Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 12:56

Перевал Дятлова: О чем говорят новые документы в деле Семена Золотарева

«Комсомольская правда» продолжает изучать биографию самого загадочного туриста
Наталья ВАРСЕГОВАНаталья ВАРСЕГОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Виталий Александрович Васильев показывает журналистам фотографии из похода.

Виталий Александрович Васильев показывает журналистам фотографии из похода.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

И СНОВА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СЕМЕН ЗОЛОТАРЕВ

Не спешите с упреками, сколько можно-де про него писать?! Биография Семена Золотарева не менее загадочна, чем ребус с его гибелью. Мы уже не раз в этом убеждались.

Давайте вспомним. Родился то ли 1 февраля 1921 года, то ли 1 марта. В биографиях писал февраль, а по метрике – март. Окончил 10 классов, стал комсомольцем. Призван на фронт в октябре 1941-го. О его сложной военной биографии мы писали подробно.

Всю войну прошел без единого ранения. После демобилизации поступил в Московское военное училище, откуда мог выйти военным инженером. Но почему-то оказался в Минске, где стал студентом в институте физкультуры.

В Минске же вступил в партию, перепутав вдруг свои награды. Заявил парткомиссии, что награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу», которой у него не было. Зато были медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».

По окончании института был распределен в город Гродно, в местный комитет спорта. Мог сделать прекрасную карьеру чиновника. Но нет. Неизвестно как выбил в Минпросвещении РСФСР направление в маленький Пятигорск в педагогический институт. Отработал там полгода учителем физкультуры и был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины. Устроился в фармацевтический вуз. Проработал в нем до 1954 года. И снова уволили за то, что срывал занятия, скандалил.

Семен Золотарев в составе "Группы Дятлова".

Семен Золотарев в составе "Группы Дятлова".

В 1955 году Семена изрядно пропесочили на партийном собрании горкома. Как следует из обличений его товарищей по партии: Золотарев избивал родную тетку, не давал ей денег, хотя жил и столовался у нее. Вместе с сожительницей пытался дать взятку некому чиновнику на получение жилья. И самое страшное, по тем временам, преступление – скрыл ото всех, что его старший брат - предатель. В годы войны брат Николай был полицаем в станице Удобной. В 1943 году позорно расстрелян.

За такие, мягко говоря, проступки Семена должны были турнуть из партии, но почему-то ограничились выговором. Странно? Не то слово.

О ДИСЦИПЛИНЕ НА УРОКАХ

До последнего времени мы ничего не знали о жизни Семена Золотарева в период с 1955 по 1959 годы. Кроме того, что он устроился учителем физкультуры в школу поселка Лермонтов. Сейчас это город.

Мы общались с его учениками. Одни рассказывали, как Семен хвалился – мол, о его походе на Северный Урал заговорит весь мир. Иные вспоминали – «когда начались 1957-1958-ый учебные годы, Золотарев еще работал в школе. А во втором полугодии куда-то исчез».

Наконец мы выяснили, куда исчез. Не поверите, его опять уволили! На сей раз – за несоответствие занимаемой должности. Об этом мы узнали благодаря начальнице архивного отдела администрации Лермонтова Анастасии Панаэтовой.

Школа Лермонтова, где преподавал Семён Золотарёв. Фото из личного архива Виталия Васильева

Школа Лермонтова, где преподавал Семён Золотарёв. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Просматривая документы за 1956-58 годы, я случайно обнаружила распоряжение исполкома об увольнении Семена Алексеевича, - рассказала Анастасия. - В документе предлагается освободить т. Золотарева от должности преподавателя физического воспитания в школе с 14 апреля 1958 года.

Приказ об увольнении.

Приказ об увольнении.

Основание – неудовлетворительная работа. Подробнее ее обсуждали чуть ранее 9 апреля на заседании исполкома городского Совета депутатов. Мы нашли и этот документ.

Лицевая часть протокола заседания.

Лицевая часть протокола заседания.

Оборотная часть протокола заседания.

Оборотная часть протокола заседания.

Цитирую: «Особенно на низком уровне проходят уроки у преподавателя Золотарева: рабочий план не всегда имеется, а если и имеется, то составлен формально, однообразно, на длительный промежуток времени. Так в подготовительной части урока упражнения из комплекса ГТО проводятся с ноября и по сегодняшний день, поэтому проводимые им уроки не интересуют учащихся. Девочки стараются под всевозможными предлогами не посещать их. Дисциплина на уроках плохая. Имелись случаи, когда т. Золотарев оставлял одних учащихся в зале под замком, а сам отсутствовал. Подчас преподаватель приходит на уроки сам не в спортивной форме, а поэтому никакой требовательности к учащимся. Внеклассную работу в первой четверти совершенно не проводил, за что приказом директора школы был отстранен от секционной работы. За 1956-57 учебный год им не было подготовлено ни одной девочки-разрядницы и значкистки ГТО. За время своей работы в школе т. Золотарев имеет 5 административных взысканий, однако положение остается прежним. Учитывая, что преподавание физвоспитания в школе находится на низком уровне и не соответствует физическому развитию учащихся, исполком Лермонтовского городского Совета депутатов трудящихся решает признать работу т. Золотарева С.А. крайне неудовлетворительной и считать невозможным его дальнейшее пребывание на работе в школе в связи с несоответствием занимаемой должности».

1956 год, распоряжение о переводе учительского состава в другую школу.

1956 год, распоряжение о переводе учительского состава в другую школу.

Но… не спешите делать выводы – какой, мол, Золотарев раздолбай. Пусть даже вывод сам напрашивается.

О ПРОЕКТЕ СПОРТПЛОЩАДКИ

4 января 1954 года в Лермонтов прибывает начальник штаба строительного полка подполковник Александр Васильев. Вместе с ним жена и 16-летний сын Виталий.

В Лермонтове Виталий пошел в 8 класс. Многие дети войны были переростками, в школу впервые попадали в 8-9, а то и 10 лет. Виталий в первый класс пошел семилеткой, но из-за постоянных переездов (семью военного изрядно помотало по стране) и болезней отставал.

Сейчас Виталию Александровичу 83 года. И он хорошо помнит, кто ему, пацану-восьмикласснику, дал путевку в жизнь.

- Семен Алексеевич, сам того не ведая, определил мою судьбу, - рассказывает Васильев. – Это было в марте 1954 года. Уроки физкультуры проходили на пустыре за школой. Никаких спортивных сооружений не было. Мы делали физзарядку и бегали по кругу. Поэтому Золотарев задумал соорудить спортплощадку. Посоветовался с директором школы, тот дал добро. Но для начала нужно было начертить ее проект. Кто займется? Учителя вспомнили, что есть в 8 классе ученик, у которого «5» по черчению.

- И этим учеником были вы? - уточняю.

- Да. Физрук подошел ко мне и попросил начертить проект. Я отказался, потому что понятия не имел, как это делается. Одно дело школьные чертежи, а тут – проект! Вечером того же дня Золотарев пришел к нам домой, поговорил с отцом. Тогда отец по-военному сказал: «Тебе поручили, надо сделать». Я взялся. Семен Алексеевич принес мне книжку с описанием спортивных снарядов. Рассказал, как он видит их на будущей площадке, какие должны быть размеры. Два месяца работал я над проектом. И на удивление его приняли, утвердили.

Копия проекта спортплощадки. Автор - Золотарёв.

Копия проекта спортплощадки. Автор - Золотарёв.

- И затем построили площадку?

- Да. Представляете, этот проект сохранился в школьном архиве. Недавно я забрал его себе.

О ФОТОГРАФИЯХ

- Помимо школы Семен Алексеевич работал на какой-то турбазе, - вспоминает Васильев. - Где-то в Пятигорске. Он там на фотографиях зарабатывал. Туристы постоянно из санаториев приезжали, он их снимал, а потом продавал снимки.

- Сколько брал за фото?

- Этого я не помню. Вот еще что хочу сказать. У меня ведь тоже был фотоаппарат. В Лермонтове детям нечем было заниматься. Кругом стройка, шахты, не до секций и кружков. Школа, садик есть и то ладно. Чтобы не бездельничал, родители купили мне фотоаппарат. Но в городе фотографировать было строго запрещено. Поэтому я из окна дома потихоньку снимал. А 9 мая 1955 года в Лермонтове прошел первый парад в честь 10-летия победы. Так как отец мой был начальником штаба организации парада, я смело вышел на площадь фотографировать. Меня быстро скрутили и вместе с фотоаппаратом передали моему отцу. Тот не стал сильно ругаться и разрешил сохранить фотопленку.

Виталий Васильев рассказывает о своем учителе - Семене Золотареве.

Виталий Васильев рассказывает о своем учителе - Семене Золотареве.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Интересно! А как же Золотарев снимал?

- Так он не в Лермонтове снимал.

- Что еще вы знали о нем тогда?

- Почему-то думал, что он мастер спорта. Не знаю по какой дисциплине.

- Но у него не было такого звания.

- Сейчас уже знаю, что не было. А тогда слухи ходили.

- Он был хорошим учителем?

- Нам он нравился. Мы с удовольствием занимались физкультурой, потому что он делал из нас спортсменов. Возил на соревнования. Благодаря ему, у меня, например, к окончанию школы был второй разряд по бегу на 800 метров. Как человек он был замкнутый. Проведет урок, оценки в журнал выставит и уходит из школы по своим делам. Не помню, чтоб он в учительской подолгу находился.

Похожими воспоминаниями поделилась со мной бывшая ученица Золотарева – Татьяна Кречетова (в девичестве – Зиновьева). Татьяна Архиповна рассказала, что как учитель Семен Алексеевич требовал результатов. Ребята сдавали на нормы ГТО и активно готовились к соревнованиям.

- Помню, что мою одноклассницу он возил в Ставрополь на соревнования по прыжкам в длину, - говорит Татьяна Архиповна. – Очень ловко у нее эти прыжки получались. Никогда не кричал на нас, мы очень любили его уроки. Еще помню, что у него был маленький сын, которого он отдал своей матери на воспитание, когда ушел от жены Тамары.

Ученица Золотарёва Татьяна Архипова.

Ученица Золотарёва Татьяна Архипова.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- А почему отдал?

- Этого я не знаю. Просто слышала, что забрал ребенка.

О ПОХОДЕ И ТАТУИРОВКАХ

- А однажды он позвал меня в поход к подножию Эльбруса на Бермамыт, - продолжает Васильев. – Это было после 8 класса.

- Только вас позвал?

- Нет. Моя мама, как член родительского комитета, повесила объявление о предстоящем походе с учителем физкультуры. Откликнулись 5 мальчиков и 5 девочек. Все – дети офицеров. Золотарев достал для нас рюкзаки. А воинская часть снабдила палатками, едой, посудой, даже котелки выдали. Помню, как в день начала похода мы сфотографировались возле школы и поехали на автобусе, который нам тоже военные организовали. Бесплатно. Доехали до какой-то турбазы, прошли инструктаж. И отправились на место, которое называлось «Коварство любви». По легенде там влюбленная пара, которой родители не дали на брак согласия, хотела броситься в ущелье, чтобы навечно вместе остаться. Но парень бросился, а девушка передумала.

Снимок, сделанный перед походом. Фото из личного архива Виталия Васильева

Снимок, сделанный перед походом. Фото из личного архива Виталия Васильева

На обратной стороне Семён написал - кому сколько снимков нужно напечатать. Фото из личного архива Виталия Васильева

На обратной стороне Семён написал - кому сколько снимков нужно напечатать. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Сколько дней длился поход?

- Неделю. Мы были слабенькими туристами. Быстро уставали. Пройдем немного и привал. Семен Алексеевич с пониманием относился, не ругался, не гнал. Давал время на отдых. Всего у нас было три палатки: в одной девчонки спали, в другой – Золотарев, я и еще один парень, в третьей – еще три парня. Нам было очень интересно в походе. В Лермонтове мы ничего толком не видели, а тут горы, природа потрясающая. Помню, как мы любовались цветами на лугах.

Если идёшь в поход с учителем физкультуры, то зарядка неизбежна. Фото из личного архива Виталия Васильева

Если идёшь в поход с учителем физкультуры, то зарядка неизбежна. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Золотарев что-то рассказывал о себе в походе? Про войну, например?

- Нет. Мы вообще не знали – воевал он или нет. Он не пил, не курил при нас. Мы даже матов от него не слышали.

Фото из похода: Семён Золотарёв на коне и в чёрной бурке. Фото из личного архива Виталия Васильева

Фото из похода: Семён Золотарёв на коне и в чёрной бурке. Фото из личного архива Виталия Васильева

- А татуировки вы у него видели? В уголовном деле есть описание: «на тыле правой кисти у основания большого пальца татуировка ГЕНА. На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением свеклы и букв + С, на тыле левого предплечья татуировка с изображением Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ, пятиконечная звезда и буквы С, букв Г+С+П = Д и цифры 1921 год».

- Не было у него никаких наколок. Тело чистое.

И снова на коне Семён Алексеевич. Фото из личного архива Виталия Васильева

И снова на коне Семён Алексеевич. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Виталий Александрович, как вы можете однозначно утверждать? Не помните просто.

- Помню! В те годы в Лермонтове жили солдаты и заключенные. Если в наколках, значит, зэк. И это позор. Понимаете? Наколки – позор! Неужели вы думаете, что я бы не заметил татуировок на теле своего учителя?! Было жарко, мы спали в палатках в одних трусах. Да в первую очередь татуировки в глаза бы бросились. И пацаны долго бы обсуждали это. Заподозрили бы, что учитель сидел.

- Сильный аргумент. А зуб у него был спереди золотой?

- Вот этого не помню.

Кадр времён того похода. Привал. Фото из личного архива Виталия Васильева

Кадр времён того похода. Привал. Фото из личного архива Виталия Васильева

- Что-то еще расскажете про поход?

- Когда мы пришли к Бермамыту, там была метеорологическая станция. И я слышал, как Золотарев передавал в Лермонтов информацию, что мы дошли благополучно. Все нормально. Все здоровы.

- В другие походы вы с ним ходили?

- Нет. В 9-10 классе я взялся за учебу. В 1956 году поступил в Тбилиси в институт на проектировщика гражданского строительства.

После похода каждый участник получил значок "Турист СССР".

После похода каждый участник получил значок "Турист СССР".

- То есть тот проект был началом профессиональной карьеры?

- Получается, что так. В 1959 году я приехал домой после зимней сессии и узнал, что Семен Алексеевич погиб. Ходили слухи, что его группу на Урале убили местные жители.

ОТ АВТОРА

Да что ж такое?! Никто из знавших Семена Золотарева людей не подтверждает наличие у него татуировок. Никто! Тогда зачем ему было накалывать эти дурацкие изображения с буквами перед роковым походом на Северный Урал? И причем здесь ГЕНА? Хотя художник-графист Евгений Повстоногов, который ходил с Семеном в поход в конце 1958 года, тоже никаких татуировок не видел.

Но если допустить мысль, что Семен выполнял в походе чье-то задание, должен был с кем-то встретиться в таежных поселках и выдать себя за другого человека, за некого Гену? Только, примерно, так можно нам объяснить загадку с татуировками. Но данное объяснение порождает еще больше загадок.

По документам Семен Золотарев – разгильдяй и халтурщик, а по воспоминаниям учеников – не только Васильева и Архиповой, но и с кем мы встречались прежде — Золотарев прекрасный учитель и неравнодушный человек. Чему верить? Как могут в одном человеке сочетаться такие противоречивые факты?!

Допускаю, что уволили его из зависти. Активный педагог мог претендовать на место директора школы. И действующий директор с помощью местных партийных бонз убрал конкурента.

А может быть, он резко изменился в последние годы работы в школе и наплевал на все? Но для этого должна быть какая-то веская причина. Знать бы какая… Да и почему он в итоге оказался на Урале? Наверняка, не просто так.

В общем, если у вас достоверные факты и документы, пишите: konata@kp.ru. vars@kp.ru

Личные вещи группы Дятлова, найденные на перевале, впервые показывают публике

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Версия: туристы на перевале Дятлова погибли из-за магнитной аномалии

Она притянула молнии, которые стали бить рядом с палаткой (подробнее)

В Екатеринбурге впервые показали личные вещи туристов, погибших на перевале Дятлова

Среди них фотоаппарат, которым был сделан самый загадочный снимок похода и 200-летний измеритель скорости ветра, забытый на Урале немецким ученым (подробнее)

Перевал Дятлова: На могиле Семена Золотарева – новый памятник

Уральский меценат за свой счет изготовил и установил надгробие погибшему туристу (подробнее)

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙПеревал Дятлова