Певицу МакSим разрушает инфекция

Врач рассказал о необратимых процессах в состоянии 38-летней артистки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица МакSим по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Дышать 38-летняя артистка сама не может. А вторичная инфекция разрушает и без того ослабленный организм звезды эстрады.

Певице МакSим стало хуже. Об этом говорят последние результаты КТ вокалистки. "Характер изменения в правом легком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что происходит нарастание жидкости. Это говорит о разрушении легких", - цитирует life.ru врача-пульмонолога Вячеслава Овечкина.

По его словам, виной всему вторичная инфекция. "Легкое после распада восстановиться не может. Дальнейшее предсказать сложно. Сохранение зоны деструкции в нижней доле правого легкого на фоне плотной консолидации - плохой показатель. Это говорит о том, что там будет новая полость разрушения", - отметил специалист.

Овечкин указал на отрицательную динамику в состоянии пациентки, связанную с ростом количества жидкости. "Стало хуже. Мне больше всего не нравится появление очагов деструкции. Это такой достаточно неблагоприятный фактор", - заключил специалист.

Отметим, в настоящее время исполнительница находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации, так как ИВЛ не справляется. К инвазивному методу насыщения крови кислородом прибегают в самых тяжелых ситуациях. Так, иммунолог Владимир Болибок рассказал, что при ЭКМО выживает лишь один из десяти пациентов.