Политолог предложил вместо графы «национальность» в паспорте ввести вкладыш и объяснил, зачем

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гульмутдинов предложил вернуть в российский паспорт графу «национальность». Фото: Shutterstock

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гульмутдинов предложил вернуть в российский паспорт графу «национальность». Глава комитета Валерий Газзаев инициативу комментировать не стал. Заместитель главы думской фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что единороссы такой вопрос в нижней палате парламента не рассматривали.

Некоторые коллеги по комитету назвали инициативу своего товарища «предвыборным популизмом».

Вообще графа «национальность» появилась в советском паспорте в 1932 году. А исчезла из него 60 лет спустя, в 1992-м.

Многие эксперты полагали, что отсутствие в паспорте гражданина РФ отметки «национальность» — большая, почти стратегическая ошибка.

Депутат Гильмутдинов полагает, что «ряд малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности».

Кто эти люди? Да, их немного. Заместитель председателя комитета Госдумы напоминает, что принят закон, формирующий реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И на основании этого реестра представителям этих народов будут выдавать, что «кое-какое решение есть».

Стоит напомнить, что 6 лет назад с подобной инициативой выступала сенатор Жанна Иванова. По ее предложению, гражданин РФ мог бы по желанию вписать в паспорт свою национальность.

Год назад обращение о том же самом к главе Минюста РФ Константину Чуйченко поступало о депутата Госдумы Валерия Милонова. Его аргументами были то, что «негласное разделение национальностей по принципу благонадежности компартии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан...».

До настоящего момента идея поддержки на уровне принятия закона (или изменения в нем) не нашла.

В утреннем эфире «Радио «Комсомольская правда» у обозревателя Сергея Мардана прозвучало вот такое мнение политолога, бывшего депутата Госдумы третьего созыва от Союза правых сил Бориса Надеждина.

- Вы как советский человек за или против возвращения графы национальность в паспорт?

- Я не просто бывший советский человек. Я тот самый человек, который в 2002-м году готовил основные документы, удостоверяющие личность гражданина РФ. После чего и появились российские паспорта. И лично я вычеркнул графу «национальность» из паспорта. Была огромная дискуссия. Как определяют национальность? А вы посмотрите в конституцию. Там обозначено: каждый вправе свободно определять и указывать свою национальность. Это вопрос вашей личной самооценки. Неважно, какой у вас там родной язык от рождения — раз решили, что вы русский, значит, русский.

- А вы?

- У меня папа русский, а мама еврейка - по советскому паспорту. А там еще появляются поляки, украинцы. И почему графу "национальность" сейчас поддержали в Госдуме? Потому, что эта графа использовалась, в том числе, для того, чтобы навязывать людям определенную национальность.

- Объясните?

- Эта дискуссия шла в Госдуме, когда я это предлагал к обсуждению. И вопрос ставили руководители ряда национальных республик.

- Например?

- Ну например в советской Башкирии русских и татар было больше, чем башкир. И еще при СССР башкирское руководство стало записывать в башкиры людей против их воли. Вот мы выступали против этого. Поясняя, что это право человека - считать себя русским, башкиром или татарином. Дальше достигли большого компромисса. В федеральном паспорте России — графы национальность нет. Но разрешили иметь вкладку «паспорта национальных республик». Там все можно указать. И в свидетельстве о рождении можно указывать национальность родителей.

И сейчас ничто не мешает такой вкладыш о национальности ввести — важно, чтобы это никак не влияло на ваши права.