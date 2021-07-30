Политолог: Лукашенко не запросит ввода российских войск в Белоруссию

Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Александр Лукашенко на встрече, посвященной «актуальным вопросам общественно-политической обстановки», подробно остановился на военно-политическом взаимодействии Минска и Москвы. В частности, белорусский президент скептически отнесся к растущему беспокойству Запада по поводу совместных учений двух славянских стран-союзниц.

- Смешно слышать это все! - нахмурил бровь Лукашенко, - Может, посчитаем, сколько учений провели у наших границ страны НАТО?

Батька заодно напомнил, что собственные войска республики не лыком шиты.

- А что у нас? У нас крепкие Вооруженные Силы, - подчеркнул Лукашенко, - И мы еще готовы быстро тысяч 500 человек поставить под ружье.

Давний вопрос про российские военные базы на белорусской территории президент республики, разумеется, не мог не прокомментировать:

- Когда критикуют нас, что хотим разместить российские базы на территории Беларуси…- усмехнулся белорусский президент… - А вот мы не паримся из-за того, что НАТО создали кучу своих баз у наших границ?

Впрочем, теоретическую вероятность усиления российского военного присутствия в союзной республике Лукашенко не отвергает.

- На уровне президентов вопрос о размещении российских баз у нас не обсуждался. - сообщил Лукашенко, - Но, если будет мало, сюда введут все Вооруженные Силы РФ. Если понадобится для безопасности Союзного государства, которое мы строим, разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут тут размещены!

Комментарий Дмитрия Пескова был краток. Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва не получала от Минска запросов на размещение на ее территории российских военных баз.

Более развернутые комментарии «КП» дали политолог и военный эксперт.

Вот что сказал «Комсомольской правде» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько:

- Лукашенко не исключил возможности создания российских военных баз на его землях.

- Вообще-то Лукашенко всегда говорил, что военных баз России на территории его страны не будет.

- А если форс-мажор?

- Для большинства российских элитариев этот вопрос, поднимавшийся на протяжении ряда лет, полагаю, закрыт. Теоретически возможно, что Лукашенко удастся убедить в этом Москву. При том, что прежде он всегда был противником размещения российских баз на его территории – при его зависимости от нашего «военного зонтика».

- Какой части заявлений Лукашенко надо верить?

- Там много раз делались заявления, которые противоположны друг другу. Говорилось и о наращивании сотрудничества, и наоборот.

А вот мнение главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.

- А Белоруссии вообще нужны наши базы?

- Надо рассматривать конкретные группировки войск в возможном противодействии. И варианты применения своих и союзных вооруженных сил. И задачи, поставленными перед объединенной группировкой объединенным же командованием…

- Вообще-то у нас базы в Белоруссии есть?

- Это базы слежения. В декабре 2020-го наш президент утвердил пятилетний план обороны страны. Белоруссия наш союзник по ОДКБ. Там все указано, в том числе по возможным коалиционным операциям западников против Белоруссии. Но конкретные группировки войск и направления, естественно, не открываются.