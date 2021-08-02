Резной крест и фото в целлофане: что стало с могилой умершего полгода назад Василия Ланового

Василия Ланового похоронили с воинскими почестями в январе 2021 г. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Василий Лановой скончался 28 января 2021 года. Знаменитого актера похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище. Поклонники не забывают любимого артиста и каждый день несут к его могиле живые цветы.

Василий Лановой многим запомнится как Иван Варавва из культового фильма "Офицеры". От этой роли, ставшей одной из его визитных карточек, знаменитый актер отказывался трижды. Но в итоге согласился.

За несколько дней до смерти тяжело больной артист, лежа в ковидном отделении, постоянно повторял слова песни из фильма. По словам супруги, актрисы Ирины Купченко, актер покинул этот мир со словами "От героев былых времен" на устах.

У могилы актера Василия Ланового. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

"Даже умирая, Василий Семенович продолжал работать. Он знал, что в феврале должен был состояться концерт по случаю 50-летия фильма «Офицеры». Он должен был петь там песню «О героях былых времен». И вот он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова. В эти моменты он начинал страшно нервничать", - вспоминала актриса.

Народный артист СССР Василий Лановой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По ее словам, Лановой просил, чтобы вместе с ним пели. "А мы же не знали слова наизусть. И тогда все мы: я, дежурный врач и сиделка открывали слова в телефоне и ему читали. Потом мы все уже выучили слова и часами пели ему. Ему говорили, вот сейчас надо сделать капельницу, уколы. Он отвечал: «Нет, потом, сначала спойте мне песню». И мы пели и пели. Даже нянечка из Таджикистана пела. Когда мы уже уставали, нянечка с акцентом говорила: «Все - пириривь». С каждым днем Василий Семенович пел все тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер", - рассказала Купченко.

Спустя шесть месяца после похорон могила Ланового усыпана цветами. Поклонники оставляют целые корзины. У резного деревянного креста стоят две фотографии актера. Один из снимков - в целлофане.

Участок и могильный холм покрыты рулонным газоном и выглядят очень ухоженно. По одной стороне посадили розовые кусты, напротив в вазонах стоят букеты от поклонников.