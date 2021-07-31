Миллион рублей за вип-роды: Как Нюша, Маша Горбань и другие звезды готовятся стать мамами

Звезда «Кухни» прилетела в Майами за два месяца до родов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В ближайшее время сразу несколько звезд станут мамами. Если актриса Елизавета Арзамасова и финалистка «Голоса» Анастасия Спиридонова решили рожать на родине, то другие их коллеги планируют стать мамами в США. Мы узнали, где дороже рожать в элитной российской или американской клинике?

Звезда сериала «Кухня» 34-летняя Мария Горбань родит второго ребенка в августе. В конце июня актриса прилетела в США вместе с мужем Кириллом Зоткиным. Супруг Горбань – оператор, фотограф, серфер. Пара недавно построила на Шри-Ланке виллу, которую сдают. У Маши есть бренд одежды, которой она торгует через онлайн магазин. До родов Горбань много снималась в рекламе и кино, так что актриса смогла себе позволить сделать перерыв в работе и улететь в Америку.

В Майами сегодня +33 градуса. Горбань загорает у бассейна. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рожать второго ребенка Горбань решила в Майами – здесь множество агентств, которые организуют «роды под ключ». Мария обратилась к друзьям, которые занимаются этим бизнесом. С их помощью актриса выбрала именитого русскоговорящего акушера-гинеколога.

Агентство помогает получить визу, выбрать врача и клинику, арендовать проверенную квартиру, после родов оформить американский и российский пакет документов.

Средний ценник на роды в Майами

Услуги агентства - $2000 (146 тыс. руб.)

Расценки на медуслуги: $12000 (876 тыс. руб.)

Медуслуги предполагают: полное ведение беременности с 32-й недели; анализы, узи; роды в госпитале; контракт с доктором и госпиталем; анестезию; нахождение в госпитале два дня.

После родов в Америке ребенок получает американское свидетельство рождении, гражданство США ему присваивается автоматически

Горбань собирается рожать в престижном Memorial Regional Hospital. Здесь родила четвертого ребенка жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.

Певица Нюша первенца рожала в Майами в 2018-м году, сейчас она ждет второго ребенка. Возможно, что опять улетит на роды к океану.

А вот их коллеги Елизавета Арзамасова, Анастасия Спиридонова будут рожать первенцев в Москве.

Средний ценник на вип-роды в Москве

Роды «все включено» - от 400 тыс. руб.

Роды «люкс» - от 990 тыс. руб.

Роды «вип» - 1 млн. 300 тыс. руб.

Медицинские услуги вип-уровня стоят одинаково. Но роды в США обходятся дороже – необходимо учитывать авиабилеты, аренду жилья, автомобиля. Продукты в Майами тоже дороже чем в Москве. Эксперты говорят, что с учетом трех месяцев в США, вип-роды в Майами обойдутся на два с половиной — три миллиона рублей дороже, чем в Москве.

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