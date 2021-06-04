Ольга Дроздова вмешалась в грандиозный скандал с памятником на могиле Галины Волчек

Памятник, который на днях появился на могиле Галине Волчек на Новодевичьем кладбище, привел россиян в ужас Фото: Instagram.com

Памятник на могиле худрука театра "Современник" Галины Волчек вызвал грандиозный скандал. Поклонники находятся в шоке от мраморного изваяния со стальным бюстом артистки. На открытие памятника не пригласили ни коллег, ни друзей Галины Борисовны. Меж тем знаменитые актеры аккуратно высказываются о монументе на Новодевичьем кладбище. Объяснился и автор конструкции Григорий Франгулян.

Памятник, который на днях появился на могиле Галине Волчек на Новодевичьем кладбище, привел россиян в ужас. Имеющая немного сходства с обликом Галины Борисовны скульптура "вылезает" из белой мраморной колонны, как будто из дупла. Отдельно приделана рука режиссера с сигаретой. Как известно, Волчек курила с самого детства и даже завещала: "Когда умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда".

Светские хроникеры оборвали телефон сыну режиссера Денису Евстигнееву, дабы узнать его мнение на этот счет. Однако не дозвонились до наследника. Зато скульптор Григорий Франгулян был разговорчив. Он подтвердил, что является автором памятника Волчек. Он также рассказал, сколько у него занял процесс создания памятника. "Это длится уже примерно год. Сколько точно заняла работа, я не могу вам сказать", - цитирует его сайт mk.ru.

Также он пояснил художественный замысел своего детища, ответив многочисленным критикам: "Концепция достаточно простая. Колонна «Современника», сцена внизу. И молодая Волчек. Юная. Которую многие не знают. Это было желание сына. Сделать ее молодой, перед ее будущей деятельностью. Это молодость, сила - наверное, ей там лет 30. Я работал по очень известному снимку, который стоял на могиле долгое время. Это любимая фотография ее сына. Ее все помнят в пожилом возрасте. А в молодости она была такая".

Сочетание цветов - черного и белого - Франгулян пояснил достаточно эмоционально. "Это бронза и мрамор. Белое - это колонна. А бронза - она такого цвета. На этом кладбище куча бронзовых, гранитных памятников. Каждый выбирал свой. Бронза - трепетный материал, передающий нюансы. Замысел был согласован с родственниками", - отчеканил мастер.

После чего добавил: "Мне досадно, что люди, не разобравшись, начинают пасквили писать. Чем больше ругают, тем больше интереса. Поэтому я могу только радоваться, что кому-то не нравится. Сильно не нравится, значит - сильная вещь".

Стоит отметить, что открытие монумента прошло тайно. Сообщил о нем Станислав Садальский, посетовав, что внешний вид обелиска его расстроил. "Позвонила бывшая невестка Галины Борисовны Татьяна Цыплакова: «Как жаль, Стас, открыли памятник моей любимой свекрови, и никто об этом не знает... ни актеры, ни в театре, который она боготворила». Ничего странного нет, как и нет уже «Современника». Жаль, но такова театральная жизнь", - сокрушался актер.

Леонид Ярмольник, узнав о памятнике, был краток: "Если б я искал художников, скульпторов, то мог бы судить о проделанной работе, а так - нет".

Лия Ахеджакова, которая по сей день служит в театре "Современник" и вовсе открестилась: "Памятник не видела, первый раз о нем слышу. С Волчек мы общались, работали вместе, провели рядом много времени, но никогда не дружили".

Актриса Ольга Дроздова, недавно ушедшая из "Современника", была более разговорчива. "Мне сложно обсуждать памятник, пока я не увидела его своими глазами. В ближайшее же время поеду. Сын Галины Борисовны Денис Евстигнеев видит свою маму так... И я с уважением отношусь к его выбору! В моей памяти моя Галина Борисовна - другая, и у каждого, кто ее знал, она своя", - цитирует ее "СтарХит".