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"Смело": брошенный муж опубликовал пикантное фото Полины Гагариной

Дмитрий Исхаков раньше себе не позволял подобное
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Исхаков часто называл Полину Гагарину своей музой

Дмитрий Исхаков часто называл Полину Гагарину своей музой

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший муж Полины Гагариной удивил неожиданным поступком. Дмитрий Исхаков осмелился размеcтить в блоге фотографию певицы. В кадре исполнительница хита "На расстоянии" предстает в одном полотенце. Судя по всему пикантное фото сделал сам фотограф.

Бывший муж Полины Гагариной своеобразно отрекламировал свои услуги в качестве фотографа. Дмитрий Исхаков опубликовал пикантное фото Полины Гагариной сразу после душа. Певица прикрывает прелести одним лишь полотенцем.

Поклонники артистки незамедлительно отреагировали на снимок. Кто-то удивлен поступком Исхакова, кто-то предположил, что мужчина скучает, кто-то стал упрекать брошенного супруга, а кто-то в очередной раз восхитился красотой Гагариной.

"Причем тут Полина, как к ней относится пост про ваш курс?", "Соскучился", "Смело", "Полина хороша", "Ну, посмотрим, сколько продержится эта фотография", "Полина не против, что публикуете ее фото?", "Я понимаю ваши чувства к ней, у меня, к сожалению, та же ситуация", "Пахнет разборками, ребята", - делятся мнением фолловеры.

Напомним, Полина Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым в 2020 году. Именно певица была инициатором развода. Она ушла от мужа и несколько месяцев до официального расставания супруги жили отдельно. Знаменитости считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Впервые они встретились в 2010 году во время фотосессии Полины. В тот период певица переживала развод с первым мужем - актером Петром Кисловым. Спустя три года Гагариной снова понадобилась съемка, она обратилась к Дмитрию. Затем артистка стала оставлять сообщения в блоге фотографа.

В 2013 году они стали встречаться, а в 2014-м поженились. У Гагариной есть сын Андрей от отношений с Кисловым. В 2017 году на свет появилась дочь Исхакова и Гагариной. Певица признавалась, что второй муж подкупил ее тем, что звонил по 15 раз в день и интересовался всеми делами. Дмитрий нередко называл жену своей музой.

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