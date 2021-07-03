Униженная Бузова осмелела и публично отчитала Никиту Михалкова

Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа. Телеведущая сыграла роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова до глубины души оскорблена предложением Никиты Михалкова поработать нянечкой или билетершей. Неделю воспитанница "Дома-2" собиралась с мыслями, чтобы достойно ответить мэтру. Осмелев, поющая ведущая разразилась гневной тирадой.

"Мною уважаемый режиссер и мэтр кино, обладатель премии «Оскар», позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти! Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте вместе с вашей прекрасной дочерью, безумно талантливой и искренней Надей Михалковой. Мы с ней носочками обменивались и поддерживали друг друга! Если бы Вы хотели просто мне сказать что-то и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить мне", - написала Ольга Бузова в блоге.

После чего, осмелев, и вовсе отчитала Никиту Михалкова. "Уж Вам-то точно не нужен этот дешевый хайп, который Вы устроили. Я Вас приглашаю во МХАТ на свой спектакль «Чудесный грузин». И с огромным удовольствием выслушаю все ваши замечания или похвалу не публично, а в своей гримерной", - дерзко заявила поющая ведущая.

Напомним, некоторое время Никита Сергеевич высказался о театральном дебюте Бузовой. Знаменитый режиссер уверен, что телеведущей следовало иначе начать свой путь на знаменитой сцене во МХАТе. Режиссер фильма "Утомленные солнцем" резко высказался в адрес воспитанницы "Дома-2".

"Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актера «ради хайпа»? У Бузовой 23 миллиона подписчиков, которые, как я понимаю, в театр вообще не ходят, по крайней мере во МХАТ", - отметил Никита Сергеевич в эфире очередного выпуска "Бесогон TV".

Он уверен, что Бузова могла бы оказаться полезнее в другом амплуа. "Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще? Зачем же ее перевоспитывать за счет зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое МХАТ по-настоящему? И почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу, тяжелейшему делу. Система Станиславского, Михаила Чехова, Питера Брука... Это все школы! Этому учатся! Это труд! А тут как?", - поделился 75-летний мэтр.

Напомним, в июне 2021 года Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа. Телеведущая сыграла роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" о жизни молодого Сталина. Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков заявил, что может рассмотреть вопрос принятия Бузовой в труппу театра. Бояков добавил, что доволен работой Ольги на сцене.