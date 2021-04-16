Похорошевшая Елена Яковлева вернулась в "Современник" впервые после смерти Галины Волчек

Елена Яковлева вернулась на сцену "Современника". Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Елена Яковлева в 1984 году после окончания ГИТИСа была принята в один из ведущих театров Москвы "Современник". За включение ее в труппу театра члены художественного совета во главе с Галиной Волчек проголосовали единогласно. Это редчайший случай. Юная актриса с первых дней стала любимицей Галины Борисовны. Но в 20011 году в возрасте 50 лет на пике славы ушла из театра.

Актриса Елена Яковлева 27 лет отдала театру "Современник". Но десять лет назад любимица миллионов покинула театр. Вместе с ней ушел и ее муж Валерий Шальных.

Причину своего ухода сама артистка объяснила так: "Все взрослеют, и театр уже стал не тот, который я безумно любила. В последние годы театр стал резко меняться. Театр стал абсолютно другим", - говорила она.

Впрочем, была и неофициальная версия. В театральной тусовке говорили, что главная причина ухода Яковлевой из "Современника" в том, что в премьерах театра актриса была не занята. Свою последнюю премьеру - "Пять вечеров" - она сыграла аж в 2006 году. А яблоком раздора между ней и худруком театра стал спектакль "Враги. История любви" по роману нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера. Роль Тамары, от которой отказалась Яковлева, предлагали сыграть и другим актрисам, но все они "пошли в отказ".

Волчек недоумевала. В результате Тамару блистательно сыграла Евгения Симонова. Другую женскую роль, роскошную молодую красавицу Машу, в этом спектакле сыграла Чулпан Хаматова. Именно Машу хотела Яковлева.

Волчек так комментировала уход своей любимицы в интервью "Известиям": "Я так ее любила, так ею гордилась! Всем в пример ставила. Говорила: «Почему я не знаю, когда Лена Яковлева снимается в своей этой «Каменской»?! Она приходит на репетицию, не давая мне поводов думать, что ночью снималась, устала, не спала». Она мне действительно нравилась, я ее любила... Было немало случаев просто оскорбительного отношения Лены и ко мне, и к театру. Я все это говорила ей в лицо, поэтому могу повторить. Был сотый спектакль «Пяти вечеров». Молодежь наша подготовила капустник, накрыли на пятом этаже скромный фуршетик. Я иду туда и вижу вылетающую из дверей Лену, которая со мной еле здоровается и убегает. Наверное, она в этот момент сильно не любила меня - за что, не знаю. Но почему она так оскорбила своих партнеров, которые там собрались? Они с Шальных не пришли".

В марте 2018 года Яковлева вернулась на сцену "Современника" в качестве приглашенной актрисы по просьбе Галины Борисовны "спасти спектакль" «Играем… Шиллера!», где она вновь начала играть роль королевы шотландской Марии Стюарт. Премьера постановки состоялась 1 марта 2000 года. Яковлева была тогда первой исполнительницей этой роли.

И вот через полтора года после смерти Волчек артистка снова блистала на сцене "Современника". Поводом стали две важные даты. В 2021-м отмечает свой 20-й день рождения Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". И 65 лет исполняется "Современнику".

В честь своих юбилеев, фестиваль и театр подарили зрителям подарок - грандиозную премьеру спектакля "Театр" по мотивам романа Сомерсета Моэма в постановке Владимира Панкова. Главную роль в нем как раз исполнила любимая ученица Галины Борисовны. Невероятно похорошевшая и помолодевшая актриса поразила публику своим мастерством.