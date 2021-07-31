Юлия Пересильд показал дом за пять миллионов: винтажная мебель в спальне и театр на чердаке

Юлия Пересильд с урожаем со своего огорода. Фото: кадр программы «На даче», Первый канал. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

36-летняя Юлия Пересильд много времени проводит на съемках и в театре. В Москве актриса с семьей живет в ЖК бизнес-класса - в квартире площадью более ста квадратных метров. Дочки Пересильд ходят в школу в пяти минутах ходьбы от дома. А когда выдаются свободные дни, то Юлия уезжает с семьей в загородный дом. Недавно там побывали телевизионщики, которые помогли актрисе обустроить веранду ее дачи. Показываем интерьер и рассказываем о доме Пересильд.

Загородный дом актрисы находится в Калужской области, в 150 км от Москвы. «В этом домике мы пережили карантин, и теперь бываем здесь чаще. До этого на эту дачу приезжала два раза в год, думала продавать. И вдруг случается карантин, и мы переезжаем сюда на пять месяцев. Поэтому этот дом обжили!»- говорит Юлия. Есть небольшой огород, чтобы детей приучить к работе на земле. Пересильд купила здесь готовый дом, а внутри обустраивала его в компании своих родителей. Похожие дома неподалеку сейчас продаются в среднем по 5 млн. руб.

Дом у Юлии Пересильд двухэтажный с жилым чердаком. Фото: кадр программы «На даче», Первый канал.

Внутри дома все теперь отремонтировано, а вот веранду и территорию у дома помогла обустроить команда передачи «На дачу!». Дом двухэтажный с жилым чердаком: на первом этаже - просторная столовая, гостиная, кухня. На стенах вдоль деревянной лестницы детские рисунки: 12-летней Анны и 8-летней Маши Пересильд. Дочери Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя носят фамилию актрисы – так случилось из-за ее обещания дедушке сохранить фамилию.

В детской - двухъярусные кровати, столы, полки. Фото: кадр программы «На даче», Первый канал.

На втором этаже две спальни, детская и гостевая комнаты. В спальне хозяев: кровать, комод, стол, шкаф – вся мебель деревянная. «Это зеркало 1800-го года и старинный комод подарила моя подруга. Люблю примитивизм в интерьере, простой русский или скандинавский стиль», - говорит Юля. В детской двухъярусные кровати, столы и шкафчики – все функциональное и удобное для детей.

Рабочее место Пересильд в спальне. Вся мебель — деревянная. Фото: кадр программы «На даче», Первый канал.

Веранда с удобным диваном для гостиной. Фото: кадр программы «На даче», Первый канал.

Жилой чердак. Фото: кадр программы «На даче», Первый канал.

Под крышей – просторный жилой чердак. Пересильд рассказывает: «Самая интересная зона в доме – наш чердак, на котором детям можно все. Зрительские кресла укладываются в ряды, есть занавес, свет, лазеры. Это наш импровизированный театр». Юлия с дочками здесь устраивают концерты для семьи и детей. Главные фишки в интерьере – винтажная старинная мебель и много рисунков и картин. Неподалеку от дома актрисы – речка, лес, старинный монастырь. Все, что нужно творческим людям для релакса. Пока Пересильд с детьми и мужем в Москве – за домом присматривают родители актрисы.