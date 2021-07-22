«Победа Путина на несколько поколений вперед»: Что выиграла Россия от сделки США и Германии по «Северному потоку-2»

Что выиграла Россия от сделки США и Германии по «Северному потоку-2» Фото: REUTERS

Давно известно: если не можешь остановить процесс, возглавь его. Если кто-то помимо твоей воли затеял грандиозную стройку и ты не в силах ее закрыть, сделай вид, что ты на ней - прораб. Вот и США, заключив с ФРГ сделку по «Северному потоку-2» (СП-2), получили возможность сохранить за собой образ глобального «смотрящего», который, после долгих сомнений, дал зависящим от него строителям отмашку: черт с вами, достраивайте, но я прослежу, чтобы все было так, как я сказал…

Влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз назвал эту сделку «победой Путина на несколько поколений вперед и катастрофой для США и наших союзников». Но информационный мейнстрим настойчиво внедряет в сознание масс: Байден заставил Меркель играть по американским правилам, Германия дорого заплатит за российский газ и обязательно поделится с Украиной, а Путин вынужден принять наше решение. Каждая сторона преподносит случившееся как свой успех, пусть и достигнутый вопреки большим трудностям. Даже украинцы делают вид, что Зеленский все-таки заставил Байдена и Меркель прислушаться к его требованиям.

Все это выглядело бы весьма придурковато, если бы не отражало реальное соотношение сил, сложившееся в мире. Почему это мы должны были испрашивать разрешение у Америки на строительство коммерческого газопровода из Ленобласти на северо-восток Германии? Его и не испрашивали. А потом выяснилось, что этот проект сильно задевает геополитические и экономические интересы США и некоторых их клиентов. Про свободный рынок у нас уже должны были усвоить все. Поэтому в полном соответствии с этим рынком американцы применили свой огромный санкционный потенциал для развала проекта. И ведь добились его заморозки почти на год. И продавили невыгодный России газовый контракт с Украиной до 2024 года.

Однако в мае этого года Байден вдруг «прозрел»: стройка зашла так далеко, что заблокировать ее уже не получится. И Вашингтон приостановил некоторые санкции и не стал подводить под них немецкого оператора СП-2. Тут загадки тоже никакой: Белому дому очень нужна Германия как главный союзник и опорная точка в Европе. Трамп с Меркель галантным не был, и отношения двух стран сильно испортились. Байден должен был их восстановить. А поскольку немцы упорно стояли за СП-2, выгоды от которого для них слишком очевидны, американцы решили «продать» им их же проект - в обмен на восстановленную дружбу.

А чтобы сразу после сделки дружба не увяла, были обозначены возможности ставить проекту палки в колеса и на этапе лицензирования, и при вводе в эксплуатацию. И чтоб уж совсем обозначить, что главный в этой дружбе все-таки Вашингтон, а не Берлин, решили прописать в сделке, чем немцы обязаны американцам - и по Украине, и по «агрессивным действиям» России, и по европейской энергетической безопасности. Немцы подписались подо всем этим, скорее всего, следуя логике известного анекдота: вам ехать или «шашечки»? Конечно ехать! А грозные обязательства Берлина принудить Москву оплачивать украинские европонты и после окончания нынешнего газового контракта в 2024 году Сергей Лавров снисходительно прокомментировал: «Знать, Германия сильна»… Да и кто знает, что там с Украиной через три года случиться?

С Украиной, действительно, очень интересно получается. Бросать ее на растерзание русским американцы никак не могли - сразу после бегства из Афганистана это было бы слишком цинично. Поэтому решили бросить ей «кость», за которую платить в основном должны немцы. В Киеве, конечно, рассчитывали на большее. Вспомним, как там вдохновлялись своими горячечными мечтами или одноразовую, но очень большую компенсацию получить, или, на худой конец, акциями то же СП-2 взять…

Хотя ущербность логики, по которой Украина пыталась вытребовать с богатеньких евробуратин свою «упущенную выгоду» от потери транзита газа, была понятна даже некоторым украинским экспертам. Допустим, рассуждали они, вы ездили на работу на такси, потом купили машину и стали добираться на ней, а таксист требует: эй, а мне кто за потерю клиента заплатит? Очевидна эта ущербность была и на Западе, но как он мог дать в обиду «молодую демократию»?

Теперь «цеевропейцы» должны понять, что их не сдали и не бросили. И могут дальше гордиться правильностью своего европейского выбора. Правда, обещанный Киеву миллиард на «зеленую» энергетику для избавления от зависимости от российского газа очевидно противоречит его страстному желанию сохранить эту зависимость и тянуть за нее гроши и с России, и с Европы. Да и обещанная помощь для отказа от использования угля, когда в соседней Польше этого сделать никак не удается, тоже звучит очень двусмысленно. Но надо ли понимать это в Киеве? Главное - помнят о нас, думают, Москве пальцем грозят!

Попробуем подвести общий итог. СП-2 без сомнения достроят, пусть даже при видимости «отмашки» из Вашингтона. Германия теперь снова друг Америки, как бы обязана ей и обещает помнить об этом. Украину без харчей не оставят, хотя аппетиты ей придется поунять. Россия еще раз показала, что способна, при поддержке партнеров, конечно же, вопреки всем санкциям и давлению доводить масштабный проект до конца.

А теперь попробуем интерпретировать эти очевидности в текущей геополитической динамике. США впервые за последние годы не смогли подчинить младших партнеров своей воле. Германия, выполнив все церемониальные пассы и протокольные приседания перед совереном, проявила такое упорство в отстаивании собственных интересов, что спасла проект. Россия показала, что способна играть вдолгую в реализации масштабных экономических проектов, меняющих политические расклады в Европе и мире. Украина получила, что заслужила - ее не забыли, но не дали ни статуса, ни состояния. Киев даже начал истерить и грозить от безденежья и обиды уйти к Китаю…

В 1970 году вопреки интересам Соединенных Штатов Германия заключила с Советским Союзом знаменитую сделку «газ в обмен на трубы». После этого создались предпосылки для появления политики разрядки между Западом и СССР. Аналогия здесь прямая. Так что прав Тед Круз: это наша победа на несколько поколений.