"Сорян, Вась": рэпер Джиган издевательски извинился перед Оксаной Самойловой за измены

Полстраны в течение месяца следило за перипетиями в жизни Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. События развивались так быстро, что больше напоминали какой-то забористый сериал. Началось все с того, что звездное семейство осенью 2019 года переехало в Майами. Модель решила рожать своего четвертого ребенка в США. Однако многодетный отец после появления сына Давида буквально слетел с катушек, угодил в рехаб. В итоге модель приняла решение экстренно вернуться в Москву. А спустя неделю сделала заявление.

Оксана Самойлова объявила, что разводится с рэпером Джиганом после 10 лет совместной жизни. Она озвучила две причины расставания. Первая, по ее словам, - это бесконечные измены певца. Вторая - его срыв и неадекватное состояние.

"Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял... Я даже представить не могла, что, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами... Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад... Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще...", - заявила в блоге мать четверых детей.

Судя по всему, модель и рэпер все-таки смогли обсудить происходящее. Самойлова, вероятно, пыталась достучаться до мужа и выказала ему претензии. В ответ на происходящее Джиган оставил в блоге сообщение, адресованное жене. Он извинился перед ней. Вот только это извинение скорее издевательство, а не искреннее признание вины.

Рэпер опубликовал собственное фото, под которым оставил подпись, адресованную Оксане с указанием ссылки на ее блог: "Сорян, Вась". Вот только в кадре он позирует в футболке с фотографией пышногрудой брюнетки. И это совсем не Самойлова, а совершенно другая девушка в красном бюстгальтере.

И если в аккаунте Оксаны многочисленные поклонницы оставляют в адрес женщины сообщения со словами поддержки, то в блог Джигана нагрянул его давний знакомый Тимати. В свое время парни расстались не на самой позитивной ноте. Однако сейчас Тимур Юнусов решил поддержать коллегу по шоу-бизнесу.

"Джига, по-братски, у нас в 2020-м есть всего две темы: это Covid-19 и твой Инстаграм. Если даже гипотетически представить, что в 2019-м мне бы сказали, что ты сможешь стать главным ньюсмейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вопрос только, какой ценой", - обратился Тимати к музыканту.

Он не скрывает, что наблюдал за происходящим с рэпером. И если сначала ему было смешно, то "сейчас уже как-то страшновато". "Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу, чтобы у тебя все было в порядке снова, как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши, номер тот же", - резюмировал музыкант.