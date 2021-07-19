Помощница скрывает, что происходит с певицей МакSим: "Перестаньте лезть под кожу"

Певица МакSим больше месяца находится в состоянии медикаментозной комы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица МакSим больше месяца находится в состоянии медикаментозной комы - это дольше, чем Надежда Бабкина, за которую молились всем миром. Потому поклонники уже не знают, что думать и кому верить. О том, в каком состоянии находится 38-летняя артистка, ходят противоречивая информация. По одним данным, у вокалистки отказывают сердце и легкое, развился сепсис и началось воспаление в головном мозге. При этом помощница звезды не раскрывает подробности болезни кумира.

Пока поклонники певицы МакSим усиленно молятся за ее выздоровление, помощница артистки вынуждена давать ответы на не самые удобные вопросы публики. Так, на просьба прокомментировать слухи о том, что у исполнительницы хита "Вдоль ночных дорог" отказывают сердце и легкое, Маргарита Соколова сначала сделала такое заявление:

"Такую информацию даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников. Но даже родственники и мы не обладаем такой информацией, потому что выходные. Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними. До понедельника никакой точной информации не будет!", - писала она в блоге.

Она пообещала все рассказать 19 июля, в понедельник. "Ждем мою информацию. Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказывается вся необходима помощь и очень большое внимание! Но лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимо именно его мнение и его комментарии", - заверила Соколова.

На следующий день она действительно вышла на связь. Только еще больше запутала всех неравнодушных, так и не раскрыв детали состояния МакSим. "Состояние стабильно тяжелое. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем! Простите что без детальных подробностей. Это все касается только родных. Перестаньте лезть под кожу и задавать некорректные вопросы. В противном случае мне придется отключить комменты", - пригрозила помощница.