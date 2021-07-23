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Политика23 июля 2021 15:27

Путин сделал японцам уникальное предложение по Курилам

Президент намекнул на возможное совместное экономическое освоение островов
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Президент буквально прорекламировал инвесторам наши Курилы

Президент буквально прорекламировал инвесторам наши Курилы

Фото: REUTERS

Владимир Путин провел в пятницу совещание с членами Совбеза. Президент дал особое поручение премьеру Михаилу Мишустину перед его поездкой на Дальний Восток.

- Знаю, что вы в ближайшее время летите в Иркутск. Я просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах. Мы давно с японскими партнерами организуем работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности. Есть хорошие наработки, у вас предложения есть очень хорошие, - рассказал Путин.

Дальше президент буквально прорекламировал инвесторам наши Курилы.

- То, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, - добавил глава государства.

Источник в правительстве пояснил «КП», что Россия давно предлагает Японии совместно осваивать Курилы. Речь, конечно же, не идет о передаче территорий. Но если в Токио хотят вложить деньги в бизнес на российской земле, то мы не против. Более того, Курилы специально «придерживают» для Японии – другим странам не предлагают инвестировать в острова.

В 2020 году были приняты поправки в конституцию. Теперь никакая территория России не может быть передана другому государству. И если раньше еще можно было как-то – хотя бы гипотетически – обсуждать возвращение Южных Курил Японии, то теперь вопрос закрыт окончательно.

Еще на совещании Путин обсудил рухнувший из-за потопа железнодорожный мост на Транссибе. Президент рассказал, когда все починят.

- Планируется восстановить первую ветку в течение двух–двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток, - рассказал политик.

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