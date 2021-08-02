Михаил Горбачев: меня потрясло безразличие людей к развалу СССР

Последний лидер Советского Союза написал статью с итогами своего правления Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Михаил Горбачев написал 41-страничную статью, где объяснил начало перестройки, причины развала СССР и свою роль во всем этом. Мы взяли главные цитаты экс-главы Советского Союза, которые ярче всего показывают отношение политика к собственному шестилетнему правлению.

ЕСЛИ БЫ НАЧАТЬ СНАЧАЛА, ТО МНОГОЕ Я СДЕЛАЛ БЫ ИНАЧЕ

Перестройка прошла через разные этапы, через поиски заблуждения, ошибки, достижения. Если бы начать с начала, то многое я сделал бы иначе, но я убежден в исторической правоте перестройки...

Люди требовали перемен, все - и руководители, и рядовые граждане кожей чувствовали, что со страной творится что-то неладное. Страна все глубже погружается в застой, фактически прекратился экономический рост. Идеологические догмы держали в тисках интеллектуальную, культурную жизнь. Бюрократическая машина претендовала на тотальный контроль жизни общества, но не могла обеспечить удовлетворение элементарных потребностей людей. Быстро обострялась социальная ситуация, недовольство было всеобщим. Абсолютное большинство считало, что "так дальше жизнь нельзя"...

КПСС ТОРМОЗИЛА ПРОГРЕСС

Задача политической реформы сначала не ставилась. Я никогда не скрывал и сейчас не отрицаю, что рассчитывал тогда на партию - КПСС, видел в ней механизм реализации перестройки. Один за другим проходили пленумы ЦК, все мои доклады утверждались на Политбюро, причем нередко после бурных дискуссий, которые становились все более острыми, обнажали накопившиеся противоречия и разногласия. В этом заключался драматизм перестройки. Миллионы членов партии, многие партийные руководители в центре и на местах были за новую политику, но в своих поездках по стране, в разговорах с людьми я убеждался, что энергия перемен разбивается о стену сопротивления партийной и управленческой номенклатуры...

ПРАВИЛЬНО ПОРЕЗАЛИ РАКЕТЫ

У этого договора (о сокращении ракет средней дальности – ред.) было немало критиков, в том числе в нашей стране. Меня ругали за то, что в итоге СССР сократил больше ракет и боезарядов, чем США. Но дело в том, что само появление наших ракет СС-20 в Европе было результатом стратегического просчета прежнего руководства. Их присутствие отравляло наши отношения со странами Европы, а количество их было ничем не обосновано. А развернутые в ответ на это американские ракеты были для нас как пистолет у виска: их дальность позволяла им поражать важнейшие цели и центры принятия решений на территории СССР. Так что с качественной точки зрения взаимный отказ от ракет средней дальности был нам выгоден.

Этот договор положил начало процессу резкого сокращения практически всех категорий ядерного оружия, особенно в Европе.

ПОПУЛИСТЫ В ОППОЗИЦИИ РАСТАЩИЛИ РЕСПУБЛИКИ

Дезинтеграционные процессы опережали формирование новых институтов власти и управления (имеется ввиду вовлечение народа в политику благодаря гласности – Ред.). Одновременно набирала силы радикальная оппозиция. Само по себе появление оппозиции было закономерно и необходимо. Но своими популистскими лозунгами, борьбой против союзного центра и политического центризма, поддержкой сепаратизма радикалы подрывали фундамент власти и практически смыкались по деструктивности с реакционной консервативной оппозицией. Эти две крайности привели к тому, что переход к демократии в нашей стране оказался драматичным и болезненным. Это предопределило многие трудности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся до сих пор.

ФАТАЛЬНЫЕ УДАРЫ ДЛЯ СССР

Два удара оказались фатальными для перестройки - организованная реакционными силами, в том числе из моего окружения, попытка государственного переворота в августе 1991 года, и декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, оборвавший многовековую историю нашего государства. Последствия их авантюры оказались катастрофическими для страны...

Лидеры России, Украины и Белоруссии решили судьбу Союза неправовым путем, вопреки воле народа, выраженной на референдуме 17 марта, за спиной президента СССР, руководствуясь, прежде всего, стремлением убрать Горбачева. Это объединило радикалов, сепаратистов и коммунистов - депутатов Верховного Совета России, дружно проголосовавших за одобрение сговора, состоявшегося в Беловежской Пуще 8 декабря 1991 года. О последствиях не задумывались...

А меня больше всего удивило, более того - потрясло безразличие общественного мнения, не осудившего развал Союза. Люди не понимали, что теряют страну. Мне до сих пор задают вопрос: вы уверены, что после Беловежского сговора сделали все возможное, использовали все полномочия президента Союза? Мой ответ - да, я использовал все политические полномочия, все средства, кроме силовых. Пойти на применение силы, чтобы удержать власть, это уже был бы не Горбачев. И чем это могло кончиться? Расколом всего - армии, милиции, гражданским конфликтом, а возможно и гражданской войной. Этот путь был для меня закрыт.

22 августа 1991 года. Встреча на аэродроме президента СССР Михаила Горбачева после возвращения из Фороса. Фото: Юрий Лизунов/Фотохроника ТАСС

АМЕРИКА НЕ СМОГЛА ПОБЕДИТЬ ДОСТОЙНО

Тогда (когда США объявили себя победителями в холодной войне – Ред.) и произошел тот срыв, тот поворот, который многое предопределил в последующем ходе мировых событий, в этом корень ошибок и провалов, которые подорвали фундамент новой мировой политики.

Триумфаторство - плохой советчик в политике. Помимо всего прочего оно аморально. Стремление соединить политику и мораль - один из ключевых принципов нового мышления.

И главное, о чем я не устану напоминать, отстаивая новое мышление, это его антиядерная, антимилитаристская направленность. Пока существует ядерное оружие, существует и опасность ядерной войны...

Но разговоры о мире без ядерного оружия, а все страны, в том числе США, продолжают на словах поддерживать эту цель, останутся пустым звуком, если не преодолеть нынешнюю милитаризацию мировой политики и политического мышления...

Представим себе, что через 10-15 лет мир избавится от ядерного оружия, что останется? Горы обычных вооружений, среди них новейшие типы, нередко по мощности сопоставимые с оружием массового уничтожения, и львиная доля их в руках одной страны - США, получающей таким образом подавляющий перевес на мировой арене. Такое положение перекроет путь к ядерному разоружению.

Полная версия статьи Горбачева еще не вышла. Ее напечатают с свежем номере журнала "Россия в глобальной политике".