Коронавирус у Владимира Стеклова: Врачи оценили состояние актёра как средней тяжести

Вечером 28 июля 73-летний актёр был доставлен на скорой в 15-ую московскую больницу Фото: Борис КУДРЯВОВ

В этой больнице в Вешняках, перепрофилированной под ковидный госпиталь, в этом года лечились от коронавирусной инфекции многие знаменитости: Василий Лановой, Ирина Купченко, Владимир Меньшов… Вчера оказался в 12- м отделении больницы еще один народный артист – Владимир Стеклов.

Накануне, у актера поднялась температура, началась одышка. Это случилось дома. Владимиру Александровичу вызвали скорую. И отвезли в больницу. Сейчас его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Температура все еще высокая - 38 градусов, сатурация 95 %, давление и пульс - более или менее в норме. Оказалось, что в семье Стеклова заболел не он один.

- У меня у самой температура 40. Журналисты меня достали, - высказалась жена актера Ирина и отключила телефон.

В 4-м браке актера с Ириной Дерягиной, которая младше его на 33 года, растет трёхлетняя дочка Арина. С кем сейчас маленький ребенок? Вероятней всего со своими старшими сестрами от первых браков отца - Агриппиной и Глафирой.

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Его отец – Александр Густавович Финзеляу происходил из поволжских немцев.

Актер сыграл более 150 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных картин с его участием – «Я лечу», «Кадетство», «Гагарин. Первый в космосе» и другие.