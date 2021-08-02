Дочь актрисы Ирины Цывиной требует нового расследования ее смерти

Вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Более двух лет назад 18 апреля 2019-го ушла из жизни последняя любовь народного артиста Евгения Евстигнеева – Ирина Цывина (ей было 54 года). Два года спустя дочь актрисы Зиновия (24 года), которой никак не удавалось получить достоверную информацию об истинных причинах смерти матери (девушка живет со своим отцом Георгием Пусепом в Черногории и не имела возможности из-за пандемии приезжать в Москву и общаться со следователями), публично через СМИ обратилась к Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он взял дело под личный контроль, начались необходимые дополнительные проверки.

В распоряжении редакции КП оказались некоторые документы по этому делу. В частности, протокол осмотра тела, данные посмертной экспертизы, а также опрос сына Ирины – Евгения Благонравова, он первым обнаружил маму мертвой.

«… Когда Благонравов Е.А. зашел на кухню, то увидел маму в положении стоя. Ее руки были в раковине, голова наклонена вниз. Обнаружив маму в таком положении, он прикоснулся к ней и понял, что она холодная… Труп (был обнаружен – прим.авт.) с телесными повреждениями… Ушибленная рана затылочной области справа... Ссадина на уровне верхнего края правой глазницы… Ссадина области правого надплечья… Закрытый полный перелом правого 11-ого ребра по лопаточной линии…. Дефекты двенадцатых ребер с обеих сторон…».

Теперь дочь актрисы требует разобраться, кто же нанес вышеперечисленные увечия?

- Для меня важна правда. И чтобы виновные понесли наказание по закону, - подчеркивает Зиновия Пусеп.

- О смерти мамы я узнала от брата Евгения – он позвонил мне с 17 на 18 апреля 2019, примерно в первом часу ночи, - рассказала она, - Рыдая, сообщил, что мама умерла. Сказал, что вернулся домой с подработки с другом и нашел маму в луже крови лежащей на кухне, сорок минут делал искусственное дыхание – но безрезультатно. Позже в эфирах центральных телеканалов и маминым близким подругам Женя выдвигал почему-то различные другие версии - то будто бы нашел тело мамы в ванной, то даже в спальне мертвой… Наверняка брат был вне себя от горя - но разве можно перепутать: где ты нашел маму мертвой, где она лежала?! Все это очень странно. А если отмотать события назад, то летом 2018 (месяцев примерно за десять до своей гибели) мама приезжала к нам в Черногорию в гости. Она выглядела грустной и очень часто плакала. Делилась своей болью: о том, что у нее большие проблемы с Женей, с ее слов, не хотел ни учиться, ни работать, также ей категорически не нравились его друзья – похожие на людей с зависимостями. Напомню, что тем роковым вечером 18 апреля Женя (он сам многократно рассказывал в интервью) пришел домой именно с другом. А соседи по дому позже рассказывали журналистам, что из квартиры доносился шум и крики, падала мебель…

На данный момент решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Ирины Цывиной отменено. Но если дело будет открыто снова, то Зиновия Пусеп уже заявила о готовности дать разрешение на эксгумацию тела матери. Ведь даже спустя несколько лет специалисты способны установить точную причину смерти человека, стали ли нанесенные побои финальной точкой. Дочь имеет право инициировать процедуру эксгумации даже в случае, если остальные ближайшие родственники и наследники против.

Также, по нашей информации, повторно допрашиваются все ключевые свидетели.

ЗВОНОК СЫНУ

"Это чушь!"

Мы позвонили Евгению, сыну Ирины Цывиной, с расспросами.

- Я не считаю ни в чем себя виноватым. Она (Зиновия) пытается устроить какое-то шоу. Идея с эксгумацией - полная чушь, вот мое мнение. Все вопросы, пожалуйста, к моему адвокату Юлии Вербицкой-Линник. - сказал "КП" Евгений.