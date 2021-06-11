Как Ольга Бузова спасла Сталина. И что из этого вышло

Современный театр – это вам не унылая кафедра, с которой рассказывают про вечные истины. Это движ, это хайп, это то, что нескучно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне «Грузина…» посмотрели журналисты и критики. В анонсе к спектаклю говорится, что это почти документальное исследование на тему: как почти никому не известный Иосиф Джугашвили стал «отцом народов». Как романтический юноша, семинарист, который читал псалмы, ходил с мамой в церковь, писал стихи, вдруг превратился в коварного и жестокого тирана.

Худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил, что автор пьесы «Чудесный грузин» писатель Андрей Назаров серьезно поработал с архивами. Действие начинается в 1924 году на XIII-м съезде РКП(б), на котором Сталина избрали Генеральным секретарем. Перед судьбоносным голосованием он вспоминает свою юность. Зрители вместе с ним переносятся в 1902 год, в Батум, куда «чудесный грузин» (так Сталина называл Ленин) приехал с «партийным заданием». Дальше - детектив, где будут «подвиги» революционной юности: связи с контрабандистами, жестокие эксы, кровавые теракты. Однажды жандармы устроили на Сталина облаву. Ему помогла спастись певичка из кабаре с претенциозным именем Бэлла Шанталь. На эту роль Эдуард Бояков пригласил звезду Инстаграма с 23 миллионами подписчиков Ольгу Бузову. Получается, что Бузова спасла Сталина…

Фото: Иван МАКЕЕВ

И пошла писать губерния в соцсетях и телеграмм-каналах: Бузова во МХАТе – какой кошмар! Это разрушение великих театральных традиций, бессмысленный и беспощадный акционизм. И чистое хайпожорство. Кто-то сравнил «продукт Дома-2» на легендарной сцене с дешевым пластиковым стулом, который выставили в Версале. И даже назвали ее андроидом с пластикой обезумевшей полки из ИКЕА. И примерно тем же ощущением театрального пространства.

Словом, публика завелась еще до премьеры…

Тем временем в Художественном театре говорили о высоком.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Моя главная цель, чтобы после спектакля зрители задумались, как легко используются человеческие страсти, слабости и пороки в достижении собственной цели. Как, играя человеческими страстями, Сталин шел к поставленной цели. Сегодня власть строится на таких же манипулятивных техниках, - напускала туману режиссер спектакля Рената Сотириади. У нее свое отношение к Сталину: от репрессий пострадали ее родственники.

В финале она решила перекинуть мостик в сегодняшний день.

Мостиком и закольцованной концовкой (напомним, спектакль начинается с XIII-го съезда РКП(б), где Сталина избирают Генеральным секретарем) было обращение к зрителям (как будто бы мы делегаты того самого XIII-го съезда) проголосовать против (!) избрания Сталина. И почти никто в зале не поднял руку… Вот такой многозначный финал.

Однако, на мой взгляд, едва ли зрители пришли на «Грузина…», чтобы разобраться в «психотипе Сталина, чтобы понять причины и цели его поступков». Слишком уж личность одиозная и у каждого на его счёт давно есть собственное мнение. Новая постановка МХАТа – не докудрама, а спектакль-провокация.

И пускай Бояков уверяет всех, что не ожидал такого ажиотажа вокруг назначения Ольги Бузовой на роль сочувствующей марксистам певицы кабаре: «Кто думает, что мы позвали Бузову для хайпа - это либо дураки, либо просто завистники», его слова – обычное кокетство многоопытного театрального менеджера. Все он знал, все предвидел. Кстати, после генерального прогона в сердцах сам же и признался: «МХАТ, Сталин как тема спектакля и Ольга Бузова – невероятное сочетание. Конечно, мы хайпанули». И плевать на диванных хейтеров. Точнее не плевать – а только радоваться. Любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама, еще Марк Твен сказал. «Все медиа - от Комсомолки до Медузы, от Эль до Афиши, от Эсквайра до Стархита, от всех информагентств до всех телеканалов и радиостанций рассуждают, анализируют - вот это интересно для меня...», - написал в FB Бояков. И даже назвал Бузову – «современным Уорхоллом», феноменом медийности и живым воплощением постмодернистского искусства.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пост- и метаирония в чистом виде. В одной мизансцене её Бэлла Шанталь появляется на резном балкончике. Жеманничает, поет, заламывает руки, уходит. Вместо нее на балкончик выскакивает дрессированная мартышка. И тоже чего-то там изображает. Потом – снова Бузова… Что же это, если не постирония?

«Зашибись, такой крутой Бузовой, я еще не видел», - сказал мой знакомый не театрал.

Ну а что? Современный театр – это вам не унылая кафедра, с которой рассказывают про вечные истины. Это движ, это хайп, это то, что нескучно. Очень серьезный критик, культуролог Кирилл Разлогов, сидевший рядом в партере, вместе с залом от души веселился над репризой, которую разыграли на сцене. Бэлла Шанталь-Бузова пела арию «В крови горит огонь желания». «Утешьте Бэллу, ее вопли уже невыносимы», - просит чиновник по особым поручениям. В другой раз Сталин спрашивает Бэллу: «Что случилось, товарища Шанталь? Вы же на кладбище не петь пришли…». Он там прятался от жандармов. Бэлла явилась ночью на кладбище предупредить об облаве…

Ничего ужасного в явлении Бузовой на мхатовской сцене лично я не увидела. Плавали, знаем! И не такое видали и не только во МХАТе. Вот недавно в Театре Наций впервые исполнила вокальную (!) партию звезда мирового балета Диана Вишнева. И ничего. Зрители выдержали. Про то, что «Бузова - певицы мимо нот», сама Ольга довольно остроумно пошутила: «Моя Бэлла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она – шпионка и марксистка».

Зато совершенно в ноты было грузинское распевное многоголосье в исполнении актеров МХАТа. И лезгинку они здорово сбацали. Все на уровне и профессионально. Интересно показана патриархальная Грузия: и приморский старый Батум с балкончиками (за сценографию отвечала художник Ирина Титоренко), и грузинские застолья. В спектакле звучит живая музыка: барабаны, дудук и пандурия.

Совершенно чудесный актёр Георгий Иобадзе. Недавно на сцене Театра Наций он исполнил «пластическую кулебяку» в спектакле «Живой Т». Там он изображает болезненный, разрушенный мозг Феди Протасова. В «Чудесном грузине» - играет Сталина. По мне так Сталин у него получился не страшный. Такой волк из «Ну, погоди!». Понятно, что злодей, но не боишься. А еще хороша пара Ленин и его «оруженосец» Наденька Крупская (то ружьишко поднесет, то чемоданище). Каждый раз Ленин как гриб (может и прав был Сергей Курехин?) вырастает из-под земли и толкает апрельские тезисы. Очень смешной дуэт. Ленина играет Максим Бойцов, Крупскую – Мария Янко.

Фото: Иван МАКЕЕВ

И еще несколько слов о Бузовой (вот ведь, зараза, не отпускает). Лично я не вижу, чем Ольга Бузова во МХАТе им.Горького хуже, чем Рената Литвинова на сцене другого МХАТа, который в Камергерском. В качестве актрисы Литвинова обосновалась в МХТ им.Чехова лет 17 назад. И даже сумела убедить худрука (тогда ещё был Олег Табаков), что она не только театральная актриса, но и режиссер (!). И теперь благоденствует в обоих этих качествах на еще более легендарной сцене. И ничего. Так что у Бузовой – в наше постмодерниское и метоироиничное время большое театральное будущее.

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