Заплати и улетай спокойно: 9,4 млн россиян стали невыездными из-за долгов

Растет число наших сограждан, которым выезд за границу не светит Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗА РУБЕЖ УЖЕ МОЖНО, НО НЕ ВСЕМ

Границы потихоньку начинают приоткрываться. С конца июня летают чартерные и регулярные рейсы в Турцию, с 1 августа привитых «Спутником V» россиян пускает Венгрия, с 9 числа открывается Египет.

А параллельно растет число наших сограждан, которым выезд за границу не светит. Конечно, не все они туда стремятся, но цифра впечатляет: 9,4 млн россиян (6,4% населения страны) не могут выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщил «Комсомолке» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. Вот откуда цифра:

- В начале этого года у Пограничной службы ФСБ России было 3,8 млн постановлений об ограничении на выезд должников.

- Судебные приставы за первое полугодие вынесли такие постановления еще по 5,9 млн россиян.

- Около 300 тысяч невыездных за первые шесть месяцев года заплатили долги.

- По данным бюро кредитных историй, больше 7 млн россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам и займам. Остальные - это в основном должники по алиментам и платежам за услуги ЖКХ, - поясняет Эльман Мехтиев.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С ОПЛАТОЙ

Напомним случаи, когда приставы могут наложить временное ограничение на выезд за границу из-за долгов.

1. Если задолженность по требованиям о взыскании алиментов, имущественного ущерба или морального вреда, возмещении вреда здоровью и в связи со смертью кормильца превышает 10 тысяч рублей.

2. Если долги по другим требованиям (кредитам, коммунальным платежам, штрафам и т. д.) превышают 30 тысяч рублей. Либо если эта задолженность больше 10 тысяч рублей, но платеж просрочен минимум на два месяца.

Многие должники узнают о том, что стали невыездными, только на границе. И расплатиться с долгами они могут прямо в аэропорту. Только вот улететь в этом случае все равно не удастся. Дело в том, что судебный пристав выносит постановление об отмене ограничения на выезд на следующий день после того, как получит документы об оплате. И только после этого пограничники узнают, что должнику (теперь уже бывшему) можно выезжать.

Поэтому лучше заранее выяснить, не наложен ли на вас такой запрет. Сделать это можно онлайн двумя способами.

1. На сайте Федеральной службы судебных приставов. Открываете Базу данных исполнительных производств, вводите свое ФИО, дату рождения и регион, в котором живете. Система выдаст вам все исполнительные производства, которые на вас заведены (либо напишет «По вашему запросу ничего не найдено).

2. На портале Госуслуг. Чтобы узнать о своей задолженности, вам нужно авторизоваться в своем личном кабинете и открыть страницу «Платежи». Также вы можете подписаться на уведомления о своих платежах, чтобы нечаянно не пропустить важную информацию.

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