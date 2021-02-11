Продюсер раскрыла правду о романе Полины Гагариной с женатым хоккеистом

Полина Гагарина старается не говорить о личной жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода со вторым мужем Дмитрием Исхаковым личная жизнь Полины Гагариной не дает покоя ни ее поклонникам, ни коллегам по шоу-бизнесу. Сначала появились слухи о романе артистки с ее саунд-продюсером Владимиром Чиняева. Однако не так давно всплыла информация о связи исполнительницы с известным хоккеистом Андреем Мухачевым. Пикантности сплетням придает тот факт, что мужчина женат.

Полина Гагарина старается не говорить о личной жизни. Она не комментировала детали недавнего развода с Дмитрием Искаховым, молчит звезда и о новом романе. А меж тем слухи о любовных отношениях 33-летней вокалистки чуть ли ни каждый день обрастают новыми подробностями.

Сначала имя счастливчика долго держалось в тайне. Но недавно были обнародованы снимки с предполагаемого свидания певицы и саунд-продюсера Владимира Чиняева. О Чиняеве известно не так много. Он женат и является отцом двоих детей.

Впрочем, как оказалось, возлюбленным Полины оказался в итоге вовсе не Владимир. Продюсер Олеся Сазыкина поведала подробности романа знаменитости с известным хоккеистом Андреем Мухачевым. Он является двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса".

Уйдя из спорта, Мухачев подался в шоу-бизнес. В настоящее время он является концертным директором Гагариной. "Я и сама догадывалась, что Чиняев не может быть вместе с Полиной и сплетни об их отношениях - полный бред", - говорит Сазыкина.

Однако, по словам Олеси, ее знакомый прислал переписку Полины с ее 40-летним директором. "С Андрюшей она давно уже очень близка. Так что неудивительно, что из ревности бывший муж Полины не отпускал дочь за границу", - цитирует Сазыкину Собеседник.Ru.

По словам Олеси, именно Мухачев отдыхал с Гагариной на Мальдивах. "Я ради любопытства зашла в Instagram Мухачева и обнаружила, что он как раз отдыхал там в одно время с Гагариной и выкладывал фотки из того же самого места. Правда, с ним находилась его жена, с которой у него двое детей. Но жене всегда можно было наплести, что им нужно ненадолго отлучиться. Например, провести рекламную фотосессию, чтобы по бартеру рассчитаться за поездку", - цитирует Сазыкину "Экспресс газета".