В России предложили ежегодно повышать зарплаты и пенсии на уровень инфляции: почему этого делать нельзя

Сейчас пенсии каждый год повышают на уровень инфляции. Но только у неработающих пенсионеров. Фото: Shutterstock

Работодателей надо обязать ежегодно повышать зарплаты на уровень инфляции. Кроме того, государство должно каждый год индексировать пенсии, в том числе для работающих пенсионеров, на размер инфляции или выше. Так считают профсоюзные лидеры, входящие в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом говорится в их заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года». Кроме профсоюзов, в трехстороннюю комиссию также входят представители правительства и общероссийских объединений работодателей.

Все это звучит красиво и даже справедливо в пролетарском понимании этого слова: раз капиталист хочет эксплуатировать трудящихся за копейки, надо силой обязать его повышать зарплаты на установленный государством процент. Но эксперты предупреждают: не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Особенно в наших непростых экономических условиях. Если руководитель успешной организации и так поднимет зарплату, чтобы не растерять ценные кадры, то многие компании такая обязаловка может просто добить.

- Принимать на законодательном уровне требование об обязательной индексации зарплат нельзя. Если, например, компания убыточна, она борется за выживание - как можно заставлять ее индексировать зарплаты, то есть повышать издержки? Это может привести к ликвидации компании, и тогда вместо повышения зарплат мы получим сокращение рабочих мест. Или организации начнут переходить к скрытым формам оплаты, «зарплатам в конверте», - говорит Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Что касается пенсий, то они и так по закону каждый год повышаются на уровень инфляции. Но только у неработающих пенсионеров. Выплаты работающим пенсионерам у нас не индексируют с 2016 года. Так сложилось не от хорошей жизни: на индексацию нужно около 200 млрд рублей в год.

- Если принять предложение профсоюзов об обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров, надо будет где-то искать на это деньги. И может, например, возникнуть идея об очередном повышении налогов. Либо снова может начаться дискуссия об увеличении пенсионного возраста. Поэтому я не сторонник этого предложения, - говорит Александр Сафонов.

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