Европа устала от мигрантов: Ринутся ли они в Россию

В западноевропейских странах появилась новая и явно антилиберальная тенденция в подходе к миграционной проблеме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ХОТЯТ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ

В западноевропейских странах появилась новая и явно антилиберальная тенденция в подходе к миграционной проблеме. Если раньше Брюссель пытался сформировать единую и абсолютно дружественную политику всех членов ЕС по приему беженцев и мигрантов, то теперь инициативу перехватывают те страны, которые больше всего «хлебнули» сомнительного удовольствия предоставлять комфортное убежище практически всем желающим.

В Швеции и Дании, например, приняты новые законы, серьезно ужесточающие правила предоставления вида на жительство или убежища. Так, в Швеции соискателю теперь придется прожить в стране не менее трех лет, чтобы претендовать на право на постоянное проживание. К тому же теперь он должен доказать, что способен обеспечивать себя, имея доход около 800 евро в месяц.

А вот соседи шведов, датчане, и вовсе решились на радикальные меры. Вместе с англичанами они ведут переговоры с африканскими странами о создании там своеобразных отстойников — центров по приему беженцев. То есть вместо того, чтобы штурмовать Ла-Манш или пробираться на север через какую-нибудь Польшу, претендент на работу грузчиком в Ливерпуле или дворником в Копенгагене цивилизованно прибывает в условную Ботсвану, подает там документы и смиренно ждет от европейских властей ответа. Ну а датчане с англичанами им там комфортные условия создадут: вода, свет, может, даже кондиционеры.

Нечто подобное уже сделали американцы при Трампе: подписали соглашения с Мексикой и странами Центральной Америки, по котором семьи желающих просить в Штатах убежища подают соответствующие заявления дома, а потом ждут в Мексике окончательного решения.

Пару месяцев назад датский министр по вопросам интеграции и иммиграции Маттиас Тесфайе даже слетал в Руанду, где подписал с местным руководством соглашение: северяне платят, а африканцы на их деньги готовы разместить черных братьев со всем возможным комфортом. И тут же, конечно, получил по шапке со стороны «старших» европейских чиновников.

А ведь без рабочих рук мигрантов стареющей и вымирающей Европе не обойтись. И минимум «свежей крови», которую она должна получать ежегодно, как настаивают эксперты, - миллион пришельцев.

Именно на столько, по подсчетам демографов, сокращается население Старого света каждый год. А вот если учесть еще и мигрантов вместе со всем многочисленным потомством, получается хоть небольшой, но плюс. Так что страстное желание лидеров Евросоюза, прежде всего Ангелы Меркель, принять в своих странах как можно больше пришлых из Азии и Африки было продиктовано реальной угрозой вымирания. Те же демографы утверждают, что население ЕС с нынешних 500 млн к середине века «скукожится» до 426 млн!

Но именно желание сломить эту тенденцию и привело к острейшему миграционному кризису в Европе в 2015 году, когда в ЕС хлынул поток нелегалов, по разным оценкам, от 1 до 1,8 млн человек. Замкнутый круг: ежегодно нужен миллион, а принять, обеспечив всем необходимым и не вредя безопасности, есть возможность, в лучшем случае, 200 тысяч.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ

До так называемой «арабской весны», случившейся в 2010-2011 годах, в страны ЕС ежегодно прибывало всего 20-25 тысяч нелегалов. Но в итоге порой весьма кровавых событий, инспирированных и поддержанных американцами по смене или развалу власти в ряде арабских и африканских стран, эта цифра стала расти на порядки. А до этого были вторжения США в Афганистан и Ирак. «Управляемый хаос», созданный Вашингтоном в одном из самых конфликтных регионов мира, и породил небывалый вал мигрантов из бедных и даже когда-то вполне благополучных стран, который обрушился на Европу.

- Что касается внутренней политики, то сегодняшняя социальная инженерия стран Запада самоубийственна, - сказал «КП» политолог Александр Носович. - Их «прогрессивные» концепции в принципе отвергают такое понятие, как «народ», и предпочитают дробить гражданскую нацию на социальные группы, искусственно конструируемые по самым неожиданным признакам вплоть до интимных пристрастий. Особенность таких групп – статус жертвы, который позволяет им требовать привилегий. Как в таких условиях возможна интеграция мигрантов иных рас, конфессий, цивилизаций? Они не просто лелеют свою идентичность, а жестко отделяют ее от культуры страны пребывания, используют постколониальные теории, считают, что «колониалисты» должны им платить и каяться.

Поэтому в почете не молодые профессионалы, которые будут носом землю рыть, чтобы хотя бы их дети жили хорошо, а жертвы. Или те, кто такими кажутся.

- В Западной Европе энергичность свойственна выходцам из Восточной: полякам, прибалтам, теперь еще – украинцам. Они, в самом деле, крутятся как могут, ищут работу, учат местные языки. Беженцам – арабам, курдам, чернокожим и прочим – это невыгодно. Система выстроена так, что выгоднее быть маргиналом. Это гарантированное социальное пособие и муниципальное жилье в гетто, которое зачастую отбирают, если устроишься на работу.

В этом отношении примечателен казус Литвы, власти которой допустили применение силы к арабам, которые массово проникают к ним с территории Белоруссии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГДЕ АРАБУ ХОРОШО

Переселенцы в поисках лучшей жизни пытаются, понятное дело, забраться подальше от родины: на север или запад Старого света. В Восточной Европе ощутимой социальной поддержкой не балуют не только мигрантов, но и собственных граждан, да и по сравнению с соседней Германией зарплаты там копеечные.

России нашествия новых орд можно не бояться — но не по причине скромных пособий.

- Нелегальные мигранты устремляются в те страны, где их превращают в новое привилегированное меньшинство, перед которым модно становиться на одно колено и просить прощения – не важно, за что, - говорит Александр Носович. - Страны, в которых меньшинства не являются данниками большинства, у мигрантов непопулярны. С ними там могут обойтись жестко, хотя бы потому, что они нарушают закон, нелегально переходя через государственную границу.

В этом отношении примечателен казус Литвы, власти которой допустили применение силы к арабам, которые массово проникают к ним с территории Белоруссии. Для западных европейцев пустить в ход дубинки против тех, кого их общественное мнение считает невинными жертвами – нонсенс. Поэтому путеводная звезда для мигрантов – это Германия или Франция, но не Россия, Белоруссия или Литва.

- Иначе бы они не перелезали через литовско-белорусскую границу и не бунтовали бы в литовских лагерях беженцев, требуя, чтобы им предоставили свободу передвижения по ЕС. И не лезли бы из Мурманской области, как это было несколько лет назад, в Финляндию и Норвегию, - отметил политолог.

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