«Есть повод для праздника»: российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС

Многофункциональный модуль «Наука» с первого раза пристыковался к МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наверное, все-таки больше вопреки – вопреки прогнозам злопыхателей, витиеватой истории создания, проблем в первые дни после запуска с Байконура – многофункциональный модуль «Наука» с первого раза мягко, аккуратно, я бы даже сказал – нежно – состыковался с российским сегментом Международной космической станции. И тем самым сразу же увеличил его объем на треть.

Когда в зале ЦУПа прозвучало сообщение «Есть стыковка», даже обычно сдержанные операторы главной оперативной группы управления захлопали в ладоши, под потолок взлетел коллективный выдох - напряжение спало.

Вывод на орбиту «Науки», ее непростой путь к МКС (восемь дней пришлось догонять станцию) и сама стыковка – это дни невероятного напряжения всех наших специалистов -от конструкторов до космонавтов. Причин много – и то, что строили этот модуль, переделывали и модернизировали без малого четверть века. Представьте ваше волнение, если бы вы впервые выгнали из гаража жигули постройки 90-х годов, которые постоянно тюнинговали и дорабатывали, чтобы выглядел посовременнее, но на шоссе не выпускали. Представили? А тут волнение много больше. «Наука» - модуль дорого и непростой.

И то, что в первые дни после старта на ракете «Прогресс-М» были и неполадки, в том числе и потеря телеметрии.

Но тем важнее и приятнее победа, что справились со всем на высочайшем уровне.

Я разговаривал с космонавтами, присутствовавшими в ЦУП. И у Александра Полещука, и в Павла Виноградова настроение приподнятое: «Есть повод для праздника!»

Я чуть позже подробнее расскажу, что будут делать в «Науке» наши космонавты, как обживать. И что ждет ее дальше. Главное, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, у этой космической машины ресурс минимум до 2027 года. То есть они будет находиться в составе МКС пока на ней будут работать экипажи космонавтов.

Уже через три часа после стыковки, как рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев, люки «Науки» будут открыты, и космонавты смогут начать осваиваться в модуле, где есть еще одна каюта и еще один туалет. А дальше предстоит десять выходов в открытый космос для подключения систем «Науки» и для загрузки аппаратуры для модуля, которая раньше была привезена на станцию «Прогрессами» и хранилась на внешней поверхности модулей.

В общем, с Днем «Науки»! Мы – молодцы!