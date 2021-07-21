Названа дата объявления сделки США и ФРГ по «Северному потоку-2»

Белый дом изменит свою позицию по отношению к строительству трансбалтийского газопровода и прекратит всячески мешать завершению проекта Фото: REUTERS

Договоренности по «Северному потоку–2» между США и Германией могут быть объявлены уже сегодня, 21 июля 2021, утверждает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, Белый дом изменит свою позицию по отношению к строительству трансбалтийского газопровода и прекратит всячески мешать завершению проекта. В свою очередь Германия обязуется взять на себя бремя помощи остающейся не у дел Украине. В частности, ФРГ примет на себя заботу о решении энергетических и дипломатических вопросов «Незалежной».

И если в плане помощи с энергетикой все достаточно туманно, то с дипломатией, напротив, все предельно ясно – это означает, что риторика Киева в ближайшие годы не изменится, а политика страны будет строиться на русофобии и дальнейшем внедрении в украинскую жизнь «западных ценностей».

Что же касается «энергетических» договоренностей, то принято решение помочь Украине в развитии направления получения экологически чистой энергии. В так называемый «зеленый фонд» планируется вложить в общей сложности $1 миллиард, а первоначальный взнос Германии (в качестве отступных Украине) должен составить $175 миллионов. Кроме того, руководство ФРГ обязано будет использовать рычаги давления на Россию с целью заставить последнюю продлить соглашение о транзите газа через территорию Украины еще на десять лет после его окончания в 2024 году.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Германии и Европы имеется «множество инструментов» для воздействия на Россию. Прежде всего, речь, конечно же, идет о санкциях.

В Вашингтоне заявили, что сделка по «СП–2» в таком виде станет геополитической победой России и «катастрофой для США и их союзников».

Такого мнения придерживается сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз.

«Если сообщения и детали сделки точны, это будет геополитическая победа для Путина на несколько поколений и катастрофа для Соединенных Штатов и наших союзников. Президент Байден бросает вызов законам США и полностью капитулировал перед Путиным», – написал политик на своем сайте.

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