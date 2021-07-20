Джефф Безос превратил космос в аттракцион из Диснейленда

Состоялся первый пилотируемый полет космического корабля компании Blue Origin. Фото: EAST NEWS

С этого дня полеты в космос стали доступны для совершенных дилетантов. Джефф Безос, самый богатый человек планеты (состояние оценивается в 205 миллиардов долларов), и его спутники благополучно слетали на 11 минут в космос на корабле New Shepard и сорвали покров магии, которым были окутаны путешествия к звездам со времен Юрия Гагарина. Вы скажете, но ведь за 9 дней до Безоса на собственном ракетоплане Unity в космос поднялся другой миллиардер Ричард Брэнсон. Так почему именно Безос превратил покорение Вселенной в развлечение в духе Диснейленда?

Дело в том, что на борту Unity все же находились два опытных пилота, причем один из них летал в космос. Ракетопланом Брэнсона нужно управлять вручную. А экипаж New Shepard полностью состоит из пассажиров, потому что весь полет полностью проходит автономно, без участия экипажа. Причем, есть подозрение, что состав группы туристов Безос специально подбирал, чтобы продемонстрировать: космос теперь это массовый аттракцион - вроде “американских горок”. Помимо самого миллиардера билеты в New Shepard получили его брат Марк (но не о нем речь), а также 82-летняя американская лётчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен (отец Оливера заплатил за сына 28 миллионов долларов). Таким образом они стали самым старшим и самым младшим человеком, побывавшим в космосе: один-единственный полет кардинально переписал космическую книгу рекордов.

Экипаж New Shepard перед стартом. Фото: REUTERS

Требования к физической подготовке космических туристов, которые претендуют на места в New Shepard позволяют летать людям не слишком тренированным. Для допуска на борт нужно соответствовать довольно простым критериям:

- Вес в пределах 109 кг.

- Рост до 193 см.

- Перед полетом необходимо пройти тренировочный курс, чтобы выдерживать перегрузки до 5,5 g (для сравнения Гагарин во время старта испытывал перегрузки 12 g)

- Необходимо знать английский язык, чтобы понимать команды, поступающие из центра управления полетом, при уровне шума в кабине до 100 децибел. Такой уровень шума вы испытываете при поездке в метро.

- Для полета не допускаются люди страдающие клаустрофобией, поскольку пассажирам необходимо провести полтора часа в замкнутом пространстве.

- Необходимо иметь уровень физической подготовки, который позволяет за 90 секунд подняться на седьмой этаж.

КАК ПРОХОДИЛ ПОЛЕТ

Компания Blue Origin использует достаточно простую схему. Одноступенчатая водородная ракета взлетает с космодрома, который Blue Origin построила в Техасе. Маршевые двигатели ракеты работают течении 110 секунд, этого достаточно, чтобы достигнуть скорости 3 километра в секунду. Этой скорости не хватит, чтобы вывести корабль на орбиту (первая космическая скорость равна 7,91 км/с.), но Безос и не ставил перед собой такую цель. Перед создателями New Shepard стояла более простая задача - достигнуть Линии Кармана, она проходит на высоте 100 километров от Земли и разделяет атмосферу и космос. Когда на высоте 40 километров стартовая ступень ракеты отстреливается, пассажирская капсула продолжает полет по инерции и достигает высоты 100 с лишним километров. Примерно в течении 3 минут пассажиры испытывают состояние невесомости, затем корабль начинает снижаться. В этот момент срабатывает посадочная система состоящая из трех парашютов и пассажиры благополучно приземлились неподалеку от космодрома. Весь полет занимает 11 минут. Билеты на этот аттракцион зарезервировало уже около 600 человек. Стоимость достаточно гуманна - 250 тысяч долларов.

Основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос. Фото: EAST NEWS

Для сравнения, полноценный космический полет стоит в сотни раз дороже. Например, миллиардеру Джареду Исаакману полет на многоразовом корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска обойдется в 200 миллионов долларов (миллиардер выкупил все 4 места, кто составит ему компанию не разглашается. Полет продлится от 2 до 4 дней и намечен на осень этого года.