"Сложные отношения": Полина Гагарина общается с бывшим мужем только ради дочки

Исхаков также отметил, что не следит за творчеством бывшей жены Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков после развода не смогли сохранить хорошие отношения. Как признался бывший муж певицы, они общаются в случае крайней необходимости.

Развод с Полиной Гагариной больно ударил по Дмитрию Исхакову. "Мы много летали, я всегда был за сценой, помогал и принимал непосредственное участие во всех процессах. Кризис эмоциональный, разумеется, был. Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением", - разоткровенничался бывший муж вокалистки.

Он не скрывает, что в настоящее время отношения между ними, мягко, говоря, не очень хорошие. "Наши с Полиной отношения сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери", - цитирует его PeopleTalk.ru.

Пр этом Дмитрий говорит, что не стал бы советоваться с Полиной как с другом, если бы им удалось сохранить хорошие отношения. Исхаков также отметил, что не следит за творчеством бывшей.

А вот с ее сыном от актера Петром Кисловым фотограф общается и очень гордится успехами Андрея. "Его я не усыновлял. У него есть родной здравствующий отец. Мы с Андреем очень хорошие друзья. Я его воспитывал и растил с пяти лет. Он чудесный парень. Очень чуткий, тонкий, умный. В нем есть многое, чего никогда не было во мне. Он перфекционист и никогда не бросает ничего на полпути... Андрюха совершенно самостоятельно прекрасно учится. Занимается спортом и музыкой. Читает и изучает языки. Вообще, парень с прекрасным чувством юмора, что я особенно ценю в людях. Я им безумного горжусь!", - признается Исхаков.

А потом неожиданно огорошил признанием - в настоящее время он состоит в отношениях с очень известной женщиной. Правда, имя не стал называть. "Имя моей спутницы довольно известное. Я не хотел бы делать это достоянием общественности. Во всяком случае пока", - заинтриговал бывший муж Гагариной.