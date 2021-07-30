Дружба - святое, секс - нет

Читатели обсудили вечную проблему отношений между мужчинами и женщинами. Фото: Shutterstock

Ольга Грант подняла насущный вопрос, что лучше: честно признаться в измене партнеру или молчать как партизан, даже если правда приперла к стенке? Мнения читателей в комментариях также разделились.

Людмила:

Герой статьи какой-то хлюпик! И хочется, и колется. Он же даже не изменил благоверной, а так - чисто по закоулкам пообнимался, а рефлексии-то, будто он в оргии участвовал. Ну случилось и случилось, было бы еще из чего огород городить?

Виктория:

Вообще удивлена, что для мужчин поход налево является какой-то проблемой. По моему опыту, для них любая измена - это как зубы сходить почистить. Тем более в наше время низкой морали и пониженной социальной ответственности.

Кирилл:

Я своей жене изменил один раз, да и то потому что был пьян и случай подвернулся, и очень долго об этом жалел. Еще вот интересно, как меняется твое состояние по мере того, как проходит время после измены. Если наутро после ты себя считаешь молодцом и бабником, то спустя время не иначе как сволочью. Думаешь: ну ведь можно же было этого всего избежать, что ж ты не смог?!

Татьяна:

Мой муж изменял мне все 22 года семейной жизни. Сначала было больно, потом обидно, даже были мысли отомстить с каким-нибудь его другом, а потом стало все равно. Ушло уважение к нему как к мужчине. Мы прекрасно по-прежнему живем как семья, он домовитый, рукастый, умеет делать деньги, но секса нет уже 9 лет. Просто он меня не интересует как мужчина. Да вот только он по этому поводу и не сильно расстраивается.

Есть миф, что мужчинам победы над женщинами даются легко: немного флирта, немного брутальности в образ, красивые ухаживания, цветы, и вот она уже твоя навек. Но герою материала Сергею Ивановичу не помогло ничего из вышеописанного. Советы от читателей последовали незамедлительно.

Катя:

В сфере личного работает только одно: если ты нормальный мужик. Не выпендриваешься, не понтуешься, говоришь по делу, обещаешь помощь. Чтобы женщине рядом с тобой было хорошо и надежно.

Аня:

А мне кажется невероятно трогательным, когда мужчина старается тебе понравиться. Он становится в этот момент таким ранимым. А уж тем более, когда он хочет понравиться не всем, а только тебе. Жаль, правда, длится это недолго. Когда они осознают, что ты его, эта их неуверенность улетучивается, и начинается совсем другая история.

Марина:

Если мне сейчас какой-то новый знакомый начнет читать стихи, это будет выглядеть очень странно. Ну просто любой пафос в наше время звучит как-то пошло. Поход в хороший ресторан - вот новые стихи!

Николай - Марине:

А потом же вы сами жалуетесь, что мужики перестали быть романтиками. Так вы вот такими заявлениями им всю романтику и обламываете. Он, может быть, только соберется устроить томную прогулку под луной, а вы уже решили, что он чудак на букву «м».

Света:

А я очень мечтаю, чтобы нашелся кто-то, с кем можно было бы обсудить не только летнюю резину и ставки по ипотеке, но и Ахматову. Цветаеву тоже можно. Стихи - это же проявление любви, так же, как и запеченный окунь, и классный юмор, и посиделки на даче. Очень этого всего нам не хватает. Хоть мы и хорохоримся, что прекрасно без этого живем.

Канадские психологи выяснили, настоящая любовь не выскочит из-за угла и не нагрянет нечаянно. Две трети романтических отношений начинаются с дружбы. Что думают на этот счет наши читатели? Вот самые популярные ответы.

Полина Геннадьевна:

Я семейный психолог, и у меня бывает много пар, у которых отношения выросли из дружбы. И надо отметить, что это всегда более прочные союзы, чем те, где людей свел флирт, секс, работа. Но тут еще важно понимать, что дружба - очень сильный фундамент для любых отношений. То, что ты можешь себе позволить по отношению к любовнику, ты вряд ли сделаешь по отношению к другу. Дружба - святое, секс - нет.

Кристина:

Все мои отношения вырастали из дружбы. С первым мужчиной мы вместе ходили на баскетбол, со вторым учились в универе, с мужем я долго приятельствовала на работе, пока дело не закончилось постелью, а потом свадьбой, а мой последний любовник помогал мне, глупышке, с диссертацией. Научный интерес перерос в сексуальный, и это все более чем логично. Я обаятельная и умная, но совсем не красавица, и мужики западают на меня, только когда узнают ближе.

Маша:

Недавно услышала такую теорию про коридор знакомств: мол, у каждой женщины есть своя сильная область, где к ней клеятся мужчины. Кто-то постоянно знакомится в самолете, кто-то в ресторанах, кто-то в тренажерке. Выявив эту закономерность, можно впоследствии не тратить усилия на другие области. Типа красиво краситься и надевать каблуки только в самолет. И там уже не важно, друг он тебе или не друг, энергетическая воронка запущена.