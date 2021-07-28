Путину рассказали об удвоении возможностей БАМ

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Лично Владимир Путин в тайгу не поехал – в открытии тоннеля он поучаствовал по видеосвязи. Байкальский тоннель оставался самым узким местом БАМ. Теперь, со второй веткой, пропускная способность дороги вырастет в 2,5 раза, 13,2 до 32,4 млн. тонн грузов в год. Неплохо, если мы хотим зарабатывать на транзите товаров из Китая в Европу.

- Открываются новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок, для реализации транзитного потенциала России. Дополнительный импульс к развитию получит экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, - порадовал президент.

Путин рассказал, что мы продолжим вкладываться в транспорт: «будем строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть».

- Нам это необходимо для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих европейскую часть России и то, что у нас находится за Уралом, – вообще Европу и Азию, - добавил Путин.

Церемония открытия движения по новому Байкальскому тоннелю на Байкало-Амурской магистрали. Фото: Пресс-служба ЗабЖД/ТАСС

Президент пообщался с одним из простых строителей БАМ. Он спросил у Василия Фомина, работающего на магистрали с 1979 года, когда лучше платили: при Брежневе или сейчас.

- Тогда помогали накопить на машину и давали жилье, а сейчас зарплата достойная, на рыночном уровне. Еще у нас комфортные вахтовые поселки, - неуверенно ответил работяга.

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал о главных фишках нового тоннеля:

- Это третий по длине тоннель во всей стране – 6,6 километра.

- Тоннель не будет загрязнять природу – все стоки замкнуты и выведены в очистные сооружения.

- У тоннеля есть автоматические двери, которые закрываются без поездов, чтобы внутри круглый год оставалась одинаковая температура.

НАША СПРАВКА

Первый Байкальский тоннель начали строить еще при Брежневе, в 1974 году. Интересная деталь: тогда им занимался киевский метрострой. До сих пор на въезде на старую ветку висит большая красная буква М. Постоянное движение на электрической тяге началось 31 декабря 1985 года.

Получается, что первую ветку прокладывали 11 лет, а второй тоннель построили всего за шесть (начало было в 2014 году), почти в два раза быстрее. Все-таки и технологии вперед шагнули, да и работать стало проще: по существующей дороге удобно подвозить материалы, плюс вся необходимая геологическая разведка была произведена еще в советское время.

Василий Фомин, отвечая Путину, рассказал, что на БАМ при Советском Союзе было гораздо больше ручного труда.

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