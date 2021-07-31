Как Россия превратилась в фабрику детей для иностранцев

Громкое и первое в истории нашей страны уголовное дело о торговле суррогатными младенцами скоро будет направлено в суд. Фото: СУ СК РФ по Москве

На днях Следственный комитет в окончательной редакции предъявил обвинение семерым фигурантам так называемого «филиппинского дела».

В списке:

- Тарас Ашитников, репродуктолог с 26-летним стажем, прославился на весь мир уникальными операциями по извлечению сперматозоидов у практически бесплодных мужчин,

- гинекологи Юлианна Иванова (жена Ашитникова, в свое время работала в лучших клиниках США) и Лилия Панайоти,

- генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников.

Еще трое обвиняемых: юрист фирмы, сопровождавший договора иностранцев, его коллега-переводчик и пенсионерка, работавшая курьером.

Руководил же этой ОПГ, по данным следствия, Константин Свитнев, гендиректор фирмы «Росюрконсалтинг», которая первой в нашей стране начала предоставлять услуги суррогатного материнства. Свитневу обвинение предъявлено заочно. Фактически он объявлен в международный розыск, хотя все время следствия особо и не скрывается: живет в Чехии и охотно общается с журналистами. В зависимости от роли каждого по статье 127 УК РФ «Торговля людьми» обвиняемым грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Тарас Ашитников

ПЕРЕДЕРЖКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Все, кроме Свитнева, были задержаны в Москве в июне 2020-го. Сейчас врачи и Мельников под домашнем арестом, в СИЗО - курьер, юрист и переводчик. Именно они, как стало известно из собственных источников «КП», признали вину. Медики же с первых дней все обвинения в свой адрес отрицают, мол, делали свою работу, а гражданство пациентов их вообще не интересовало.

Но именно гражданство сыграло в этой истории ключевую роль. Аресты и само уголовное дело случились через полгода после смерти новорожденного филиппинского ребенка на съемной квартире в Одинцове. В январе 2020-го скорую вызвала няня. К приезду медиков малыш был уже мертв. В его гибели ничего криминального не нашли. Мальчик родился в Питере с серьезной патологией головного мозга. Сразу из роддома его перевели в Москву в Морозовскую детскую больницу. Там провели сложнейшую операцию и под Новый год выписали. Родителей с Филиппин малыш дожидался в квартире с няней. И, как позже показало вскрытие, его болезнь к смерти отношения не имела, эксперты заключили - «внезапная младенческая». Дело тогда так и не возбудили. В квартире же нашли еще троих младенцев: это двойняшки (граждане Филиппин) и новорожденный гражданин США. Все дети были рождены в России по программе суррогатного материнства.

Эти дети спустя полгода станут поводом для возбуждения «филиппинского дела». Врачи и другие обвиняемые принимали непосредственное участие в процессе рождения детей. Кто-то подсаживал эмбрионы сурмамам, кто-то вел беременность, кто-то помогал биологическим родителям с оформлением документов. Но что тут криминального?

Фото: СУ СК РФ по Москве

МЛАДЕНЦЫ НА ВЫВОЗ

Суррогатное материнство в России официально разрешено. Процесс этот регулирует ряд приказов Минздрава и Семейный кодекс. Причем никаких оговорок о гражданстве биологических родителей или сурмам ни в одном правовом акте нет. То есть по нашим законам иностранцы имеют те же права, что и россияне. Именно поэтому, а еще из-за конкурентной цены (см. «Цифры в тему») на протяжение последних 10 лет Россия стала одним из центров мирового суррогатного материнства. К нам ежегодно приезжали бездетные пары из Италии, Германии, Швейцарии, Австрии, Филиппин, где суррогатное материнство запрещено законом, а так же из Франции, Испании и Китая, где оно не запрещено, но из-за отсутствия нормативных документов, регулирующих процесс, не работает. Сколько иностранцев ежегодно становились родителями с помощью российских мам-инкубаторов, неизвестно. Такой статистики не ведет ни один госорган. Данные приводят лишь коммерческие фирмы, предоставляющие такие услуги. Цифры разнятся: от 200 до 2000 «суррогатных» детей для иностранных пар в год.

Услуги оказывают более 30 фирм в Москве и Санкт-Петербурге. И все они, так же как и «Росюрконсалтинг», работают легально.

Вопрос о том, почему участие иностранцев в программе суррогатного материнства в случае с «филиппинским уголовным делом» приравняли к торговле людьми, долгое время оставался без ответа. Первоначально следствие выдвинуло версию, что дети генетически чужие родителям-заказчикам. В этом случае состав преступления налицо — иностранцы приезжают и покупают не имеющих к ним никакого отношения детей. Тогда же поползли жуткие слухи, что новорожденных вообще планировали пустить на органы. Следствие на этот счет комментариев не давало. А чуть позже появилась вторая версия о том, что малыши рождены по заказу однополых пар с использованием генетического материала лишь одного из родителей. Подобные союзы запрещены в России, а значит и закон был нарушен.

Но обе версии опровергли в конце апреля этого года. Тогда провели генетическую экспертизу и обнародовали данные биологических родителей. В обоих случаях — это традиционные пары с мамой и папой. А что же с родством?

- Экспертиза установила родство детей с биологическими родителями, гражданами США и Филиппин. Но это родство не является полным. В обоих случаях генетическая связь имеется лишь с один из родителей, - сообщил «КП» собственный источник в следствии.

То есть, создавая «детей из пробирки», обвиняемые в торговле людьми медики, использовали донорскую яйцеклетку или донорский сперматозоид. Такое возможно, если один из родителей имеет серьезные проблемы со здоровьем (например, после химиотерапии), или в силу возраста извлечь собственный генетически материал уже невозможно.

Фото: СУ СК РФ по Москве

ЗА ДВОЙНЯШЕК В ИНТЕРНАТЕ — 1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

Запрет на использование донорских материалов в программах суррогатного материнства в российский законах не прописан. Но насколько это допустимо в случае с иностранцами? Подобных судебных прецедентов в нашей стране не было. Последнее слово будет за судом.

Уже полтора года филиппинские двойняшки Аника и Артуро, а также американец Зандро находятся в Доме малютки.

Аника и Артуро по документам граждане Филиппин. В свидетельствах о рождении значатся отец, известный в стране чиновник, вице-спикер Филиппинского парламента, и мать — домохозяйка. В браке супруги состоят больше 40 лет, обоим за 60, вместе они воспитывают пятерых детей, которые тоже рождены в России сурмамами. Выдать двойняшек супруги требует все это время. На днях подали гражданский иск в суд, в котором потребовали у Правительства России вернуть детей и выплатить им моральную компенсацию — один миллиард рублей.

Зандро тоже все эти полтора года находится приюте. Его отец американский предприниматель филиппинского прохождения, мама — домохозяйка. С кем из них у ребенка есть биологическое родство — тайна следствия. Супруги вместе пять лет, воспитывают троих детей (от первого брака мужа).

ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИЯН

По прогнозам экспертов, Зандро, Аника и Артуро могут стать последними иностранными детьми, рожденными в России по программе суррогатного материнства. Во-первых, узнав о застрявших в России детях иностранные пары всерьез испугались повторения ситуации и отказались от планов приезда в нашу страну. Во-вторых, большинство отечественных агентств сразу после ареста врачей прекратили работать с заграничными клиентами. И, в-третьих, уже очень скоро участие в программе суррогатного материнства в России для иностранцев могут запретить законодательно.

Соответствующий законопроект в июне этого года направлен на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы предлагают прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери на территории РФ могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина – гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Авторы не скрывают, поводом для появлении документов стало именно «филиппинское дело».

«В период действия связанных с пандемией COVID-19 ограничений на перемещение между государствами в следственные органы вновь поступил ряд сообщений о нахождении на территории РФ без родителей и без надлежащего присмотра и ухода младенцев, рожденных суррогатными матерями, связанных в том числе с их гибелью, и признаках торговли людьми в отношении данных детей», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, всех «суррогатных» детей предлагают автоматически наделять российским гражданством.

- Во всех тех странах, граждане которых приезжают в Россию для покупки младенцев, этот вид бизнеса запрещен, а в некоторых из них даже предусмотрена уголовная ответственность, — пояснил один из авторов законопроекта Петр Толстой, телеведущий, депутат Госдумы. - Но наша страна по-прежнему остается инкубатором для тех, кто хочет купить ребенка. Более того, Россия является мировым лидером в «изготовлении» детей на заказ (далее следуют Украина, Чехия, Грузия и пара американских штатов). В остальных странах это явление давно под запретом. Самое ужасное, что отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно.

Но россиянам «покупать» (в нашей стране нет и никогда не было бесплатных программ) все-таки запрещать не планируют.

- Мы полностью на стороне родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям. Поэтому сразу хочу сказать: мы не запрещаем суррогатное материнство в нашей стране. Оно по-прежнему будет доступно гражданам Российской Федерации. Но иностранцам это будет запрещено, - отметил еще один соавтор законопроекта депутат Госдумы Василий Пискарев.

Кстати

БИЗНЕС ПЕРЕЕХАЛ В ГРУЗИЮ И НА УКРАИНУ

Под видом переводчика супружеской пары из Китая я обзвонила более 20 фирм, прежде работавших с иностранцами. В большинстве ответ был такой:

- Мы временно не работаем с зарубежными клиентами.

Но были и те, кто быстро нашел альтернативу.

- Все возможно, приезжайте. Генетический материал и процедуру оплодотворения суррогатной матери проведем в Москве. Но родится ребенок на ваш выбор: либо в Грузии, либо на Украине, - предложили менеджеры.

Были и агентства, которые готовы организовать все в США. Именно в три эти страны после «филиппинского дела» хлынул поток бездетных пар со всего мира. А следом за клиентами уезжать стали и российские репродуктологи.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Парламент для того и существует, чтобы реагировать на преступления»

Адвокат Леонид Ольшанский:

- Сначала уголовное дело, потом закон — нормальная мировая практика. И эта ситуация — типичный пример реакции законотворцев на преступление. Всякий раз в таких ситуациях роль играет общественный резонанс. Самый яркий пример - это статья 264 УК РФ о смертельных ДТП. По следам резонансных аварий наказание ужесточили с 5 до 15 лет в случае с пьяным ДТП. Тем самым приравняли максимальный срок к санкциям за умышленное убийство. Но тут хотя бы логика есть. Действительно, пьяный человек за рулем — это машина смерти. А в чем опасность суррогатного материнства для иностранцев? Это не столь очевидно. Само это уголовное дело особого возмущения не вызывает. Есть родство генетическое и есть родители, которые этих детей готовы воспитывать и которые борются за них. Бума общественного недовольства, конечно, не случилось. Поэтому и законопроект спорный: нет мирового зла, с которым он борется, ну нет. Зачем запрещать? Отчего бы не прописать в законе способы регулирования и контроля за такими семьями. Например, обязать родителей проводит экспертизу ДНК перед выездом из России.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

Сколько стоят программы суррогатного материнства

США — от 13 миллионов рублей

Россия (до возбуждения «филлипинского дела») - от 3 миллионов рублей

Грузия — от 2,5 миллионов рублей

Украина — от 2 миллионов рублей

СПРАВКА «КП»

Мама и бабушка одновременно

Первое в мире агентство по суррогатному материнству основано в США в 1976 году. Изначально программы были исключительно «традиционными», то есть использовалась яйцеклетка самой суррогатной матери, оплодотворявшиеся спермой биологического отца. Первый ребенок по программе, когда суррогатная мать вынашивает эмбрион биологических родителей, родился в США в апреле 1986 года.

Первая программа суррогатного материнства на территории уже бывшего СССР была реализована в Харькове в 1995 году. Суррогатной матерью стала женщина, успешно выносившая ребенка собственной дочери, страдавшей врожденным отсутствием матки, став, таким образом, и мамой и бабушкой одновременно.

А КАК У НИХ?

Несут уголовную ответственность

Коммерческое суррогатное материнство разрешено в некоторых штатах США, России, ЮАР, Грузии, Украине, Белоруссии и Казахстане.

В большинстве стран Европы (Дании, Норвегии, Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, Франции) коммерческое суррогатное материнство запрещено. Тут применяются весьма жесткие санкции против врача, который помогал осуществить подсадку эмбрионов, вплоть до реального срока лишения свободы. Ответственность перед законом несёт и тот, кто помог бесплодной паре найти сурмаму. То есть осуждается сводничество и суррогатное сутенерство.

Некоммерческое или бесплатное суррогатное материнство разрешено в Австралии, Великобритании (допускается оплата текущих расходов суррогатной матери), Испании (однако договоры о суррогатном материнстве считаются ничтожными), Канаде, Нидерландах (запрещена реклама суррогатного материнства, а также предложение услуг суррогатных матерей и их подбор).

В Израиле соглашение о суррогатном материнстве должно получить одобрение специального комитета, состоящего из социальных работников, врачей и религиозных деятелей.

Суррогатное материнство крайне редко встречается в Японии — Японская ассоциация акушерства и гинекологии в принципе не одобряет такой способ зачатия.

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