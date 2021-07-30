Политолог: Лукашенко не запросит ввода российских войск в Белоруссию

Президент Беларуси Александр Лукашенко
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Александр Лукашенко на встрече, посвященной «актуальным вопросам общественно-политической обстановки», подробно остановился на военно-политическом взаимодействии Минска и Москвы. В частности, белорусский президент скептически отнесся к растущему беспокойству Запада по поводу совместных учений двух славянских стран-союзниц.
- Смешно слышать это все! - нахмурил бровь Лукашенко, - Может, посчитаем, сколько учений провели у наших границ страны НАТО?
Батька заодно напомнил, что собственные войска республики не лыком шиты.
- А что у нас? У нас крепкие Вооруженные Силы, - подчеркнул Лукашенко, - И мы еще готовы быстро тысяч 500 человек поставить под ружье.
Давний вопрос про российские военные базы на белорусской территории президент республики, разумеется, не мог не прокомментировать:
- Когда критикуют нас, что хотим разместить российские базы на территории Беларуси…- усмехнулся белорусский президент… - А вот мы не паримся из-за того, что НАТО создали кучу своих баз у наших границ?
Впрочем, теоретическую вероятность усиления российского военного присутствия в союзной республике Лукашенко не отвергает.
- На уровне президентов вопрос о размещении российских баз у нас не обсуждался. - сообщил Лукашенко, - Но, если будет мало, сюда введут все Вооруженные Силы РФ. Если понадобится для безопасности Союзного государства, которое мы строим, разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут тут размещены!
Комментарий Дмитрия Пескова был краток. Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва не получала от Минска запросов на размещение на ее территории российских военных баз.
Более развернутые комментарии «КП» дали политолог и военный эксперт.
Вот что сказал «Комсомольской правде» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько:
- Лукашенко не исключил возможности создания российских военных баз на его землях.
- Вообще-то Лукашенко всегда говорил, что военных баз России на территории его страны не будет.
- А если форс-мажор?
- Для большинства российских элитариев этот вопрос, поднимавшийся на протяжении ряда лет, полагаю, закрыт. Теоретически возможно, что Лукашенко удастся убедить в этом Москву. При том, что прежде он всегда был противником размещения российских баз на его территории – при его зависимости от нашего «военного зонтика».
- Какой части заявлений Лукашенко надо верить?
- Там много раз делались заявления, которые противоположны друг другу. Говорилось и о наращивании сотрудничества, и наоборот.
А вот мнение главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.
- А Белоруссии вообще нужны наши базы?
- Надо рассматривать конкретные группировки войск в возможном противодействии. И варианты применения своих и союзных вооруженных сил. И задачи, поставленными перед объединенной группировкой объединенным же командованием…
- Вообще-то у нас базы в Белоруссии есть?
- Это базы слежения. В декабре 2020-го наш президент утвердил пятилетний план обороны страны. Белоруссия наш союзник по ОДКБ. Там все указано, в том числе по возможным коалиционным операциям западников против Белоруссии. Но конкретные группировки войск и направления, естественно, не открываются.