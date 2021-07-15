Умерли один за другим: Кого из звезд настигло проклятье коронавируса

Владимир Меньшов, народный артист России, лауреат госпремий СССР и РСФСР. Обладатель «Оскара» за «Москва слезам не верит» сгорел от ковида 5 июля 2021-го Фото: Иван МАКЕЕВ

От коронавирусной инфекции или связанных с нею осложнений за 15 месяцев пандемии ушло в мир иной много известных людей из самых разных сфер.

«Комсомолка» приводит печальный список деятелей российской науки, культуры, политики, спорта, кого погубил covid-19 в России в 2020-м и 2021 годах.

АРТИСТЫ И РЕЖИССЕРЫ

Виталий Аксенов, заслуженный деятель искусств РФ. Режиссер и сценарист («Как стать звездой», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности») ушел из жизни 16 октября 2020-го. Ему было 89 лет.

Михаил Багдасаров, народный артист России. Худрука Нижегородского госцирка имени М.Назаровой не стало 3 мая 2021 года на 76-м году жизни.

Юльен Балмусов, народный артист России. Служивший в Центральном Детском Театре (ныне РАМТ) актер, сыгравший почти в 30 фильмах («Красные колокола», «На Гранатовых островах», «Герой нашего времени») скончался 29 мая 2020-го в возрасте 79 лет.

Александр Боголюбов, режиссер кино и мультипликации. Постановщик «Батальоны просят огня», «Волшебника изумрудного города», «Приключений Незнайки» умер 20 июля 2020-го. Ему было 85 лет.

Михаил Борисов, заслуженный деятель искусств РФ. Завкафедрой Театрального института им. Щукина, ведущий и худрук «Русского лото» ушел из жизни 19 сентября 2021-го, в 71 год.

Александр Ведерников, заслуженный деятель искусств РФ. Экс-главного дирижера Датской Королевской оперы и главного дирижера Михайловского театра не стало 30 октября 2020-го, на 57-м году жизни.

Роман Виктюк, народный артист России и Украины. Худрук Театра Романа Виктюка скончался 17 ноября 2020-го. Ему было 84 года.

Борис Грачевский, заслуженный деятель искусств РФ. Худрук «Ералаша» и член академии «Ника», поставивший два полнометражных фильма и в двух сыгравший, умер14 января 2021-го, в 71 год.

Борис Грачевский Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Алексей Евсюков, народный артист России. Пианиста и композитора, многолетнего аккомпаниатора Кобзона не стало 19 января 2021-го. Ему шел 72-й год

Владимир Зуйков, заслуженный художник России. Художник-постановщик «Винни пуха», «Зигзага удачи» «Фильм, фильм, фильм» ушел на 87-м году жизни 25 февраля 2021 года.

Владимир Качан, актер и музыкант, народный артист России. Ведущий актер «Школы современной пьесы», исполнивший роли более чем в 40 фильмах, умер 7 мая 2021. Ему было 73 года.

Владимир Кирсанов, танцовщик и хореограф, заслуженный артист России. Профессор ГИТИСа скончался 20 марта 2021-го на 74-м году жизни.

Сергей Коноплев, заслуженный артист России. Звезда Тверского ТЮЗа и фильмов «Лед» и «Кадетство» ушел из жизни 23 ноября. Ему был 71 год.

Владимир Коренев, народный артист России. Ихтиандра из «Человека-амфибии», сыгравшего почти полсотни ролей с 1958-го по 2015-й годы, не стало 2 января 2021-го — в 80 лет.

Василий Лановой, народный артист СССР и Герой Труда РФ. Звезды театра им. Вахтангова не стало 28 января 2021-го. Ему было 87 лет.

Василия Ланового не стало 28 января 2021-го Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Лахин, заслуженный артист России. Много игравший в Сатириконе и в телебоевиках («Спящие», «Зорге», «Ликвидация»), лауреат премии им. Папанова умер 27 января 2021 в 68 лет.

Валерий Лонской, народный артист России. Бывшего главы Союза кинематографистов Москвы и режиссерской мастерской ВГИКа не стало 6 июля 2021-го. Ему было 80 лет.

Людмила Лядова, народная артистка России, пианист, композитор и певица. Автор 800 песен, которые исполняли Зыкина, Кобзон, Образцова, Пьеха, Утесов, умерла 10 марта 2021-го при 75% поражения легких. Ей шел 96-й год.

Георгий Мамиконов, заслуженный артист России. Основателя группы «Доктор Ватсон» не стало 28 июня 2021 года. Ему было 76 лет.

Петр Мамонов, актер, поэт, музыкант. Сооснователь группы «Звуки Му», сыгравший в двух десятках фильмов («Такси блюз», «Остров», «Царь») ушел из жизни 15 июля 2021-го. Ему было 70 лет.

Петр Мамонов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Владимир Меньшов, народный артист России, лауреат госпремий СССР и РСФСР. Обладатель «Оскара» за «Москва слезам не верит» сгорел от ковида 5 июля 2021-го, в 81 год, похоронен на Новодевичьем, рядом с коллегой Лановым.

Владимир Никонов, народный артист России. Бывшего солиста балета Большого театра не стало 25 августа 2020-го. Ему было 82 года.

Борис Плотников, народный артист России. Служивший в театрах Сатиры и МХТ им. Чехова, звезда фильмов «Годунов», «Крылья империи», «Собачье сердце» ушел из жизни 2 декабря 2020-го. Ему шел 72-й год.

Татьяна Проценко, актриса и поэтесса. Киновед и журналист, известная по роли Мальвины в «Приключениях Буратино», болела раком и ковидом, ее не стало 19 мая 2021-го в 53 года.

Татьяна Проценко, актриса , известная по роли Мальвины в «Приключениях Буратино»

Александр Самойлов, заслуженный артист России. Служивший в театрах им. Маяковского и МХАТе им Горького, звезда фильмов «Глухарь», «Знахарь», «Скиф», «След», умер 9 декабря 2020-го. Ему шел 69-й год.

Николай Сморчков, актер театра и кино. Исполнивший эпизоды более чем в полутора сотне фильмов, в том числе в «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Иваново детство», ушел из жизни 6 марта 2021-го. Ему было 90 лет.

Александр Стефанович, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ. Автора 70 киносценариев и полусотни документальных фильмов, второго мужа Аллы Пугачевой не стало 13 июля 2021-го. Ему шел 77-й год.

Виктор Феррони, жонглер, акробат, музыкальный эксцентрик. Последний представитель цирковой династии ушел из жизни 24 мая 2020 года в 81 год.

Галина Филимонова, заслуженная артистка России. Служившая в Малом драмтеатре в Питере и сыгравшая в полутора десятке фильмов, в том числе в «Бесах» и «Марионетках», скончалась 31 октября 2020-го на 77-м году жизни.

Евгений Хорошевцев, народный артист России. Диктор протокольных мероприятий президента РФ и парадов Победы на Красной площади умер 13 декабря 2020-го. Ему было 76 лет.

Игорь Черных, заслуженный деятель искусств России. Кинооператора-постановщика «Мосфильма» («Бриллиантовая рука», «Битва за Москву» «Емельян Пугачев») не стало 15 июля 2020-го, на 89-м году жизни.

Нина Шацкая, заслуженная артистка России. Актриса театров Содружества актеров Таганки и «Школы современной пьесы», сыгравшая почти в двух десятков фильмов («Коллеги», «Визит к Минотавру»), ушла из жизни 23 мая 2021-го. Ей был 81 год.

Валерий Шувалов, заслуженный деятель искусств России. Кинооператор («12 стульев», «Экипаж», «Интердевочка») скончался 4 мая 2020-го в возрасте 80 лет.

Иван Щеголев, актер и режиссер. Постановщика сериалов «Смотрящий вниз», «Морозова», «Лесник. Своя земля», «Мытари», «Лекарь», «Деньги», «Карпов. Сезон третий», не стало 20 апреля 2020-го года. Ему шел 60-й год.

Илья Эпельбаум, сценарист и режиссер. Создателя театра кукол «Тень» и лауреата «Золотой маски» не стало 18 октября 2020-го. Ему было 59 лет.

ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ

Роман Арбитман, писатель-фантаст и литературный критик. Автор более 20 романов и сборников («Опасность», «Спасти президента», «Министерство справедливости») умер 18 декабря 2020-го на 59 году жизни.

Владимир Гендлин, двукратный лауреат ТЭФИ. Комментатор бокса №1 в России, создатель программы «Большой ринг» скончался 5 апреля 2021-го. Ему было 84 года.

Свен Гундлах, основатель групп «Мухоморы» и «Среднерусская возвышенность». Руководителя сетевого энциклопедического проекта «Руниверс» не стало 15 декабря 2020-го, в 61 год.

Аркадий Давидович, прозаик, сатирик. Автор 100 тысяч афоризмов ушел из жизни 24 февраля 2021 года. Ему было 90 лет.

Александр Дубянский, научный редактор словаря «Индуизм. Джайнизм. Сикхизм». Доцент кафедры истории и филологии РГГУ скончался 18 ноября 2020-го в возрасте 79 лет.

Борис Егоров, член Международного ПЕН-клуба. Друг великого Лотмана, автор 14 книг и 400 научный статей умер 4 октября 2020-го на 95-м году жизни.

Виктор Коваль, поэт, прозаик, художник. Лауреата премии «Золотой теленок» «Литературной газеты» не стало 1 февраля 2021-м. Ему было 73 года.

Владислав Крапивин, детский писатель, поэт и сценарист, лауреат премии Ленинского комсомола и Президента РФ. Автора «Мальчика со шпагой», «Тени каравеллы» и «Рейса «Ориона» не стало 1 сентября 2020-го, ему шел 82-й год.

Владислав Крапивин. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Алексей Кушнир, главный редактор журнала «Народное образование». Кандидат психологических наук и отец 7 детей умер 9 июля 2021-го на 63-м году жизни.

Анатолий Лысенко, гендиректор «Общественного телевидения России». Заслуженный деятель искусств и лауреат Госпремии СССР, основатель программ «Взгляд» и «Поля чудес» скончался 20 июня 2021-го. Ему было 84 года.

Феликс Маляренко, детский поэт и прозаик. Писатель, в 2010-е годы входивший в десятку самых «продаваемых» авторов, которые пишут для детей («Вовка Булкин из 6»Б», «Пестрые бабочки», «Мозоли»), ушел из жизни 29 октября 2020-го в 69 лет.

Чылгычы Ондар, заслуженный работник культуры РФ, драматург. Бывший зампред комитет ГД по культуре и автор 7 пьес умер 12 июня 2020-го на 65-м году жизни.

Александр Радов, академик Международной академии телевидения и радио. Продюсера нескольких десятков документальных фильмов, в том числе «Олег и Лиза Даль», «Петр и Вера Лещенко» и главы студии «Нота Бене» не стало 16 апреля 2020-го в 79 лет.

Валентин Сидоров, народный художник СССР. Лауреат госпремий СССР, РСФСР и России, академик Академии художеств СССР, автор циклов пейзажей «Дороги детства», «Моя родина» скончался 9 января 2021-го на 93-м году жизни.

Сергей Синякин, писатель-фантаст. Лауреат премий «Интерпресскон-2000» и «Бронзовая улитка-2000» за повесть «Монах на краю земли» ушел на 68-м году жизни 24 ноября 2020-го.

Слава Сэ (Вячеслав Солдатенко), писатель. Автор десятка книг («Полный сантехник», «Ева», «Разводы») и 6 сценариев («Три богатыря», «Садко», «Свингеры») умер 19 июня 2021-го. Ему было 52 года.

Анатолий Трушкин, писатель-сатирик и телеведущий. Автора миниатюр, которые исполняли Карцев, Шифрин, Арлазоров, Новикова, Винокур и двукратного лауреата премии «Золотой теленок» не стало 9 июня 2020 года. Ему было 78 лет.

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Урицкий, писатель и литературный критик. Автор книг «И так далее» и «Стеарин» и один из составителей двухтомной антологии «Русские стихи 1950-2000 годов» умер 27 мая 2021-го на 61-м году жизни.

СИЛОВИКИ

Абрек Аюпов, генерал-полковник авиации. Бывший замглавкома ВВС и главный советник гендиректора МиГа скончался 12 июня 2020 -го в возрасте 84 лет.

Алексей Буриличев, вице-адмирал, Герой России. Начальника Главного управления глубоководных исследований Минобороны не стало 25 ноября 2020-го. Ему было 62 года.

Юрий Евтушенко, генерал-майор. Заместитель командующего войсками Западного военного округа ушел из жизни 9 ноября 2020-го в 56 лет.

Виталий Маргелов, генерал-полковник. Бывший замдиректора СВР и зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, сын экс-командующего ВДВ Василия Маргелова умер 22 марта 2021-го на 80-м году жизни.

Сергей Палагин, командир вертолетной эскадрильи, герой России. Участника всех вооруженных конфликтов, начиная с осетино-ингушского и заканчивая «пятидневной» войной в Южной Осетии, не стало 6 ноября 2020-го. Ему было 52 года.

Валерий Третьяков, генерал-майор госбезопасности. Бывший глава управления ФСБ по Челябинской области и главный федеральный инспектор Аппарата полпреда Президента РФ по Уральскому федеральному округу умер 13 октября 2020 года в 76 лет.

Евгений Шапошников, маршал авиации. Бывший главком ВВС, последний министр обороны СССР и экс-секретарь Совбеза РФ скончался 8 декабря 2020-го на 79-м году жизни.

Евгений Шапошников, последний министр обороны СССР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ

Магомед Алиомаров, заслуженный тренер России. Главный тренер женской сборной России по борьбе умер 13 мая 2020-го. Ему было 67 лет.

Артем Амирджанов, советский и российский футбольный тренер. Начальник ФК «Иртыш» скончался 31 июля 2020-го. Ему было 74 года

Владимир Воронов, тренер-преподаватель высшей категории по дзюдо и самбо. Главный тренер по борцовской технике знаменитого бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко ушел из жизни 29 августа 2020-го в 55 лет.

Ольга Домуладжанова, чемпионка мира и Европы по боксу. Директор тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое» не стало 14 мая 2021-го. Ей было 52 года.

Юрий Дохоян, гроссмейстер, заслуженный тренер России. Бывший тренер чемпиона мира Гарри Каспарова и Сергея Карякина скончался 1 июля 2021-го, в возрасте 56 лет.

Евгений Загорулько, заслуженный тренер СССР. Наставник олимпийских чемпионов в прыжках в высоту Чичеровой и Сильнова умер 3 апреля 2021-го. Ему было 78 лет.

Василий Кульков, полузащитник «Спартака», «Порту» и «Бенфики» и сборных СССР, СНГ и России по футболу. Завершал тренерскую карьеру в родном «Спартаке», ушел из жизни 10 октября 2020-го. Ему было 54 года.

Александр Массарский, заслуженный тренер России по самбо и дзюдо. Одного из основателей российской школы каскадеров («Интервенция», «Белое солнце пустыни», «Мертвый сезон») не стало 18 декабря 2020-го. Доценту кафедры физвоспитания БГТУ «Военмех» шел 93-й год.

Абдулманап Нурмагомедов, заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо. Отец и наставник чемпиона мира Хабиба Нурмагомедова скончался 3 июля 2020-го в 57 лет.

Абдулманап Нурмагомедов ушел в возрасте 57 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артур Пахомов, заслуженный тренер России. Воспитавший в Якутии чемпионов Европы и призеров Олимпийских игр по боксу, он ушел 14 октября 2020-го в 66 лет.

Геннадий Страхов, заслуженный мастер спорта СССР. Чемпиона мира и призера олимпиады в Мюнхене-72 по вольной борьбе не стало 1 ноября 1944-го. Ему было 76 лет.

Михаил Студенецкий, заслуженный мастер спорта СССР. Вице-чемпион олимпийских игр в Мельбурне-56 и двукратный чемпион Европы по баскетболу скончался 1 марта 2021 в 86 лет.

Павел Сырчин, заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике умер 24 октября 2020 года. Ему шел 63-й год.

Эседуллах Шахмарданов, заслуженный тренер России. Главный тренер женской сборной Колумбии по борьбе коронавирусом заболел, приехав в родное село Ахты и умер в Махачкале 15 сентября 2020-го в возрасте 70 лет.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ

Архимандрит Амвросий (Юрасов), духовный руководитель Введенского женского монастыря. Бывший настоятель Вознесенского собора в Иванове скончался 7 мая 2020-го. Ему был 81 год.

Епископ Аркадий (Афонин), епископ РПЦ на покое. В прошлом епископ Южно-Сахалинский и Курильский ушел из жизни 3 июня 2021-го в возрасте 77 лет.

Митрополит Варнава (Кедров), епископ РПЦ. Митрополит Чебоксарский и Чувашский покинул этот мир 1 июня 2020-го. Ему было 89 лет

Епископ Вениамин (Королев), епископ РПЦ. Епископ Железногорский и Льговский умер 26 апреля 2020-го. Ему было 54 года.

Джамбел Лодой (Апышоол Сат), верховный лама Тывы. 8-й Камбы-лама Тывы скончался 23 июня 2020-го на 45-м году жизни.

Митрополит Евлогий (Смирнов), епископ РПЦ. Митрополит Владимирский и Суздальский умер 22 июля 2020-го. Ему было 83 года.

Умар Идрисов, председатель Духовного управления мусульман Нижнего Новгорода. Соавтор книги «История исламских общин Нижегородской области» скончался 7 ноября 2020-го на 67-м году жизни.

Митрополит Иов (Тывонюк) епископ РПЦ. В прошлом митрополит Челябинский и Златоустовский умер 1 декабря 2020 года в возрасте 82 лет.

Митрополит Иона (Карпухин), архиерей РПЦ. Бывшего митрополита Астраханского и Камызякского не стало 4 мая 2020-го. Ему было 78 лет.

Митрополит Исидор (Кириченко), епископ РПЦ. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский скончался 8 августа 2020-го в 79 лет.

Георгий Каменев, клирик московского храма Богоявления господня. Доктора физико-математических наук и священника не стало 3 ноября 2020-го в 60 лет.

Епископ Серафим, епископ РПЦ на покое. Бывший епископ Анадырский и Чукотский умер 9 июня 2020 го. Ему шел 52-й год.

Митрополит Феофан, епископ РПЦ. Митрополит Казанский и Татарстанский ушел из жизни 20 ноября 2020-го. Ему было 73 года

ПЕДАГОГИ И УЧЕНЫЕ

Владимир Андреев, ректор Поволжского госуниверситета телекоммуникации и информатики. Президент ПГУТИ, доктор технических наук умер 7 ноября 2020-го, в 69 лет.

Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. Академика РАО и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отчеством» не стало 30 ноября 2020-го. Ей было 98 лет.

Арпик Асратян, эпидемиолог и вирусолог, НИЦ Гамалея. Доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии Института профобразования Сеченовского университета ушла из жизни 27 марта 2020-го в 69 лет.

Виктор Бедоев, профессор Московского архитектурно-строительного института. Почетный член РАХ скончался 5 января 2021-го на 74 году жизни.

Вячеслав Белый, доктор физико-математических наук и лауреат Госпремии РСФСР. Специалист по исследованиям нестационарных явлений в ионосфере радиофизическими методам умер 20 мая 2020-го. Ему было 74 года.

Николай Богомолов, профессор МГУ, доктор филологических наук. Одного из авторов «Большой российской энциклопедии» не стало 20 ноября 2020 года в возрасте 69 лет..

Валерий Брюханов, ректор Алтайского государственного медуниверситета. Доктор медицинских наук, специализировавшийся на фармакологии, скончался 2 августа 2020-го. Ему было 75 лет.

Николай Бухтояров, ректор Воронежского государственного аграрного университета. Доктор экономических наук ушел из жизни 18 октября 2020-го, в возрасте 60 лет.

Николай Бышов, ректор Рязанского государственного агротехнологического университета им. Костычева. Доктора технических наук не стало 22 ноября 2020-го. Ему было 57 лет.

Анатолий Вишневский, директор института демографии ВШЭ. Доктор экономических наук скончался 15 января 2021-го. Ему было 85 лет.

Эрик Галимов, научный руководитель Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского. Доктор геолого-минералогических наук и академик РАН ушел из жизни 23 ноября 2020-го, в 84 года.

Елена Катаева, ректор университета «Станкин». Кандидат технических и доктор политических наук.. Умерла 10 января 2021-го. Ей было 64 года.

Николай Коростелев, профессор 1-го МГМУ им. Сеченова. Автор книг для детей и взрослых о здоровье и природе, скончался 29 октября 2020-го. Ему было 90 лет

Ирина Корюкина, ректор Пермского государственного медуниверситета. Доктор медицинских наук ушла из жизни 7 декабря 2020 года . Ей было 67 лет.

Геннадий Куцев, ректор Тюменского госуниверситета. Доктора философских наук не стало 9 октября 2020-го, на 82-м году жизни.

Евгений Микрин, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. Королева. Генконструктор пилотируемых программ РФ и член президиума РАН ушел из жизни 5 мая 2020-го в 64 года.

Вячеслав Новицкий, ректор Сибирского государственного медуниверситета, академик РАН. Знаменитого патафизиолога и специалиста в области онкофармалогии не стало 7 января 2021-го на 75-м году жизни.

Николай Филатов, член-кор РАН, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова. Бывший главный санитарный врач Москвы и критик мер, предпринятых властями для сдерживания covid-19 в 2020-м, умер от коронавируса 4 февраля 2021-го в возрасте 66 лет.

Владимир Фортов, академик РАН. Бывшего президента Российской академии наук не стало 29 ноября 2020-го. Ему шел 75-й год.

Владимир Харченко, академик РАН. Главный радиолог России, лауреат Госпремий СССР и РФ ушел из жизни 19 апреля 2020-го в возрасте 85 лет.

Вильям Шмидт, директор Центра религиоведческих и этнокультурных исследований и экспертизы Института госслужбы и управления РАНХиГС. Доктора философских наук скончался 26 декабря 2020-го, в 51 год

ДЕПУТАТЫ И ГЛАВЫ РЕГИОНОВ

Николай Антошкин, депутат Госдумы двух созывов Генерал-полковник авиации и Герой Советского Союза. умер 17 января 2021-го в возрасте 78 лет.

Ваха Агаев, депутат Госдумы 6-го и 7-го созывов. Член фракции КПРФ, доктор экономических наук скончался в Москве 23 сентября 2020 года в возрасте 67 лет.

Николай Бабин, сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа. Бывший глава Госдумы ЯНАО умер 3 июля 2021 года, в 76 лет.

Виктор Зимин, экс-глава Хакасии. Депутата Госдумы 5-го созыва не стало 23 ноября 2020-го. Ему было 58 лет.

Михаил Игнатьев, экс-глава Чувашии. Многолетний глава минсельхоза Чувашской республики, а потом ее глава на протяжении 10 лет скончался 18 июня 2020-го в 58 лет.

Николай Максюта, экс-губернатор Волгоградской области. Бывшего главы сложного региона и сенатора не стало 1 ноября 2020-го, в подмосковной клинике. Ему шел 74- год.

Ульфат Мустафин, глава администрации Уфы. Руководитель столицы Башкортостана, кандидат технических наук умер 29 октября 2020-го на 62 году жизни.

Леонид Потапов, 1-й президент Республики Бурятия. 13 лет возглавлявший «проблемный» регион, бывший помощником главы администрации президента РФ, скончался 12 ноября 2020-го в 85 лет.

Лариса Шойгу, депутат Госдумы трех созывов. Зампредседателя комитета ГД по регламенту и организации работы Госдумы и заслуженного врача РФ не стало 10 июня 2021-го. Ей было 68 лет.

Лариса Шойгу, депутат Госдумы, сестра министра обороны. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Виктор Шудегов, сенатор от Удмуртии. Глава комитета по науке культуре, образованию Совфеда ушел из жизни 16 мая 2020-го в возрасте 67 лет.

Валентин Шурчанов, депутат Госдумы четырех созывов. Бывший глава Госсовета Чувашии скончался 18 декабря 2020-го в 73 года.

БИЗНЕСМЕНЫ И МИНИСТРЫ

Борис Александров, президент группы компаний «Ростагрокомплекс». Сооснователь бренда «Б. Ю. Александров» (глазированные сырки) ушел из жизни 30 ноября 2020-го. Ему было 73 года.

Борис Александров

Владимир Лопухин, 1-й министр топлива и энергетики РФ. Бывший член совета директоров «Кристалбанка» и «Промрадтехбанка», а также ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» скончался 26 мая 2020-го на 69-м году жизни.

Юрий Севенард, гидростроитель и депутат Госдумы двух первых созывов. Автор комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений и экс-президент ЗАО «Комплексная гидростроительная компания «Севенард» умер 23 июня 2021-го в 85 лет.

Владимир Христов, председатель совета директоров ПАО «Сусуманзолото». Обладателя состояния в 500 млн. долларов (192-й в рейтинге «Форбс») не стало 24 декабря 2020-го. Ему был 71 год.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Он нес в себе русскую мудрость. Жизнь Петра Мамонова обрубил коронавирус

Он многими воспринимался как настоящий символ нашей культуры. Артиста, в апреле отметившего 70-летие, не стало 15 июля 2021 (подробности)

Петр Мамонов: «Мне ужасно интересно, какие сны видел Иван Грозный!»

15 июля 2021 года не стало артиста и музыканта. Вспоминаем интервью, которое Петр Мамонов дал "КП" в 2008 году на съемках фильма «Иван Грозный и митрополит Филипп» (подробности)