Джефф Безос не может претендовать на звание астронавта

Джефф Безос не может считаться астронавтом, несмотря на то, что совершил короткий полет в космос. Фото: REUTERS

Самый богатый человек мира, основатель компании Amazon Джефф Безос не может считаться астронавтом, несмотря на то, что совершил короткий полет в космос.

Как выяснилось, в день старта космокапсулы Blue Origin, на которой полетел Безос, Федеральное управлении авиации США (FAA) выпустило приказ 8800.2 и прописало в нем ужесточение критериев к званию астронавта.

Минимальная высота полета (50 миль) осталась неизменной, а вот до других, новых критериев FAA Безос не дотягивает. Теперь, согласно им, новые астронавты должны во время полета принимать участие в мероприятиях, «необходимых для общественной безопасности» или «способствующих безопасности полетов человека в космос».

Соперник Безоса, еще один миллиардер Ричард Брэнсон, ранее отправившийся в космос на своей ракете SpaceShip Two, проблем в свете выхода в свет нового приказа испытывать не должен: во-первых, у него есть лицензия пилота, во-вторых, в ходе короткого полета он проводил испытания кабины своего корабля.

А вот Безоса «спалил» гендиректор компании Blue Origin, честно заявивший перед стартом, что «Безосу и его попутчикам действительно нечего делать во время полета», поскольку их капсула является автономным транспортным средством.

FAA обосновывает выпуск приказа и ужесточение критериев «обеспечением общественной безопасности по мере увеличения темпов коммерческих космических полетов, а также адаптацией, гибкостью и бдительностью». О чем и заявил зам. руководителя FAA Вейн Монтейт.

Узнав об новых критериях FAA, мировые СМИ стали называть Безоса астронавтом, используя образованное ими обидное прозвище из двух слов – «астронавт» и «нет».