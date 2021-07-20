"Неужели никто из близких ничего ей не говорит?": Ольга Дроздова стала неузнаваема

Актриса не раз отмечала, что не реагирует на замечания фолловеров. Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова считаются одной из крепких звездных пар. Актеры вместе уже 26 лет. Своего единственного сына Елисея артисты растят в любви и заботе. На днях вся семья вышла в свет, чем порадовал поклонников.

Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и их сын Елисей посетили премьеру спектакля в театре "Современник", где долгое время служила Ольга. Она трудилась на сцене с 1989 года. Ее взяли туда сразу по окончании Щепкинского училища. Актриса была занята более чем в 20 спектаклях. После ухода из театра, как отмечают поклонники, Дроздова изменилась да неузнаваемости.

Вот и в этот раз звезда "Бандитского Петербурга" пришла в странном, по мнению публики, виде. Бурную дискуссию вызвала прическа актрисы. Укладка в виде копны светлых волнистых волос и черные солнцезащитные очки, спущенные на кончик носа, удивили фанатов.

"Ольгу хочу видеть прежней, красивой женщиной", "Она сама на себя не похожа. Как будто прячется от кого-то", "Почему Ольга всегда прячет лицо за волосами? Неудачная пластика?", "Тяжело принимать свой возраст, вот и прячется", "Оля, не уродуй себя. Ты не такая, сними эти очки или надень нормально", "Что случилось с Ольгой?", "Неужели никто из близких ничего ей не говорит?" - дивятся подписчики.

К слову, актриса не раз отмечала, что не реагирует на замечания фолловеров. "Когда я появляюсь в соцсетях у Дмитрия Анатольевича, я такое слышу... То прическа не такая, то спрашивают, почему у нее очки. Да потому, что я плохо вижу вдаль. А он всегда снимает, когда я не успеваю их снять. Сначала меня обозвали такой-сякой, потом назвали нездоровой", - вспоминала однажды актриса.

А вот сыну звездной пары всегда достаются комплименты. Поклонники Певцова отметили, что 14-летний мальчик вырос и превратился в красавца. "Ой, какой красивый мальчик!", "Сынок у вас просто супер", "Елисей как картинка!", "Гроза девичьих сердец!", "Ого! Парень-то совсем взрослый", "Видна порода! Такой же статный красавец растет, как и отец", "А родителей-то почти уже обогнал по росту!", "Какой хороший Елисей", - льют елей фанаты.