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Здоровье24 июля 2021 19:07

ООН призвала другие страны брать на вооружение российский опыт ускоренной разработки “Спутника V”

Стратегия Центра Гамалеи по созданию вакцины от коронавируса вошла в список лучших мировых практик
Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ
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Вакцина “Спутника V” признаны одной из успешных научных разработок на мировом уровне.

Вакцина “Спутника V” признаны одной из успешных научных разработок на мировом уровне.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2015 году Организация Объединенных Наций (ООН) определила 17 целей в области устойчивого развития. Их достижение преобразует наш мир к лучшему, причем это счастливое будущее должно прийти во все страны - и бедные, и богатые, и развивающиеся. А чтобы люди в разных странах имели одинаковый доступ к технологиям и идеям, которые приближают это прекрасное далеко, на сайте ООН публикуется список лучших мировых практик.

Недавно в этот список ноу-хау, изменяющих мир к лучшему включили опыт российских ученых по ускоренной разработке вакцины “Спутник V”. Об этом сообщил один из создателей знаменитой вакцины молекулярный биолог Владимир Гущин, руководитель лаборатории в Центре Гамалеи Минздрава России.

- Это нужно для того, чтобы другие члены ООН могли знакомиться с такими практиками, изучать их и в случае необходимости внедрять в своих странах и достигать глобальных целей по улучшении жизни людей по всему миру, - написал Владимир Гущин на своей странице в Instagram.

На сайте ООН в разделе Департамента по экономическим и социальным вопросам, размещена статья “Ускоренная разработка и внедрение профилактической вакцины Sputnik V в условиях пандемии COVID-19”. Вот ее основные тезисы:

- Стоимость вакцины была одной из самых низких среди конкурентов - менее 10 долларов за дозу.

- Созданная вакцина имеет лучшее сочетание цены и эффективности среди доступных вакцин против COVID-19.

- В результате третьей фазы клинических испытаний доказанная эффективность вакцины составила 91,6%.

- Температурный режим позволял хранить и использовать вакцину в холодовой цепи при 2-8 градусах Цельсия. Эти параметры делают Sputnik V доступным по всему миру для максимального количества людей.

- Центр Гамалеи разработал протокол, который позволяет сократить время от разработки вакцины-кандидата против COVID-19 до ее внедрения до шести месяцев. При этом были получены убедительные данные об эффективности на десятках тысяч добровольцах. Этот подход универсален и может быть повторно использован в контексте других пандемий зоонозных вирусов.

- Sputnik V будет одним из ключевых инструментов в борьбе с пандемией. Протокол быстрой разработки может использоваться многими странами для решения других региональных инфекционных проблем. В частности, создание вакцины против ВИЧ, туберкулеза, лихорадки денге и других болезней, от которых страдают люди во всем мире.

Создатели вакцины отметили значение мощного мобилизационного ресурса, которым располагает Россия.

- Классический план разработки вакцины включает относительно небольшое количество заинтересованных сторон, позволяет использовать принципы конкуренции и привязан к относительно небольшому количеству спонсоров, - отмечают авторы статьи. - Но эта стандартная схема совершенно не подходит для форсированной разработки и внедрения вакцинации в условиях пандемии.

План разработки вакцины Sputnik V предусматривал резкое ускорение исследований. Благодаря спонсору в лице Минздрава РФ проект получил максимально возможный приоритет. Для его реализации были задействованы лучшие исследовательские группы, в том числе около 70 исследователей из Центра Гамалеи, а также два десятка специалистов из смежных организаций. Все задачи были разделены на составные блоки, включая разработку вакцинного препарата, выделение вируса и создание инфекционной модели, проведение экспериментов по оценке безопасности, оценка эффективности на животных моделях, подготовка протокола клинических испытаний, общение со всеми заинтересованными внешними сторонами и т.д. Финансирование шло из нескольких источников, включая федеральный и местный бюджеты, а также деньги спонсоров

Теперь эта модель работ по созданию вакцины рекомендована ООН для остальных стран.

Владимир Гущин считает, что аденовирусная платформа имеет очень хорошую перспективу не только как средство борьбы с текущей пандемией. Не исключено, что человечество в будущем встретится с новыми глобальными инфекциями. Дальнейшее использование этой платформы позволит большому числу людей во всем мире получить доступ к эффективным вакцинам.

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