Покалеченный сын Стаса Пьехи получил новый удар

Певец Стас Пьеха с сыном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Избившая сына Стаса Пьехи жена футбольного арбитра Владислава Безбородов выступила с неожиданным заявлением. Так, Ирина Безбородова просит привлечь к уголовной ответственности семилетнего Петю, который в настоящее время проходит лечение.

"Ирина Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечен к уголовной ответственности за порчу бассейна. Об этом она сообщила в заявлении и отнесла в полицию", - заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы сына Стаса Пьехи.

По словам защитника, в настоящее время проводится доследственная проверка. "Абсурд заключается не столько в том, что Петя Пьеха не достиг возраста наступления уголовной ответственности, сколько в том, что Безбородова озадачена исключительно переживаниями о бассейне, который к слову благополучно восстановлен и эксплуатируется. Ну что за мстительная дама? Или это называется иначе?", - недоумевает Жорин.

Звездный юрист также отметил, что случилось несколько провокаций. "Когда Петя был в больнице, а Наталья вместе с ним, в коттеджном поселке продолжали находиться бабушка мальчика и ее родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Жорин уточнил, что в настоящее время лечение сына Пьехи не окончено - ребенку предстоит восстановить здоровье после сотрясения мозга и оправиться от потрясения. "Петя чувствует себя не очень хорошо по понятным причинам, потому что кроме физического вреда и вреда здоровью он получил и моральный вред. То же самое можно сказать и о бабушке мальчика. Она тоже чувствует себя не очень хорошо", - сокрушается адвокат.

Напомним, 53-летняя Ирина Безбородова повела себя агрессивно в отношении сына Стаса Пьехи, когда он проткнул карандашом ее надувной бассейн. Мальчик разозлился, что детям футбольного арбитра запретили с ним дружить. Супруга судьи явилась к соседям на участок, схватила Петю за руку ребенка и швырнула его на землю. В итоге отпрыск Пьехи получил сотрясение мозга и другие травмы.

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