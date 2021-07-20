Почему Ефремов ждал суда под домашним арестом, а 18-летнюю студентку, сбившую троих детей в Москве, сразу отправили в СИЗО

Во время оглашения меры пресечения в понедельник, 19 июля, 18-летняя студентка Валерия Башкирова не справилась с эмоциями: ревела взахлеб, закрывая глаза руками и всхлипами, перебивая голос судьи. Фото: Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС

Таких слез в Тверском районном суде не видели давно. Во время оглашения меры пресечения в понедельник, 19 июля, 18-летняя студентка Валерия Башкирова не справилась с эмоциями: ревела взахлеб, закрывая глаза руками и всхлипами перебивая голос судьи.

Накануне в субботу, 17 июля, через эту процедуру обвиняемая в смертельном ДТП (права она получила за семь месяцев до аварии) уже проходила. Тогда ее отправили под домашний арест. Но в загородном доме родителей студентка пробыла недолго. После смерти второго ребенка дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц» и гособвинение настояло на аресте в СИЗО.

Напомним, 18-летнюю Валерию Башкирову обвиняют в ДТП с двумя погибшими. На своей «Мазде», в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе улицы Авиаторов она протаранила троих детей, которые переходили дорогу с мамой и бабушкой. Двоюродные братья 5 и 4 лет умерли в больнице с разницей в одни сутки. Их девятимесячная сестренка, которая была в коляске, чудом выжила и сейчас уже находится дома.

В зале суда на Валерию надели наручники. В СИЗО она пробудет как минимум до 16 сентября. «Слишком строго», «нашли опасную рецидивистку», «и так мест нет в СИЗО, еще эту комсомолку кормить» - тут же посыпались комментарии в социальных сетях. А еще этот арест стали сравнивать с другим резонансным делом: сразу вспомнилось ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Это сейчас он в колонии, а пока шел суд спокойненько сидел под домашним арестом в свой квартире в центре Москвы. Где же справедливость? Сравнить меры пресечения актера и студентки мы попросили известного московского адвоката Леонида Ольшанского:

Актер Михаил Ефремов 8 июня 2020 года на своем внедорожнике выехал на встречную полосу Садового кольца и протаранил автофургон службы доставки рыбных деликатесов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ефремов летел с превышением скорости, в крови алкоголь и наркотики, да еще и сотрудничать со следствием отказался и валил свою вину на марсиан и прочую нечисть. Студентка, как следует из протокола, ехала со скоростью в 50 километров в час. Это ниже установленного на этом участке лимита. С места аварии не скрывалась, сама в полицию позвонила, вину признала, была трезва. Из этого всего следует, что ее вина куда меньше. Но есть простая арифметика. У Ефремова — один труп, водитель автофургона, у автоледи — два, да еще и дети. Именно этим и руководствовался суд.

Характеристики Башкировой максимально положительные: у нее даже штрафов за превышение скорости нет, их, конечно, могли учесть. Суд, я уверен понимал, что скрываться она не будет. То есть домашний арест даже с двумя трупами был вполне реальной мерой пресечения. Но бахнул общественный резонанс. Тут, как и в деле Ефремова, следствие и суд пошли на поводу общественного мнения, - прокомментировал Леонид Ольшанский, адвокат.

Решение об аресте может быть обжаловано, и об этом уже заявил адвокат обвиняемой. Правда, надежд на пересмотр мало.

- Так же, как и в деле с Ефремовым - этот процесс показательный. Если обсуждения этого ДТП не утихнут, то и сам приговор будет суровым. Санкции статьи - до семи лет. Именно так и звучит: не от трёх до семи, не от четырёх до семи, а от нуля до семи.

Условное наказание по этой статье допустимо, но не в этом случае. Негласный закон говорит о том, что из СИЗО почти всегда обвиняемые отправляются в колонии. Государству просто нужно оправдать проведенные под арестом дни и месяцы. В этой ситуации обвиняемая, скорее всего, получит как минимум три года лишения свободы. Звучит странно, но сам факт ее нынешнего нахождения в СИЗО не так уж плох. День в СИЗО равен двум дням в колонии-поселении. Так что эти два месяца будут равны четырем в колонии: раньше сядешь, раньше выйдешь.

ДОСЬЕ «КП»

Актер Михаил Ефремов 8 июня 2020 года на своем внедорожнике выехал на встречную полосу Садового кольца и протаранил автофургон службы доставки рыбных деликатесов. Водитель Сергей Захаров спустя несколько часов умер в больнице. В крови актера обнаружили алкоголь и наркотики. Против него возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека». Суда он дожидался под домашним арестом. 22 октября суд приговорил Ефремова к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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