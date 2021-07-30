В Анталье все спокойно: О пожарах туристы на курорте узнали из новостей

Выгоревшая улица в Манагавте, Турция. Фото: REUTERS

Хорошо, когда в отеле нет бесплатного интернета - голова отдыхает от бесконечных сводок и громких сенсаций, большинство из которых, как правило, несут негативную окраску. Так вышло и в этот раз. Не успели мы приземлиться, полез в Яндекс... А там - Анталья горит, туристов выселяют, эвакуируют, и вообще власти, почему-то российские, советуют соотечественникам не покидать отели.

Хорошо что сами туристы этого не знают. И по-прежнему беспечно бродят по улочкам одного из самых известных турецких курортов, глядя в безоблачное небо.

Потому что в самом городе Анталья никаких пожаров пока нет и не было. Да, действительно, за последний день над морем пролетел в неизвестном направлении один (!) вертолет с чашей воды. Но на этом события, которые можно отнести к пожароопасной обстановке, закончились.

Пляжный отдых в Анталии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спокойствие царит от Коньяалты до Лары (крайние районы города). Нет задымленности вблизи международного аэропорта. Что немаловажно, ведь именно сюда прилетают туристы в том числе в Кемер (Текирова, Чамьюва, Кириш, Гёйнюк, Бельдиби), Белек, Сиде, Манавгат, Аланью. Уходят самолеты тоже точно по расписанию.

Лесной пожар в районе Манагавта, юг Турции. Фото: REUTERS

В сводках новостей пожары списывают на рекордную жару. Но ведь жара в городке Анталья рекордов не бьет. Скорее наоборот, по прилете, две недели назад, там было на 1- 2 градуса холоднее, чем в Москве. Примерно 32 - 33. И такая погода держалась все это время. Для Турции ничего аномального. Вроде как заметное потепление до 40 только ожидается в эти выходные.

Жара еще только предстоит. Фото: скриншот

Конечно, все страшные фото и видео огня и черного дыма, которые гуляют по соцсетям, выдумкой не являются. Но все же стоит изучить карту Турции, и не путать город Анталья со всей одноименной провинцией, и хотя бы не называть Антальей Манавгат.

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