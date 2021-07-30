Елена Яковлева о страшной беде: "Никто не знает, с какого бока к этой болезни подойти"

Актриса Елена Яковлева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Яковлева всегда откровенно говорит о своем возрасте и не скрывает, что тема старения для нее, как актрисы, является очень болезненной. Не оставила она без внимания и актуальную на данный момент тему с коронавирусом, назвав эту заразу "безобразной болезнью".

"Безобразная болезнь, которая накинулась на весь наш шарик, меня очень волнует. Это и лично меня касается, и моей семьи, близких и родных. Я понимаю, что никто не знает, когда это закончится, и никто даже не знает, с какого бока к этой болезни подойти", - сокрушается Елена Яковлева.

Она сообщила, что одна из первых сделала прививку. "И тьфу-тьфу-тьфу, не болела и ни разу не подвела ни один из театров, ни одну съемочную группу. Хотя артистов косит косой, конечно", - цитирует ее Сoбеседник.Ru.

Говоря о возрастных изменениях, актриса признается, что ее раздражают морщины. "Случается нытье перед зеркалом. Стареть не хочется. Но меня тут больше заботит какое-то внутреннее несоответствие... Внутри еще как бы молодость подпрыгивает, а количество цифр, висящих у тебя над головой, уже заставляет задуматься. И это вот несоответствие пока еще не дает спокойствия", - рассказывает звезда "Каменской".

Она отметила, что знает артистов, которые "ломались" из-за старения. "Я поняла для себя, что тут главное как-то успокоиться, что ли. Это же неизбежно. И угнаться за молодой красотой невозможно", - рассуждает Елена Алексеевна.

Для нее является еще и проблемой поддерживать себя в форме, так как из-за постоянных съемок и выступлений в театре у знаменитости буквально нет свободного дня. "Для того чтобы стабильно что-то там поддерживать, нужно уколы красоты делать регулярно и в определенное время - чтобы у тебя все время пульсировал витамин под кожей. Ну а когда съемки? Я же не могу прийти пупырчатая! Видела я отчаявшихся актрис, которые приходили в таком виде и просили: не надо меня сегодня крупным планом брать. Ну это же не работа, если знаешь, что у тебя где-то чего-то вспухло или синячок от укола остался", - резюмировала она.