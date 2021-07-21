Почему США не хотят участвовать в «Нормандском формате»

Боец сил обороны ДНР проверяет документы у водителя автомобиля, покидающего непризнанную республику. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как выглядит большая политика в глазах обывателя. Просидели Путин с Лукашенко пять часов за закрытыми дверями, разъехались, потом каждый сказал о чем-то своем, а дату объединения государств так и не назначили. И чего встречались? А потом Александр Григорьевич вдруг заявляет: «Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке». То есть, о чем-то важном все-таки договорились.

Или слетали Байден С Путиным в Женеву, позаседали за закрытыми кулисами, а на раздельной пресс-конференции – снова разочарование. Ни тебе отмены санкций, ни демонстративной перезагрузки. Хочется же, чтобы результаты здесь и сейчас, а они все про кибербезопасность какую-то да ядерное нераспространение. Хорошо хоть послов возвращают – все какой-то результат.

Но реальная политика выглядит по-другому. На подобных переговорах заключаются не сиюминутные, а стратегические соглашения, о которых не сообщают в пресс-релизах. О них становится известно подспудно, по каким-то незримым сигналам.

На этой неделе Украина принимает зраду за зрадой. Сначала через американское издание Politiko киевским властям ясно дали понять, что с «Северным потоком-2» придется смириться. Хотя Владимир Зеленский до сих пор пытается остановить то, что уже свершилось.

А в среду советник Госдепартамента США Дерек Шолле, который прибыл с визитом в Киев, заявил, что участие США в «Нормандском формате», на котором так настаивал президент Украины, - это не то, что поможет решить проблему на востоке Украины. Не то, чтобы штаты самоустранились от украинской повестки. Но, судя по соглашению Вашингтона и Берлина, это часть неких договоренностей лидеров США и России, в результате которых и Москве придется идти на компромисс. Возможно, в части продления договора о транзите газа через Украину.

Киев здесь выступает в роли капризного ребенка, который свой инфантильной политикой загнал в тупик и российско-украинские отношения и «Нормандский формат». Очевидно, что западные партнеры устали от беспокойного подопечного. В итоге большие дяди и тети решили договориться между собой, выставив мальчика за дверь – чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось.

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