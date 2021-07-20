Он улетел и тут же вернулся

Понятно, что полет носил символический характер – он состоялся в годовщину высадки первого американского экипажа на Луну. Фото: REUTERS

Итак, капсула с четырьмя землянами – Джеффом и Марком Безосами, 82-летней Уолли Фанк (одной из участниц в 60-х годах программы «Меркурий 13», когда NASA пыталась понять можно ли женщин отправлять в космос) и 18-летним Оливером Дейменом из Нидерландов – подпрыгнула на 107 км и благополучно вернулась на Землю. Все дело заняло чуть больше 10 минут.

Понятно, что полет носил символический характер – он состоялся в годовщину высадки первого американского экипажа на Луну. Название – в честь первого американца, совершившего космический, хотя и суборбитальный, полет (Алан Шепард). В корабле – самый пожилой и самый молодой участники космического полета. В общем, много поводов для прессы писать о событии, проводить параллели и искать перпендикуляры.

А мы отвлечемся от шумихи и трезво взглянем на событие. С нашей, сермяжной, точки зрения.

С технической стороны запрыгнуть за линию Кармана (условную границу космоса, которую приравнивают к 100 км) – не такая уж большая доблесть. Ракеты многих стран уже давно эту линию с легкостью разрывают, словно финишную ленточку. Но тут дело в другом. Больше восьми лет создавая ракетную систему владелец Amazon построил в итоге крутой многоразовый комплекс. New Shepard дает возможность отправлять ракету и корабль в космос (пусть пока не очень дальний) несколько раз. Причем, довольно часто. Вместе с технологиями Илона Маска, уже давно возвращающего и первую ступень ракеты Falcon, и грузовой корабль Dragon (наш грузовик «Прогресс» сгорает в атмосфере), и технологиями Ричарда Брэнсона, в этом месяце тоже сгонявшего в ближний космос на ракетоплане, США получили уже несколько вариантов работающих многоразовых космических систем.

И в ближайшие десятилетия конструкторская мода будет именно на многоразовые комплексы. Может быть не всегда экономически более выгодные по сравнению с более грузоподъемными одноразовыми системами. Но именно отработка многоразовости со временем позволит существенно экономить на доставке грузов за пределы Земли.

Лет через 5-10 одноразовые космические системы будут восприниматься, как архаика. По крайней мере, если речь пойдут о выведение грузов на низкие орбиты. Поэтому и нам нужно двигаться, следуя этому мировому тренду. И закладывать многоразовость в ракету «Союз-5», которую сейчас создают в Самаре.

Джефф Безос сам был в первом экипаже космического корабля New Shepard Фото: REUTERS

Запустив ракету с людьми на борту Безос доказал, как мне кажется, главное для себя – его компания обладает современными космическими технологиями. И это отнюдь не экскурсионно-техническое агентство для доставки тех, кто может выложить 200 тысяч долларов за несколько минут на орбиту. Это веселый парень Брэнсон будет возить туристов на несколько минут в невесомость, обставляя полет красивыми ритуалами и одевая своих астронавтов в костюмы от голливудских модельеров. И будет этим счастлив.

Безос пойдет дальше. Для него New Shepard – это первый шаг большого космического проекта. У него амбиции больше. В 2019 году на Международном астронавтическом конгрессе я видел макет посадочного лунного модуля, разработанного компанией Безоса Blue Origin. Владелец Amazon убежден, что человечеству пора возвращаться на Луну. И уже надолго.

Пару лет назад именно Blue Origin была выбрана NASA на роль генерального подрядчика в команде крупных космических гигантов - Lockheed Martin, Northrop Grumman и Drapper. Им нужно было доработать посадочный модуль Blue Moon и спроектировать системы жизнеобеспечения. Однако, затем решение переиграли, и пальма первенства досталась компании Space X Илона Маска. Она должна обеспечить полет первых астронавтов по программе «Артемис».

Однако, Blue Origin осталась в строю и продолжает сотрудничать с гигантами. После сегодняшнего запуска, уверен, позиции Безоса как космического предпринимателя еще больше упрочатся. А если он запустит в этом году более мощную и тоже многоразовую ракету New Glenn – то еще не известно кто будет в лидерах лет через пять – Безос или Маск.

(Впрочем, пока США будет закупать российские двигатели РД-181М для американской компании Orbital Sciences LLC).

А что же Россия? Первым делом, уверен, нам нужно поскорее закрыть старые долги. Поставить на поток выпуск «Ангары», запустить долго бродивший по цехам многофункциональный модуль «Наука», обновить спутниковую группировку. И с новым поколением инженеров и конструкторов заняться созданием нового поколения космической техники.

Не думаю, что нам нужно каким-то боком ввязываться в борьбу за рынок полетов за линию Кармана. Мы поаплодируем ребятам со стороны. Да и не думаю, что у нас найдется богатый бизнесмен, который вместо яхт, похожих на небольшой авианосец, решит вкладываться в космонавтику.

А вот за туристов, которые хотят побывать в «большом космосе», бороться стоит. Напомню, что наш космонавт Александр Мисуркин везет в декабре двух японцев на прогулку на МКС. Будут настоящие туристы и у Space X.

Сейчас же у нас главная тревога – намеченный на завтра запуск ракетой «Протон» 20-тонного модуля «Наука». А потом мы еще поволнуемся 29 июля (на этот день намечена стыковка модуля с МКС). В общем, держим кулаки.