"Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой останется в репертуаре МХАТа: "Мы не рассматриваем другую кандидатуру"

Ольга Бузова еще выйдет на сцену МХАТ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сперва на сайте МХАТ им.Горького висел анонс с «Чудесным грузином» и Ольгой Бузовой в роли певицы Бэллы Шанталь. Были указаны даты показов - 17 и 18 сентября. Потом анонс убрали. Появилась информация, что сентябрьские спектакли с участием экс-звезды "Дома-2" отменили в связи с выборами в Госдуму. И вообще судьба спектакля не ясна.

Следом театр опроверг эту информацию: выборы ни при чем, МХАТ им.Горького вне политики. В новом сезоне «Чудесный грузин» обязательно будет стоять в афише. Но пока непонятно когда: сложно обеспечить состав для этой постановки, слишком много приглашенных артистов.

Прояснить ситуацию и судьбу спектакля, вызвавшего большой общественный резонанс, "Комсомолка" попросила пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину:

- В начале августа, когда театр вернется из отпуска и начнется подготовка к будущему сезону, мы уточним все детали по спектаклям и датам показов: многое зависит от эпидемиологической обстановки, - пояснила kp.ru пресс-секретарь МХАТа. – У нас построен сложный график на конец августа и весь сентябрь: гастроли, фестивали «МХАТ. Танцы» и «МХАТ. Музыка». Будем действовать, исходя из существующих реалий - последний год нас научил быстро адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Возможно, придется пересматривать весь репертуар и гастрольный график на осень. Как это было в прошлом сезоне.

- Нашумевший «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой вернется на сцену Художественного театра?

- Обязательно! Он - в репертуаре МХАТ им.Горького. Точные даты показа мы сможем назвать только в начале августа. В спектакле занято много приглашенных артистов: музыкантов, танцовщиков. Их графики должны совпасть с планами театра. Это непросто. Тем более мы не знаем, какие будут эпидемиологические условия.

С 22 июля мы начали продажу билетов на сентябрь, многое перетасовали. Но наша позиция – «Чудесный грузин» будет и будет только с участием Бузовой. То, что контракт с Ольгой еще не подписан, ничего не значит. Контракт может быть заключен накануне показов. Для театра участие Ольга Бузовой очень важно. Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру.

Да, мы этот спектакль отложили на неопределенный срок. Но, повторюсь, все зависит от эпидемиологической обстановки.

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