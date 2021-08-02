«Самому Конкину ничего не нужно, 11 миллионов поступят на счет внучки»: в деле о смерти дочери актера появилась обвиняемая

В сентября исполнится год со дня смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери Народного артиста России Владимира Конкина. Фото: Иван ВИСЛОВ

В сентября исполнится год со дня смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери Народного артиста России Владимира Конкина. Напомним, молодая женщина 22 сентября 2020-го утонула в бассейне фитнес клуба «Джамп» на Красной Пресне. Прямо в воде София потеряла сознание, но рядом не оказалось ни инструктора, ни медсестры. Из бассейна женщину вытащили посетители, но было слишком поздно: она умерла в больнице.

Позже экспертиза установит, что в крови Софии был алкоголь и сильнодействующее снотворное. Но причина смерти с этим не связана: утопление. У погибшей осталась 11-летняя дочка, внучка популярного актера Павла Корчягина, сыгравшего Володю Шарапова и других известных персонажей.

АЛКОГОЛЬ И СНОТВОРНОЕ НИ ПРИ ЧЕМ

Первоначально рассматривалась версия убийства. По мнению самого Конкина, снотворным дочку мог накачать ее гражданский муж. Но никаких улик не нашли. Все это время тянулось следствие по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но обвиняемая в деле появилась лишь на днях.

В пятницу, 30 июля, в суде была избрана мера пресечения Анне Андриановой, соучредителю и директору фитнес клуба «Джамп». Под арест последнюю отправлять не стали и ограничились запретом на определенные действия. Свою вину она так и не признала.

- Обвиняемая виновной себя не считает и пытается свалить ответственность на врачей. По ее мнению, именно их действия привели к смерти Софии. При этом в деле уже есть медицинская экспертиза, которая никакой связи в действиях врачей и смерти Софии не нашла. Что касается дополнительной экспертизы, на которой настаивает Андрианова, то мы не против, пускай проводят, - прокомментировала в интервью «КП» Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных.

С составом преступления следствие уже определилось. В вину директору клуба вменяют жесткие нарушения правил безопасности.

- Во-первых, инструктора, который должен постоянно находиться в бассейне, не было на месте. Во-вторых, в клубе вообще не был оборудован медицинский кабинет, - добавила Юлия Нитченко. - Конечно, директор хорошо знала об этих грубых нарушениях.

По некоторым данным, накануне гибели Софии проверяющие выдали директору предписание об оборудовании медицинской комнаты. Но выполнено оно так и не было.

МИЛЛИОНЫ ПОЙДУТ НА УЧЕБУ

Анне Андриановой грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, сразу после предъявления обвинения Владимир Конкин подал против нее гражданский иск. Моральный ущерб актер оценил в круглую сумму.

- Мы требуем выплатить 11 миллионов рублей и сумму эту считаем обоснованной. У Софии осталась дочка и именно на ее счет поступит вся эта сумма, если суд удовлетворит иск. Деньги будут потрачены на обучение девочки и другие нужды. Сам Конкин сказал мне , что ему деньги не нужны, что ими нельзя компенсировать потерю любимой дочери. Сейчас внучка полностью на обеспечении Владимира Конкина. Она живет с опекуном, но все расходы на дедушке, которому уже 70 лет, - объяснила Юлия Нитченко, адвокат.

По словам адвоката, у обвиняемой с деньгами все в порядке. Так что 11 миллионов она потянет.

- Мы изучили ее доходы и, поверьте, для нее это вполне посильная сумма. Именно 11 миллионов блогер Эдвард Бил выплатил семье пострадавшей в ДТП женщины. При этом она жива. Мы же просим такую сумму за человека, который погиб по халатности обвиняемой, - добавила Юлия Нитченко.

Напомним, после смерти Софии опеку над ее дочерью оформили дальние родственники. Сейчас девочка живет в Санкт-Петербурге.

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