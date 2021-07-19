Израиль откладывает на неопределенный срок прием зарубежных туристов

Ранее планировалось, что иностранцы смогут посещать Святую Землю при наличии у них сертификата о вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Открытие Израиля для привитых и переболевших туристов вновь откладывается. Ранее планировалось, что иностранцы смогут посещать Святую Землю при наличии у них сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании сначала с 1 июля, затем с 1 августа.

И вот эта дата вновь перенесена, причем на неопределенный срок, сообщает израильский новостной портал Ynet.

Об этом сообщил гендиректор израильского Минздрава, профессор Нахман Аш.

Это связано с тем, что в Израиле – стране-мировом рекордсмене по количеству привитых, растет количество заболевших коронавирусом. Рост числа инфицированных связывают с распространением штамма «дельта» и применением в стране вакцины производства Pfizer, показывающей меньшую эффективность, чем остальные.

Также в стране ужесточают некоторые карантинные меры: например, планируется разрешить посещение мероприятий в закрытых помещениях только тем, кто привился или переболел, либо при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до мероприятия. Кроме того, правительство намерено ввести 4-5-дневный карантин для всех без исключения возвращающихся из-за рубежа, вне зависимости от страны, в которой побывал человек и наличия у него вакцины.

Последняя мера, по мнению экспертов, вынудит многих временно отказаться от поездок в другие страны.

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