Перевал Дятлова: О чем говорят новые документы в деле Семена Золотарева

Виталий Александрович Васильев показывает журналистам фотографии из похода. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

И СНОВА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СЕМЕН ЗОЛОТАРЕВ

Не спешите с упреками, сколько можно-де про него писать?! Биография Семена Золотарева не менее загадочна, чем ребус с его гибелью. Мы уже не раз в этом убеждались.

Давайте вспомним. Родился то ли 1 февраля 1921 года, то ли 1 марта. В биографиях писал февраль, а по метрике – март. Окончил 10 классов, стал комсомольцем. Призван на фронт в октябре 1941-го. О его сложной военной биографии мы писали подробно.

Всю войну прошел без единого ранения. После демобилизации поступил в Московское военное училище, откуда мог выйти военным инженером. Но почему-то оказался в Минске, где стал студентом в институте физкультуры.

В Минске же вступил в партию, перепутав вдруг свои награды. Заявил парткомиссии, что награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу», которой у него не было. Зато были медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».

По окончании института был распределен в город Гродно, в местный комитет спорта. Мог сделать прекрасную карьеру чиновника. Но нет. Неизвестно как выбил в Минпросвещении РСФСР направление в маленький Пятигорск в педагогический институт. Отработал там полгода учителем физкультуры и был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины. Устроился в фармацевтический вуз. Проработал в нем до 1954 года. И снова уволили за то, что срывал занятия, скандалил.

Семен Золотарев в составе "Группы Дятлова".

В 1955 году Семена изрядно пропесочили на партийном собрании горкома. Как следует из обличений его товарищей по партии: Золотарев избивал родную тетку, не давал ей денег, хотя жил и столовался у нее. Вместе с сожительницей пытался дать взятку некому чиновнику на получение жилья. И самое страшное, по тем временам, преступление – скрыл ото всех, что его старший брат - предатель. В годы войны брат Николай был полицаем в станице Удобной. В 1943 году позорно расстрелян.

За такие, мягко говоря, проступки Семена должны были турнуть из партии, но почему-то ограничились выговором. Странно? Не то слово.

О ДИСЦИПЛИНЕ НА УРОКАХ

До последнего времени мы ничего не знали о жизни Семена Золотарева в период с 1955 по 1959 годы. Кроме того, что он устроился учителем физкультуры в школу поселка Лермонтов. Сейчас это город.

Мы общались с его учениками. Одни рассказывали, как Семен хвалился – мол, о его походе на Северный Урал заговорит весь мир. Иные вспоминали – «когда начались 1957-1958-ый учебные годы, Золотарев еще работал в школе. А во втором полугодии куда-то исчез».

Наконец мы выяснили, куда исчез. Не поверите, его опять уволили! На сей раз – за несоответствие занимаемой должности. Об этом мы узнали благодаря начальнице архивного отдела администрации Лермонтова Анастасии Панаэтовой.

Школа Лермонтова, где преподавал Семён Золотарёв. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Просматривая документы за 1956-58 годы, я случайно обнаружила распоряжение исполкома об увольнении Семена Алексеевича, - рассказала Анастасия. - В документе предлагается освободить т. Золотарева от должности преподавателя физического воспитания в школе с 14 апреля 1958 года.

Приказ об увольнении.

Основание – неудовлетворительная работа. Подробнее ее обсуждали чуть ранее 9 апреля на заседании исполкома городского Совета депутатов. Мы нашли и этот документ.

Лицевая часть протокола заседания.

Оборотная часть протокола заседания.

Цитирую: «Особенно на низком уровне проходят уроки у преподавателя Золотарева: рабочий план не всегда имеется, а если и имеется, то составлен формально, однообразно, на длительный промежуток времени. Так в подготовительной части урока упражнения из комплекса ГТО проводятся с ноября и по сегодняшний день, поэтому проводимые им уроки не интересуют учащихся. Девочки стараются под всевозможными предлогами не посещать их. Дисциплина на уроках плохая. Имелись случаи, когда т. Золотарев оставлял одних учащихся в зале под замком, а сам отсутствовал. Подчас преподаватель приходит на уроки сам не в спортивной форме, а поэтому никакой требовательности к учащимся. Внеклассную работу в первой четверти совершенно не проводил, за что приказом директора школы был отстранен от секционной работы. За 1956-57 учебный год им не было подготовлено ни одной девочки-разрядницы и значкистки ГТО. За время своей работы в школе т. Золотарев имеет 5 административных взысканий, однако положение остается прежним. Учитывая, что преподавание физвоспитания в школе находится на низком уровне и не соответствует физическому развитию учащихся, исполком Лермонтовского городского Совета депутатов трудящихся решает признать работу т. Золотарева С.А. крайне неудовлетворительной и считать невозможным его дальнейшее пребывание на работе в школе в связи с несоответствием занимаемой должности».

1956 год, распоряжение о переводе учительского состава в другую школу.

Но… не спешите делать выводы – какой, мол, Золотарев раздолбай. Пусть даже вывод сам напрашивается.

О ПРОЕКТЕ СПОРТПЛОЩАДКИ

4 января 1954 года в Лермонтов прибывает начальник штаба строительного полка подполковник Александр Васильев. Вместе с ним жена и 16-летний сын Виталий.

В Лермонтове Виталий пошел в 8 класс. Многие дети войны были переростками, в школу впервые попадали в 8-9, а то и 10 лет. Виталий в первый класс пошел семилеткой, но из-за постоянных переездов (семью военного изрядно помотало по стране) и болезней отставал.

Сейчас Виталию Александровичу 83 года. И он хорошо помнит, кто ему, пацану-восьмикласснику, дал путевку в жизнь.

- Семен Алексеевич, сам того не ведая, определил мою судьбу, - рассказывает Васильев. – Это было в марте 1954 года. Уроки физкультуры проходили на пустыре за школой. Никаких спортивных сооружений не было. Мы делали физзарядку и бегали по кругу. Поэтому Золотарев задумал соорудить спортплощадку. Посоветовался с директором школы, тот дал добро. Но для начала нужно было начертить ее проект. Кто займется? Учителя вспомнили, что есть в 8 классе ученик, у которого «5» по черчению.

- И этим учеником были вы? - уточняю.

- Да. Физрук подошел ко мне и попросил начертить проект. Я отказался, потому что понятия не имел, как это делается. Одно дело школьные чертежи, а тут – проект! Вечером того же дня Золотарев пришел к нам домой, поговорил с отцом. Тогда отец по-военному сказал: «Тебе поручили, надо сделать». Я взялся. Семен Алексеевич принес мне книжку с описанием спортивных снарядов. Рассказал, как он видит их на будущей площадке, какие должны быть размеры. Два месяца работал я над проектом. И на удивление его приняли, утвердили.

Копия проекта спортплощадки. Автор - Золотарёв.

- И затем построили площадку?

- Да. Представляете, этот проект сохранился в школьном архиве. Недавно я забрал его себе.

О ФОТОГРАФИЯХ

- Помимо школы Семен Алексеевич работал на какой-то турбазе, - вспоминает Васильев. - Где-то в Пятигорске. Он там на фотографиях зарабатывал. Туристы постоянно из санаториев приезжали, он их снимал, а потом продавал снимки.

- Сколько брал за фото?

- Этого я не помню. Вот еще что хочу сказать. У меня ведь тоже был фотоаппарат. В Лермонтове детям нечем было заниматься. Кругом стройка, шахты, не до секций и кружков. Школа, садик есть и то ладно. Чтобы не бездельничал, родители купили мне фотоаппарат. Но в городе фотографировать было строго запрещено. Поэтому я из окна дома потихоньку снимал. А 9 мая 1955 года в Лермонтове прошел первый парад в честь 10-летия победы. Так как отец мой был начальником штаба организации парада, я смело вышел на площадь фотографировать. Меня быстро скрутили и вместе с фотоаппаратом передали моему отцу. Тот не стал сильно ругаться и разрешил сохранить фотопленку.

Виталий Васильев рассказывает о своем учителе - Семене Золотареве. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Интересно! А как же Золотарев снимал?

- Так он не в Лермонтове снимал.

- Что еще вы знали о нем тогда?

- Почему-то думал, что он мастер спорта. Не знаю по какой дисциплине.

- Но у него не было такого звания.

- Сейчас уже знаю, что не было. А тогда слухи ходили.

- Он был хорошим учителем?

- Нам он нравился. Мы с удовольствием занимались физкультурой, потому что он делал из нас спортсменов. Возил на соревнования. Благодаря ему, у меня, например, к окончанию школы был второй разряд по бегу на 800 метров. Как человек он был замкнутый. Проведет урок, оценки в журнал выставит и уходит из школы по своим делам. Не помню, чтоб он в учительской подолгу находился.

Похожими воспоминаниями поделилась со мной бывшая ученица Золотарева – Татьяна Кречетова (в девичестве – Зиновьева). Татьяна Архиповна рассказала, что как учитель Семен Алексеевич требовал результатов. Ребята сдавали на нормы ГТО и активно готовились к соревнованиям.

- Помню, что мою одноклассницу он возил в Ставрополь на соревнования по прыжкам в длину, - говорит Татьяна Архиповна. – Очень ловко у нее эти прыжки получались. Никогда не кричал на нас, мы очень любили его уроки. Еще помню, что у него был маленький сын, которого он отдал своей матери на воспитание, когда ушел от жены Тамары.

Ученица Золотарёва Татьяна Архипова. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- А почему отдал?

- Этого я не знаю. Просто слышала, что забрал ребенка.

О ПОХОДЕ И ТАТУИРОВКАХ

- А однажды он позвал меня в поход к подножию Эльбруса на Бермамыт, - продолжает Васильев. – Это было после 8 класса.

- Только вас позвал?

- Нет. Моя мама, как член родительского комитета, повесила объявление о предстоящем походе с учителем физкультуры. Откликнулись 5 мальчиков и 5 девочек. Все – дети офицеров. Золотарев достал для нас рюкзаки. А воинская часть снабдила палатками, едой, посудой, даже котелки выдали. Помню, как в день начала похода мы сфотографировались возле школы и поехали на автобусе, который нам тоже военные организовали. Бесплатно. Доехали до какой-то турбазы, прошли инструктаж. И отправились на место, которое называлось «Коварство любви». По легенде там влюбленная пара, которой родители не дали на брак согласия, хотела броситься в ущелье, чтобы навечно вместе остаться. Но парень бросился, а девушка передумала.

Снимок, сделанный перед походом. Фото из личного архива Виталия Васильева

На обратной стороне Семён написал - кому сколько снимков нужно напечатать. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Сколько дней длился поход?

- Неделю. Мы были слабенькими туристами. Быстро уставали. Пройдем немного и привал. Семен Алексеевич с пониманием относился, не ругался, не гнал. Давал время на отдых. Всего у нас было три палатки: в одной девчонки спали, в другой – Золотарев, я и еще один парень, в третьей – еще три парня. Нам было очень интересно в походе. В Лермонтове мы ничего толком не видели, а тут горы, природа потрясающая. Помню, как мы любовались цветами на лугах.

Если идёшь в поход с учителем физкультуры, то зарядка неизбежна. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Золотарев что-то рассказывал о себе в походе? Про войну, например?

- Нет. Мы вообще не знали – воевал он или нет. Он не пил, не курил при нас. Мы даже матов от него не слышали.

Фото из похода: Семён Золотарёв на коне и в чёрной бурке. Фото из личного архива Виталия Васильева

- А татуировки вы у него видели? В уголовном деле есть описание: «на тыле правой кисти у основания большого пальца татуировка ГЕНА. На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением свеклы и букв + С, на тыле левого предплечья татуировка с изображением Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ, пятиконечная звезда и буквы С, букв Г+С+П = Д и цифры 1921 год».

- Не было у него никаких наколок. Тело чистое.

И снова на коне Семён Алексеевич. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Виталий Александрович, как вы можете однозначно утверждать? Не помните просто.

- Помню! В те годы в Лермонтове жили солдаты и заключенные. Если в наколках, значит, зэк. И это позор. Понимаете? Наколки – позор! Неужели вы думаете, что я бы не заметил татуировок на теле своего учителя?! Было жарко, мы спали в палатках в одних трусах. Да в первую очередь татуировки в глаза бы бросились. И пацаны долго бы обсуждали это. Заподозрили бы, что учитель сидел.

- Сильный аргумент. А зуб у него был спереди золотой?

- Вот этого не помню.

Кадр времён того похода. Привал. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Что-то еще расскажете про поход?

- Когда мы пришли к Бермамыту, там была метеорологическая станция. И я слышал, как Золотарев передавал в Лермонтов информацию, что мы дошли благополучно. Все нормально. Все здоровы.

- В другие походы вы с ним ходили?

- Нет. В 9-10 классе я взялся за учебу. В 1956 году поступил в Тбилиси в институт на проектировщика гражданского строительства.

После похода каждый участник получил значок "Турист СССР".

- То есть тот проект был началом профессиональной карьеры?

- Получается, что так. В 1959 году я приехал домой после зимней сессии и узнал, что Семен Алексеевич погиб. Ходили слухи, что его группу на Урале убили местные жители.

ОТ АВТОРА

Да что ж такое?! Никто из знавших Семена Золотарева людей не подтверждает наличие у него татуировок. Никто! Тогда зачем ему было накалывать эти дурацкие изображения с буквами перед роковым походом на Северный Урал? И причем здесь ГЕНА? Хотя художник-графист Евгений Повстоногов, который ходил с Семеном в поход в конце 1958 года, тоже никаких татуировок не видел.

Но если допустить мысль, что Семен выполнял в походе чье-то задание, должен был с кем-то встретиться в таежных поселках и выдать себя за другого человека, за некого Гену? Только, примерно, так можно нам объяснить загадку с татуировками. Но данное объяснение порождает еще больше загадок.

По документам Семен Золотарев – разгильдяй и халтурщик, а по воспоминаниям учеников – не только Васильева и Архиповой, но и с кем мы встречались прежде — Золотарев прекрасный учитель и неравнодушный человек. Чему верить? Как могут в одном человеке сочетаться такие противоречивые факты?!

Допускаю, что уволили его из зависти. Активный педагог мог претендовать на место директора школы. И действующий директор с помощью местных партийных бонз убрал конкурента.

А может быть, он резко изменился в последние годы работы в школе и наплевал на все? Но для этого должна быть какая-то веская причина. Знать бы какая… Да и почему он в итоге оказался на Урале? Наверняка, не просто так.

В общем, если у вас достоверные факты и документы, пишите: konata@kp.ru. vars@kp.ru

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