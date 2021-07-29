На перевале Дятлова нашли армейские лыжные крепления

Лыжные крепления, найденные туристами, скорее всего были выброшены поисковиками. Фото: Личный архив

Супруги Олег и Ольга Таймень из Новокузнецка занимаются туризмом уже 22 года. В основном, ходят по Сибири, Алтаю, Кавказу. Но три года назад увлеклись историей загадочной гибели девяти туристов на перевале Дятлова и с тех пор путешествуют по Северному Уралу. О своих походах они рассказывают в видеоблоге.

Этим летом Таймени бродили по дятловским местам с 1 по 20 июля. Подготовились основательно – заранее узнали координаты места палатки дятловцев, кедра, настила, последней четверки погибших туристов. Вооружились металлоискателем и дозиметром, чтобы проверить собственную версию техногенной катастрофы, из-за которой в 1959 году могли погибнуть туристы.

- Мы надеялись найти обшивку ракеты, потерпевшей крушение в этих местах, - объяснил нам Олег.

Олег и Ольга Таймени. Фото: Личный архив

Обшивку найти не удалось ни на склоне, ни у кедра, ни даже в районе Отортена. Зато искателям попались другие интересные находки.

У кедра, где в 1959 году поисковики обнаружили тела Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко, Олег и Ольга откопали из глубины 40 см семь ржавых гвоздей.

- Они находились прямо под корнями, - рассказывает Олег. – Сходу по ним сложно определить современные гвозди или тех лет. Не исключено, что их кто-то из нынешних исследователей туда закопал. Но мы еще будем их изучать.

Вторая находка тоже любопытна. В 46 метрах от кедра, рядом с местом, где был обнаружен настил группы Дятлова, Таймени откопали на глубине 10 см два старых лыжных крепления. Одно с обломком лыжи. Такие крепления использовались в Советской армии, как установили Таймени.

Это фото креплений Олег нашел в интернете.

Этакая находка, конечно же, вызвала самые мрачные догадки у сторонников насильственной гибели туристов. Иные исследователи до сих пор считают, что уральские туристы оказались случайными свидетелями секретных военных испытаний, а потому-де их пришлось ликвидировать.

Однако, сами Таймени гораздо проще осмысливают находки.

- Я нашел в интернете подобные крепления, их называют крепления Рабоче-крестьянской красной армии, - говорит Олег. – Судя по всему их бросили здесь поисковики. Но зачем?

Лично мы разделяем эту версию. Тем более, что ее подтвердил и поисковик Владимир Аскинадзе. С его слов, сломанные лыжи и крепления они бросали там, на перевале.

Известно, что на поисках тел туристов участвовало немало солдат. А местность здесь каменистая. Естественно, должно быть поломано немало лыж на горных спусках. Ну и обломки просто выбрасывали вместе с креплениями.

Однако же, надо отдать должное поисковикам Тайменям и за эти раритеты. И пожелаем удачи этим туристам в поисках более ценных материалов, включая ракетные обломки.

Смотреть видеосюжет Перевал Дятлова. На месте настила нашли лыжные крепления военного образца РККА

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