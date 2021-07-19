Прокуратура и москвичи требуют отправить в СИЗО студентку, сбившую троих детей

За рулем была 18-летняя Валерия Башкирова, которой адвокат посоветовал не давать никаких комментариев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ужасную трагедию в Солнцеве обсуждают уже несколько дней. Водитель на «Мазде» 16 июля 2021 сбила на пешеходном переходе на улице Авиаторов маму с бабушкой и троих детей. Мальчики пяти и трех лет скончались от полученных травм, а девятимесячная девочка, которая была в перевернувшейся коляске, уже пошла на поправку. Расследованием дела недовольна прокуратура и обычные москвичи.

Никулинский суд отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября 2021. И это первый факт, возмутивший москвичей, которые узнали о трагедии из новостей. Фото: Пресс-служба Никулинского районного суда/ТАСС

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За рулем была 18-летняя Валерия Башкирова, которой адвокат посоветовал не давать никаких комментариев. Никулинский суд отправил ее под домашний арест до 15 сентября 2021. И это первый факт, возмутивший москвичей, которые узнали о трагедии из новостей.

- Под домашний арест? Она же убила двух человек, - возмутились москвичи в соцсетях.

Адвокат Александр Карабанов прокомментировал, что в подобных случаях суд мог принять во внимание то, что за рулем она была трезвой, имеет хорошие характеристики и не сбежала с места аварии. Однако общественность, а теперь уже и прокуратура Москвы настаивает на том, что нужно изменить меру пресечения.

Семья Башкировой сейчас строго следует указаниям адвоката. Он не советует общаться со СМИ и писать что-то в соцсетях. Страницы Валерии закрыты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы требуем от органов полиции возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в Прокуратуре Москвы.

Не дают общественности и покоя слухи, что отец Валерии Башкировой бывший силовик. Якобы будет пытаться вытащить дочку из тюрьмы. А ей грозит семь лет заключения, так как под колесами машины погибли два человека.

Девятимесячная девочка, которая была в перевернувшейся коляске, уже пошла на поправку.

Скандал в соцсетях: а была ли мама?

Семья Башкировой сейчас строго следует указаниям адвоката. Он не советует общаться со СМИ и писать что-то в соцсетях. Страницы Валерии закрыты.

- Наша девочка не будет сидеть. Может мать сядет? – появилось сообщение в соцсетях Olga Makarova.

Такой комментарий появился под постом в одной из групп Солнцева ВКонтакте, где был объявлен сбор помощи пострадавшей семье. Некая Olga Makarova заявила, что это якобы фейковый сбор. Подписчики заподозрили, что женщина является сторонницей семьи Виктории Башкировой.

Сама же Olga Makarova подтвердила, что является мамой, а потом удалила сообщение. Фото: СОЦСЕТИ

- Очень похоже, что Olga – это мама или тетя Валерии, сбившей деток. Однозначно какая-то родственница, - решила подписчица Яна Иванова.

Сама же Olga Makarova подтвердила, что является мамой, а потом удалила сообщение. Успела рассказать, что у ее девочки художественный и музыкальный слух, что у нее на связи Германия и просила «заткнитесь с комментариями, с нашей девочкой все будет хорошо». Позже подписчики решили, что это кто-то из троллей сидит и разжигает скандал вокруг семьи Башкировой.

Цветы в память о погибших детях на месте ДТП на пешеходном переходе Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Выжившая девочка уже дома

В это же время о семье пострадавших рассказал настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево. Мама погибшего мальчика звонила в храм, когда еще ее сын был жив.

- И жизнь, и смерть, все рядом. Позавчера вечером говорил по телефону с мамой двоих детей, Никиты и Анастасии (ред. – имена изменены). Никита был в плохом состоянии, но надежда еще была, молились по телефону вместе с мамой о его выздоровлении. Уже совсем поздно мама написала, что он умер. Сегодня утром приходили в храм мама трехлетнего Феди (ред. – имя изменено) и старшая сестра Никиты и Анастасии. Послужили панихиду об усопших младенцах, помолились о выздоровлении Анастасии (она уже дома после больницы), - рассказал настоятель Александр.

Валерия Башкирова Фото: СОЦСЕТИ

Отпевать погибших мальчиков на их родине. Священник не стал называть город, но это не Москва. Хоронить их будут в одной могиле.

- А только что мне написала наша прихожанка, она хорошо знает семью девушки, которая совершила наезд. Учились в одном классе с ее девочкой. Спрашивала, можно ли ей молиться за Валерию. Такой вот затянутый туго узел жизни и хорошо, что он проходит через храм. Давайте помолимся об усопших и о живых, - сказал настоятель храма Александр.

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