Андрей Малахов сделал заявление о своем браке с Натальей Шкулевой

Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой. Фото: Дмитрий ИСХАКОВ

Андрей Малахов и Наталья Шкулева вместе более десяти лет. Знаменитый телеведущий ради эффектной блондинки распрощался с холостяцкой жизнью. Супруги воспитывают сына Александра. Малахов души не чает в наследнике, а супругу и вовсе называет идеальной женщиной.

Андрей Малахов долгое время не решался жениться. "Находился в поисках, делал ошибки, разочаровывался. Когда не знаешь человека лично и видишь только его экранный образ, любить его гораздо легче", - рассуждает телеведущий.

Вот уже более десяти лет он счастлив в личной жизни. Андрей говорит, что ему очень повезло с Натальей. "За 10 лет мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования", - разоткровенничался 49-летний Малахов с Ириной Безруковой.

По его словам, жена взяла на себя все бытовые вопросы. "Супруга руководит уборщицами. Я могу сделать только какие-то попутные замечания, которые считаю нужными. Деньги приношу я, но жена тоже работает. Если ей нужно то, что я считаю глупостью, может приобрести себе сама. У нас нет брачного договора", - признался телеведущий.

Он с любовью говорит о жене: "Я просыпаюсь рано утром и смотрю, как она спит. Мое лицо расплывается в улыбке, и я нежно глажу ее волосы. Мне нравится в ней все: доброта, вкус, ее умение слышать и слушать, нежность и независимость".

К слову, Наталье приходится мириться с недостатками супруга. "Андрей непунктуальный человек. Я борюсь с этим, но понимаю, что все бесполезно. Опоздать, как минимум, на полчаса - для него это обычное дело", - признавалась Шкулева.