседание мирового суда уже состоялось, на втором в августе пару уже разведут и в начале сентября решение вступит в силу и Бородина планирует получить свидетельство о разводе.

Цена: от 140 тыс. руб. в сутки за виллу; от 120 тыс. руб. авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

Ксения Собчак с сыном Платоном днем на пляже и аттракционах, вечером — по магазинами и пиццериям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Франция

Телеведущая Ксения Собчак сначала загорала в Италии, а теперь вторую неделю купается во Франции на Лазурном берегу Средиземного моря. В Сен-Тропе Ксюша отдыхает с четырёхлетним сыном Платоном и семьями друзей. Муж Собчак пока работает в Москве, но в августе планирует присоединиться к жене.

Ксения сама себе удивляется – раньше ей такой ленивый отдых давно бы уже надоел, а теперь она счастлива. Собчак шутит в инстаграме: «Возраст взял свое, мне с моим любимым «гаденышем» здесь совершенно прекрасно».

Русских в этом сезоне на французских пляжах нет совсем, кроме компании Собчак, да и вообще отдыхающих мало. Ксения целыми днями с сыном на пляже, аттракционах, прогулках.

Если во Франции Собчак уже успела развлечься с подружками на шоппинге в бутиках одежды и обуви известных брендов, то в Италии она исследовала рестораны. Ксюша призналась, что там с ней случилось «главное гастрономическое потрясение в жизни» – она влюбилась в шоколадную пиццу с кремом маскарпоне. В отпуске и Собчак забывает о диете и тренировках.

Цена: от 120 тыс. руб. в сутки за номер; от 100 тыс. руб. авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

Сочи

Алексей Ягудин не только в ледовом шоу катается, но и в спектаклях театра «Русская песня» играет. С июля и до осени в театре каникулы и олимпийский чемпион по фигурному катанию с женой Татьяной Тотьмяниной и дочками поселился в Сочи. Живут фигуристы в одном из самых дорогих отелей на побережье – здесь шикарный бассейн и собственный пляж. Ягудин и Тотьмянина вечерами катаются в ледовом спектакле, а днем загорают, купаются, ездят на рыбалку.

Цена: от 50 тыс. руб. в сутки за номер; от 80 тыс. руб. авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

Алексей Ягудин с женой Татьяной Тотьмяниной и дочками купаются и загорают у бассейна, а в море выходят на яхте — на рыбалку и купаться Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алтай

Телеведущая Юлия Барановская с тремя детьми на этой неделе прилетела на Алтай. Прошлым летом семья уже отдыхала в Горном Алтае – дети были в восторге, поэтому бронировали отдых еще зимой, чтобы летом сюда вернуться. Для Барановской и ее детей турагентство подготовило индивидуальную программу тура – активностей и экскурсий несколько десятков. Юля поделилась эмоциями: «Абсолютное счастье, потому что мы прилетели на Алтай. Уже сходили за грибами. У нас впереди супернасыщенная программа – и плато Укок, и сплав».

Цена: от 30 тыс. руб. в сутки за номер; от 70 тыс. руб. авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

Юлия Барановская с сыновьями Артемом, Арсением, дочерью Яной в горном Алтае Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

США

Певица Анна Седокова с мужем баскетболистом Янисом Тиммой и четырёхлетним сыном Гектором отдыхают на пляжах Майами. В США семья прилетела не только из-за того, что здесь отличная тренировочная база у Яниса. Основная причина в другом – средний ребенок певицы, десятилетняя Моника, по решению суда проживает в Лос-Анджелесе в семье своего отца, экс-мужа Седоковой. Каникулы в Америке – возможность певицы провести время с дочерью. Большую часть времени семья проводит на пляже.

Цена: от 100 тыс. руб. в сутки за номер; от 500 тыс. руб. авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

Анна Седокова с сыном Гектором загорает в Майами

Швейцария

Телеведущий Андрей Малахов с женой Натальей и трёхлетним сыном Сашей поселились в роскошном швейцарском отеле. С веранды их номера открывается вид на Альпы и высокогорное озеро Санкт-Мориц, где семья отдыхает и купается. Отель в этом местечке – один из самых популярных у самых требовательных и очень обеспеченных путешественников. До Италии отсюда рукой подать, поэтому Андрей с семьей съездил на экскурсию по озеру Комо. За 100 евро старейший местный экскурсовод показал с воды семейству из России особняки и яхты мировых и российских звезд и олигархов.

Цена: от 90 тыс. руб. в сутки за номер; от 250 тыс. руб. авиаперелет в обе стороны на человека.

Андрей Малахов на веранде своего роскошного номера с видом на Альпы и озеро. Сына Сашу телезвезда пока скрывает от поклонников Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Греция

Филипп Киркоров улетел в Грецию, где снимает виллу. Музыкант отдыхает с девятилетней дочерью Аллой-Викторией и девятилетним сыном Мартином: «В Греции к нам присоединились тетя Мари и дядя Хари. Какое же это счастье, что они снова со мной. Со временем приходит понимание, что родные - это самые близкие люди на свете. Никто и ничто не заменит их тепло, заботу и любовь. Дети счастливы!» Киркоров предпочитает отдых на одном из греческих островов, где нет соотечественников, которые обычно исподтишка фотографируют его семью.

Филипп Киркоров отдыхает с детьми, тетей Мари и дядей Хари Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цена: от 40 тыс. руб. в сутки за виллу; от 100 тыс. руб. авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

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